PACIFICA, Calif. , 14 septembre 2023 /CNW/ - Les éléments démontrant la transparence journalistique attirent l'attention des utilisateurs et renforcent considérablement la crédibilité et la confiance à l'égard des nouvelles, selon une recherche de pointe sur la surveillance des yeux annoncée aujourd'hui par The Trust Project , un consortium mondial non partisan et sans but lucratif de médias d'information qui se consacre à la résolution de la crise de la confiance et de la désinformation, de concert avec le Digital Media Attention and Cognition Lab (DMAC) de l'Université de Géorgie.

Selon le Digital News Report de 2023 de Reuters , la confiance à l'égard des nouvelles a chuté de 2 % dans tous les marchés au cours de la dernière année, ce qui laisse 56 % des gens préoccupés par la distinction entre les vraies et les fausses nouvelles.

« Compte tenu de la menace mondiale bien connue de la désinformation, les résultats de cette étude sont très prometteurs pour notre industrie et la société dans son ensemble », a déclaré Sally Lehrman, fondatrice et cheffe de la direction du Trust Project. « Cette étude fournit aux médias d'information des renseignements exploitables pour renforcer leur crédibilité et permettre au public de distinguer les faits des mensonges. »

L'expérience de suivi oculaire en personne, menée par le directeur du DMAC, Bart Wojdynski, et Charlotte Varnum, associée de recherche principale, a été conçue pour mieux comprendre la façon dont les gens interagissent avec les Trust Indicators® du Trust Project lorsqu'ils consomment des nouvelles en ligne. L'étude a examiné la façon dont les utilisateurs évaluent la crédibilité, en utilisant le suivi oculaire pour mesurer l'attention visuelle aux éléments des pages d'articles et observer la navigation sur les pages. Chaque participant a également répondu à une série de questions sur l'article et le site Web. Dans un paysage où une grande partie des études actuelles ne servent qu'à mettre en évidence la perte de confiance concernant les médias d'information, cette étude révèle des solutions concrètes appuyées par la recherche.

Voici quelques-unes des principales conclusions :

Les sceptiques au sujet des médias grand public sont les plus touchés : Les sceptiques au sujet des médias grand public ont ressenti les effets les plus positifs et ont consacré le plus de temps à examiner les politiques et les procédures. Les pratiques exemplaires et l'expertise des journalistes ressortent : L'attention visuelle accordée aux divulgations sur l'éthique, la propriété, le financement et d'autres normes (pratiques exemplaires) était un indicateur important de la perception de la crédibilité et de la valeur des sites de nouvelles. Les participants à l'étude ont consacré le plus de temps aux renseignements sur le journaliste, suivis des pratiques exemplaires. La présentation est importante : La façon dont les éléments de transparence et les étiquettes sont conçus, en particulier leur importance sur la page, a joué un rôle essentiel.

« Compte tenu de l'importance croissante de la capacité des consommateurs d'information à évaluer la crédibilité des renseignements provenant de différentes sources en ligne, ces résultats montrent que différents efforts de transparence journalistique peuvent atteindre différents membres de l'auditoire et mener à une amélioration de la perception, non seulement à l'égard de la crédibilité. mais aussi de l'actualité », a déclaré Bart Wojdynski.

