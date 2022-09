OTTAWA, ON, le 6 sept. 2022 /CNW/ - Vous êtes-vous déjà demandé comment les agriculteurs canadiens cultivent des produits de la mer, non seulement sur nos côtes, mais partout au pays? Aquaculture : Cultiver les eaux est une nouvelle exposition présentée au Musée de l'agriculture et de l'alimentation du Canada, qui explore le monde de l'aquaculture, soit la culture de poissons, de mollusques, de crustacés et d'algues dans les océans, les lacs et sur terre.

Parsemée de jeux et d'éléments interactifs, cette exposition colorée passionnera les visiteurs de tous âges. Déterminez si vous seriez capable d'être pisciculteur en élevant un saumon, de l'œuf au poisson adulte, et en le nourrissant de tout ce dont il a besoin pour être en santé. Apprenez comment les peuples autochtones ont pratiqué l'aquaculture au fil des millénaires et explorez comment elle a évolué au Canada. Rencontrez des pisciculteurs canadiens et découvrez les technologies qu'ils utilisent pour cultiver du varech, des huîtres et des saumons.

Créée, en partenariat avec Pêches et Océans Canada et l'apport du conseil consultatif national sur l'aquaculture, Aquaculture : Cultiver les eaux montre aux publics que la production alimentaire du Canada va au-delà de l'exploitation de la terre, elle compte également l'aquaculture. L'exposition plonge dans certains des défis de l'aquaculture ainsi que les solutions potentielles. Le Canada continue d'être un chef de file en aquaculture et l'innovation est essentielle pour assurer la durabilité environnementale de cet important secteur alimentaire.

Pour plus d'information, visitez Aquaculture : Cultiver les eaux.

Citations

« Nous sommes ravis d'ouvrir Aquaculture : Cultiver les eaux durant l'Année internationale de la pêche et de l'aquaculture artisanales déclarée par l'ONU. Ensemble avec nos partenaires, nous espérons engager des conversations sur la production et la récolte d'aliments et de cultures sous-marines du point de vue de la durabilité et de l'innovation. Cette exposition à long terme souligne comment les innovations canadiennes, passées et présentes, constituent une composante critique visant à assurer un avenir viable pour l'aquaculture. Aquaculture : Cultiver les eaux sera exposée tout au long de la Décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques au service du développement durable (2021-2030). »

~ Kerry‑Leigh Burchill, directrice générale du Musée de l'agriculture et de l'alimentation du Canada

« Les eaux du Canada sont indispensables à la production alimentaire. Cette exposition explore les innovations et les technologies émergentes visant à améliorer de façon continue le secteur de l'aquaculture. Dans le cadre de notre engagement à travailler en partenariat avec les communautés autochtones de l'ensemble du Canada, cette exposition met également en vedette la manière dont les méthodes d'agriculture aquatique autochtones ont assuré la durabilité pendant des milliers d'années. Je tiens à saluer le fait que l'exposition a reçu l'aval de la Décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques au service du développement durable. »

~ L'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

À propos du Musée de l'agriculture et de l'alimentation du Canada

Ingenium - Musées des sciences et de l'innovation du Canada administre trois musées, notamment le Musée de l'agriculture et de l'alimentation du Canada. Ce Musée offre des démonstrations pratiques traitant de la culture alimentaire et des expositions immersives sur une ferme en exploitation en plein cœur de la capitale nationale. Il met en lumière la relation entre les sciences et les technologies agricoles et le quotidien des Canadiens. Les visiteurs ont la chance unique d'en apprendre davantage sur la nourriture qu'ils consomment, les pratiques agricoles qui produisent les aliments sur lesquels ils dépendent tous les jours et la science qui sous-tend l'agriculture passée et présente du Canada.

À propos de Pêches et Océans Canada

Pêches et Océans Canada (MPO) est responsable de la protection des eaux et de la gestion des ressources halieutiques et océaniques du Canada. Le département contribue à garantir des écosystèmes aquatiques sains et durables grâce à la protection de l'habitat et à des recherches scientifiques rigoureuses. Nous appuyons la croissance économique du secteur maritime et du secteur des pêches, ainsi que l'innovation dans des domaines comme l'aquaculture et la biotechnologie.

