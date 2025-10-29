La grande majorité des entreprises canadiennes adoptent l'IA, les trois quarts d'entre elles la qualifiant de priorité stratégique.

La souveraineté des données est non négociable : les entreprises canadiennes exigent que leurs données les plus sensibles restent au Canada.

Les entreprises se heurtent à plusieurs obstacles dans l'adoption de l'IA, notamment la qualité des données, le manque de main-d'œuvre qualifiée et les enjeux de gouvernance.

La durabilité environnementale est un facteur clé pour les entreprises qui choisissent des solutions d'IA.

MONTRÉAL, le 29 oct. 2025 /CNW/ - Une nouvelle étude, commandée par Bell et réalisée par The Harris Poll, portant sur l'approche des hauts dirigeants d'entreprises canadiennes quant à l'adoption de l'intelligence artificielle (IA) révèle que la souveraineté des données est une exigence non négociable. En effet, face aux pressions mondiales et géopolitiques, neuf dirigeants sur dix affirment qu'il est plus important que jamais de conserver les données sensibles au Canada. La plupart prévoient prioriser la souveraineté des données à mesure que leur utilisation de l'IA progresse.

Une nouvelle étude révèle que les entreprises canadiennes veulent adopter l’IA, et que la souveraineté des données les inquiète (Groupe CNW/Bell Canada (MTL))

L'enthousiasme pour l'IA est élevé. Les trois quarts des grandes entreprises affirment que l'IA est une priorité stratégique à l'échelle de l'organisation. Plus de la moitié des répondants affirment que l'IA sera au cœur de l'avenir de leur entreprise. À l'heure actuelle, les entreprises utilisent l'IA pour améliorer divers aspects de leurs activités, notamment le contrôle de la qualité, l'analyse des données et l'automatisation du service à la clientèle.

Le potentiel du Canada en matière d'IA suscite une forte confiance parmi les dirigeants : 95 % des répondants affirment que le pays est bien positionné pour être un leader dans le domaine.

La plupart des grandes entreprises anticipent augmenter leur utilisation des technologies au cours des trois prochaines années, la majorité prévoyant d'investir dans l'IA d'ici un à deux ans. Cet investissement sera principalement axé sur la recherche et le développement, ce qui témoigne d'ambitions allant bien au-delà des simples outils de productivité, en visant le développement de capacités exclusives. Près de la moitié des répondants signalent une hausse rapide de leurs budgets consacrés à l'IA, annonçant un fort potentiel de croissance dans les années à venir.

Des obstacles à l'adoption subsistent malgré tout cet engouement. Parmi ceux-ci, notons la qualité et la disponibilité des données, le manque de main-d'œuvre qualifiée ainsi que les préoccupations liées à la gouvernance, aux risques et à la conformité.

La durabilité environnementale a également un impact sur les décisions liées à l'adoption de l'IA. Près de 80 % des dirigeants d'entreprise considèrent cet aspect comme très ou extrêmement important à cet égard. Particulièrement, les grandes entreprises accordent une grande importance à la sélection de plateformes d'IA écoénergétiques.

Dans l'ensemble, ces résultats démontrent que les entreprises canadiennes adoptent l'IA avec enthousiasme, tout en cherchant à concilier les défis liés à l'entrée sur le marché, à la souveraineté des données et à la durabilité.

« Cette étude confirme ce que nous entendons de nos clients : le Canada est bien positionné pour être un leader mondial en matière d'IA, et la souveraineté des données est primordiale. Les entreprises canadiennes intègrent l'IA en mettant l'accent sur la valeur à long terme. Les dirigeants investissent dans la recherche et le développement. Ils réfléchissent au-delà des solutions standard, en privilégiant la recherche sur des cas d'usage propriétaires, susceptibles de stimuler la productivité et l'innovation au sein de leurs organisations. C'est le moment de l'IA au Canada. Les décisions que nous prenons aujourd'hui façonneront la compétitivité de notre pays pour les années à venir. »

- John Watson, président de groupe, Bell Marchés Affaires, IA et Ateko, Bell Canada

Quelques chiffres

La souveraineté des données est primordiale pour les entreprises canadiennes :

95 % des dirigeants d'entreprise affirment que le Canada est bien positionné pour être un leader mondial en matière d'IA, dont 43 % affirment qu'il est très bien positionné.

