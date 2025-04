Expansion au Chili et au Venezuela; des informations plus détaillés, y compris en matière d'IA

PACIFICA, Californie, 30 avril 2025 /CNW/ - À l'approche de la Journée mondiale de la liberté de la presse, deux agences de presse d'Amérique latine, une au Canada et une aux États-Unis ont obtenu la « Trust Mark » (marque de confiance), ce qui témoigne de leur engagement envers le journalisme indépendant de valeur publique. Après des mois de formation, elles ont amélioré l'intégrité structurée dans le cadre de leur travail en appliquant les 8 indicateurs de confiance (8 Trust Indicators®).

Le public pourra désormais entendre, voir et lire des informations sur leurs journalistes, sur l'origine de leurs informations et sur les politiques qui les guident. Entre autres informations, le public verra que les opinions sont clairement séparées des nouvelles, trouvera facilement des corrections pour les erreurs, et à mesure que le Trust Project mettra l'accent sur l'utilisation éthique de l'intelligence artificielle, obtiendra une compréhension concrète de l'utilisation que fait chaque site Web des outils d'IA dans la collecte et la production de nouvelles.

Le Trust Project® accueille The Beacon, une force croissante au Kansas et au Missouri qui comble des lacunes critiques en matière d'information et fournit des nouvelles gratuites à d'autres éditeurs; BioBioChile, qui explore les enjeux partout au Chili en gardant à l'esprit la diversité culturelle, sociale et économique du pays; El Diario, qui décortique les nouvelles au Venezuela en profondeur pour soutenir le discours public, et Le Courrier de la Nouvelle-Écosse, qui dessert la minorité francophone de la Nouvelle-Écosse. El Diario et BioBioChile sont les premières agences de presse de leur pays à participer. Toutes ces agences de presse ont apporté des améliorations importantes à leurs normes et à leur transparence globale. Le public peut facilement voir pourquoi leurs nouvelles méritent leur attention et leur confiance - et les tenir responsables.

« Nous travaillons en étroite collaboration avec des agences de presse du monde entier pour renforcer la valeur claire de leur journalisme pour le public », a déclaré Sally Lehrman, fondatrice et cheffe de la direction du Trust Project. « Nous sommes fiers des nombreux changements apportés par ces nouveaux partenaires en matière de nouvelles pour gagner une confiance bien méritée grâce à la transparence et à l'intégrité, y compris dans leur utilisation de l'IA. »

Plus de 300 partenaires en matière de nouvelles entièrement approuvés continuent à intégrer l'intégrité dans tous les aspects de leur journalisme : collecte d'informations, présentation des nouvelles en ligne, en audio et en vidéo, et même dans leurs activités commerciales. Lorsque les organes d'information remplissent les indicateurs de confiance en matière de politique et de pratique, ils obtiennent la marque de confiance.

Les Trust Indicators® donnent les moyens aux gens de rester informés et de prospérer en facilitant le choix des nouvelles en toute confiance.

Le Trust Project est reconnaissant envers ses bailleurs de fonds, qui soutiennent ses recherches sur la confiance, les ateliers et la formation, ainsi que son travail continu avec les sites du Trust Project Network et d'autres sites pour bâtir un écosystème de nouvelles digne de confiance fondé sur les valeurs publiques. Découvrez comment faire un don ici.

Le Trust Project est un réseau mondial sans but lucratif et non partisan d'agences de presse qui affirme et renforce l'engagement du journalisme envers la transparence, l'exactitude et l'inclusion afin qu'un public informé puisse s'engager pleinement dans la vie civique. Le Trust Project a créé les 8 indicateurs de confiance (8 Trust Indicators®), une norme collaborative et éprouvée générée par le secteur du journalisme pour des nouvelles qui aident les gens ordinaires et les algorithmes à évaluer facilement l'autorité et l'intégrité des nouvelles. Les politiques et les normes sont façonnées par la recherche des utilisateurs et appliquées indépendamment des sources de financement du projet. Pour en savoir plus, visitez : https://thetrustproject.org/faq/.

Jessica Sterling, 650 728-8211

