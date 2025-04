Plus de 400 professionnels de la santé de l'enfant exhortent les dirigeants des partis fédéraux à prioriser la santé et le bien-être des 8 millions d'enfants et de jeunes du Canada.

OTTAWA, ON, le 14 avril 2025 /CNW/ - Alors que la campagne électorale se focalise sur l'économie et l'avenir du Canada, une question cruciale demeure : comment pouvons-nous construire un Canada prospère et résilient demain si nous ne donnons pas la priorité à la santé et au bien-être de nos enfants aujourd'hui ?

Cette semaine, plus de 400 leaders en santé infantile sont à Ottawa pour aborder les questions urgentes ayant un impact sur la santé des enfants, notamment la propagation des maladies évitables par la vaccination, l'escalade de la crise de la santé mentale, la complexité croissante des besoins médicaux chez les enfants et les défis auxquels sont confrontés les professionnels de santé hautement spécialisés au service des enfants au Canada.

Un récent sondage réalisé par Abacus Data révèle que 4 parents sur 10 s'inquiètent de ne pas pouvoir accéder à des soins en temps voulu pour leurs enfants malades. Aujourd'hui, au Canada, de nombreux enfants attendent plus longtemps que les adultes pour obtenir des soins essentiels. Les longues attentes ont un impact sur la santé des enfants et coûtent des milliards de dollars aux systèmes de santé chaque année, car les soins deviennent souvent plus complexes.

« Nous négligeons les besoins des enfants à nos risques et périls. Au Canada, les gouvernements jouent un rôle important dans la définition des politiques et l'affectation des investissements qui ont le pouvoir de changer la trajectoire de la vie des enfants et de leurs familles. En fait, les Canadiens attendent du gouvernement fédéral qu'il joue un rôle de premier plan à cet égard », a déclaré Emily Gruenwoldt, directrice générale de Santé des enfants Canada. « Lorsque nous investissons dans la santé des enfants, nous investissons dans la santé du Canada. »

Santé des enfants Canada demande aux candidats fédéraux de s'engager à prendre les mesures suivantes :

Lancer une stratégie pancanadienne pour la santé et le bien-être des enfants : une stratégie nationale dirigée par le gouvernement fédéral et soutenue par les provinces qui garantit une approche coordonnée pour identifier les priorités en matière de politiques et d'investissements à tous les niveaux de gouvernement. Cette stratégie définirait des objectifs et des échéances mesurables pour améliorer les expériences et les résultats des soins de santé et, en fin de compte, améliorer les résultats en matière de santé pour les enfants, les jeunes et les familles.





: une stratégie nationale dirigée par le gouvernement fédéral et soutenue par les provinces qui garantit une approche coordonnée pour identifier les priorités en matière de politiques et d'investissements à tous les niveaux de gouvernement. Cette stratégie définirait des objectifs et des échéances mesurables pour améliorer les expériences et les résultats des soins de santé et, en fin de compte, améliorer les résultats en matière de santé pour les enfants, les jeunes et les familles. Un financement dédié et réservé au système de santé des enfants : un transfert pour la santé des enfants avec un investissement minimum de 10 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie pour soutenir les provinces dans l'amélioration des services de santé physique et mentale pour les enfants, et faire avancer la recherche pour sauver des vies.





: un transfert pour la santé des enfants avec un investissement minimum de 10 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie pour soutenir les provinces dans l'amélioration des services de santé physique et mentale pour les enfants, et faire avancer la recherche pour sauver des vies. Soutenir les familles face à l'incertitude économique : une augmentation de la Prestation canadienne pour enfants, axée sur les ménages à faible revenu, afin d'atténuer le stress financier causé par la hausse des tarifs et de l'inflation.

La conférence annuelle de Santé des enfants Canada « Adapter les systèmes de santé aux enfants : créer l'avenir ensemble » réunit des représentants des 16 hôpitaux pédiatriques du Canada, des hôpitaux communautaires, de réadaptation et de santé mentale, des agences de soins à domicile, de soins palliatifs et de soins de répit qui collaborent pour améliorer les résultats en matière de santé pour les enfants. La conférence se tiendra à l'hôtel Westin d'Ottawa les 14 et 15 avril. Les sujets abordés incluent l'amélioration de la santé globale des populations grâce à des investissements en santé des enfants, la compréhension des déterminants politiques de la santé, le rôle de la médecine de précision et de l'intelligence artificielle dans le traitement de la prochaine génération de patients, et les stratégies visant à renforcer la main-d'œuvre spécialisée en pédiatrie.

Les médias sont invités à couvrir la conférence, et nous pouvons mettre à disposition divers experts et praticiens de la santé infantile pour des entrevues.