Neuf dirigeants sur dix déclarent que les facteurs mondiaux et géopolitiques ont renforcé la nécessité de conserver leurs données au Canada. Près de la moitié des grandes entreprises affirment que la résidence des données au Canada figure parmi les trois principaux critères dans le choix d'un partenaire d'infrastructure en IA.

91 % des entreprises indiquent qu'elles donneront la priorité à la souveraineté des données à mesure que leur utilisation de l'IA progresse, et 43 % affirment qu'elles le feront sans équivoque.

94 % des dirigeants craignent que des lois étrangères permettent à certains gouvernements d'accéder aux données hébergées par des entreprises technologiques relevant de leur juridiction.

Situation actuelle :

75 % des grandes entreprises affirment que l'IA est une priorité stratégique à l'échelle de l'organisation; 56 % affirment que l'IA sera au cœur de l'avenir de leur entreprise.

Les usages actuels les plus courants de l'IA incluent : le contrôle de la qualité (44 %), la collecte et l'analyse de données (39 %) et l'automatisation du service à la clientèle (35 %).

L'IA est principalement déployée par l'intermédiaire de logiciels sous licence ou achetés pour les opérations (68 %); 65 % l'intègrent directement dans les produits et services.

Presque toutes les grandes entreprises prévoient d'investir dans l'IA au cours des une à deux prochaines années; la recherche et le développement étant le domaine d'investissement le plus courant.

Les principaux défis rencontrés par les entreprises sont la qualité et la disponibilité des données (46 %), le manque de main-d'œuvre qualifiée (43 %) ainsi que les préoccupations liées à la gouvernance, aux risques et à la conformité (41 %).

La durabilité environnementale constitue une considération clé :

86 % des dirigeants affirment que les plateformes d'IA écoénergétiques sont importantes pour leur entreprise.

79 % des dirigeants estiment que la durabilité environnementale est très ou extrêmement importante lorsqu'ils envisagent les futurs systèmes d'IA et leur utilisation.

Lire le rapport complet : https://explorez.entreprise.bell.ca/pleins-feux-intelligence-artificielle/etude-bell-ia-entreprise-avenir-ia

Méthodologie

L'étude Bell sur l'IA en entreprise a été réalisée par The Harris Poll Canada en octobre 2025. Les données ont été recueillies à partir d'un échantillon de 207 décideurs en TI de grandes entreprises (1000 employés ou plus) à l'échelle du Canada, représentant un éventail de secteurs et de provinces. Les répondants sont décrits comme des « dirigeants d'entreprise », ce qui indique qu'ils sont des décideurs de haut niveau jouant un rôle dans la prise de décision en matière d'informatique et d'IA. Les références aux « grandes » entreprises désignent celles qui comptent entre 1 000 et 4 999 employés; les « très grandes » entreprises désignent celles qui comptent plus de 5000 employés.

À propos de Bell

Bell est la plus grande entreprise de communications au pays1 et un chef de file des réseaux évolués de fibre optique et sans fil, des services aux entreprises et des médias numériques. En offrant des technologies de nouvelle génération qui tirent parti de solutions infonuagiques et propulsées par l'IA, nous permettons à nos clients de rester connectés, informés et divertis, tout en aidant les entreprises à demeurer compétitives à l'échelle mondiale. Pour en savoir plus, nous vous invitons à visiter Bell.ca ou BCE.ca .

1 D'après le total des revenus et le nombre total de connexions clients combinées.

Questions des médias :

Audrey Hood

[email protected]

Questions des investisseurs :

Richard Bengian

[email protected]

SOURCE Bell Canada (MTL)