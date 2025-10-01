OTTAWA, ON, le 1er oct. 2025 /CNW/ - Le sous-financement et le manque de main-d'œuvre chroniques des soins de santé pour enfants au Canada entraînent des coûts significatifs et mesurables pour les enfants et les jeunes, leurs familles et, bien sûr, le Canada. Un nouveau rapport, commandé par Santé des enfants Canada et les Fondations d'hôpitaux pour enfants du Canada, et réalisé par Deloitte, présente la première analyse économique nationale du retour sur investissement en soins de santé pédiatrique au Canada. L'étude révèle que les systèmes de santé pour enfants du pays sont à bout de souffle, mais que chaque dollar investi dans les systèmes pédiatriques génère un rendement pouvant atteindre près de cinq fois sa valeur initiale.

Bien que concordant avec d'autres études mondiales, ces résultats sont particulièrement préoccupants, car le Canada obtient des résultats médiocres dans de nombreux domaines liés à la santé physique et mentale des enfants, par rapport à d'autres pays riches, selon le dernier rapport de l'UNICEF. Le rapport Deloitte souligne l'ampleur du défi : la plupart des quelque 8,6 millions d'enfants âgés de moins de 19 ans en 2024 ont recours à des systèmes de santé non adaptés aux enfants, ce qui se traduit par des expériences de soins négatives et des pauvres résultats de santé. On estime que 1,5 million de jeunes n'ont pas de médecin de famille, ce qui aggrave les retards dans l'accès aux services de santé.

Pour illustrer les coûts économiques et sociaux à court et à long terme du sous-investissement, Deloitte a examiné trois conditions chroniques : le diabète de type 1 (qui se développe souvent entre 10 et 14 ans et coûte aux familles jusqu'à 18 306 dollars par an dans certaines régions), les troubles de l'humeur et de l'anxiété (qui touchent environ 26 % des jeunes âgés de 12 à 17 ans) et l'épilepsie. Sans intervention précoce et sans soutien médical adéquat, ces maladies chroniques s'aggravent avec le temps, entraînant une augmentation de l'absentéisme scolaire, une réduction des perspectives d'emploi futures, un alourdissement de la charge qui pèse sur les aidants et une augmentation des coûts pour les familles et le système de santé.

« Investir dans la santé des enfants est une politique intelligente », a déclaré Emily Gruenwoldt, présidente et directrice générale de Santé des enfants Canada. « Prioriser les investissements dans les systèmes de santé qui desservent les enfants, les jeunes et les familles garantit le bien-être des générations actuelles et futures, renforce la main-d'œuvre canadienne et réduit les coûts à long terme des soins de santé et des services de soins. »

« Ce rapport confirme ce que Fondations des hôpitaux pour enfants et les millions de Canadiens qui les soutiennent savent déjà : la santé des enfants doit être une priorité collective », a déclaré Adam Starkman, président et directeur général des Fondations des hôpitaux pour enfants du Canada. « Un soutien soutenu aux hôpitaux pour enfants et à la santé des enfants, avec la flexibilité nécessaire pour affecter les dons là où ils seront le plus utiles, améliore les résultats pour les enfants et les familles partout au Canada. »

Une loi concernant une stratégie nationale pour les enfants et les jeunes au Canada, le projet de loi S-212 présenté par la sénatrice Rosemary Moodie a été renvoyé en comité du Sénat plus tôt cette année. Santé des enfants Canada exhorte le Sénat et la Chambre à adopter ce projet de loi et à élaborer immédiatement un plan national audacieux pour les enfants et les jeunes de ce pays.

Réaliser son plein potentiel : l'argument économique pour investir en soins de santé des enfants présente des arguments économiques clairs, soulignant que ne pas investir aujourd'hui entraînera davantage de souffrances pour les enfants et les jeunes, des coûts plus élevés pour les familles et le système de santé, ainsi que des coûts économiques indirects plus élevés dans les années à venir.

À propos de Santé des enfants Canada

Santé des enfants Canada est une association nationale sans but lucratif qui représente les organismes de prestation de soins de santé destinés aux enfants, aux jeunes et aux familles.

Nos membres comprennent les 16 hôpitaux pour enfants du Canada, les hôpitaux communautaires/régionaux, les centres de réadaptation et de traitement pour enfants, les centres de santé mentale, les agences de soins à domicile et de soins palliatifs destinés aux enfants. Ensemble, nous avons pour mission d'améliorer l'expérience et les résultats des soins de santé pour les enfants et les jeunes vivant au Canada.

À propos des Fondations des hôpitaux pour enfants du Canada

Fondée en 2017, Fondations des hôpitaux pour enfants du Canada (FHEC) est un organisme sans but lucratif qui recueille des fonds pour un réseau national de fondations d'hôpitaux pour enfants. C'est le plus important bailleur de fonds non gouvernemental pour la santé des enfants au Canada. FHEC continue de bénéficier du généreux soutien des donateurs du Children's Miracle NetworkMD ainsi que des contributions d'autres organismes et partisans. FHEC représente 13 fondations d'hôpitaux pour enfants du Canada afin de garantir que tous les enfants aient accès aux meilleurs soins possibles d'un océan à l'autre.

