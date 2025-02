Deux nouveaux membres du conseil d'administration apportent leur expertise dans les domaines de l'IA, de la recherche, des médias et de la démocratie

PACIFICA, Californie, 4 février 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, deux médias publics, un magazine numérique mondial et une salle de rédaction d'investigation axée sur l'État déploient les 8 indicateurs de confiance (8 Trust Indicators®) pour démontrer la valeur de leur journalisme. Après des mois de formation et d'intégration de la norme éprouvée du Trust Project ® à l'antenne et en ligne, ils renforcent leur propre intégrité et permettent au public de reconnaître facilement les nouvelles dignes d'attention et de confiance.

Le Trust Project a le plaisir d'annoncer l'arrivée de deux nouveaux membres au sein de son conseil d'administration et le renouvellement de son financement par Craig Newmark Philanthropies.

La Midwest Newsroom , une collaboration de journalisme d'investigation et d'entreprise à la radio publique, et Rocky Mountain PBS , le seul réseau de télévision du Colorado, sont les premiers médias publics des États-Unis à devenir partenaires du Trust Project . Le public pourra désormais entendre, voir et lire des informations sur leurs journalistes, sur l'origine de leurs informations et sur les politiques qui les guident, entre autres déclarations d'intégrité. Newsweek , le magazine d'information international vieux de 92 ans, a apporté d'importantes améliorations pour répondre aux normes des indicateurs de confiance. De même, le Maine Monitor , qui fournit des enquêtes et des explications, a adopté avec enthousiasme une plus grande transparence et une plus grande responsabilité.

Le Trust Project aide ses centaines de partenaires à intégrer l'intégrité dans tous les aspects de leur journalisme : collecte d'informations, présentation des nouvelles en ligne, en audio et en vidéo, et même dans leurs activités commerciales. Lorsque les organes d'information remplissent les indicateurs de confiance en matière de politique et de pratique, ils obtiennent la marque de confiance.

Le Courrier de la Nouvelle Écosse , qui dessert la minorité francophone du Canada, a également répondu à l'urgence d'accéder à des nouvelles dignes de confiance et a déjà adopté deux indicateurs de confiance, à savoir les pratiques exemplaires et l'expertise journalistique.

« Ces nouveaux organismes de presse ont travaillé en étroite collaboration avec nous pour renforcer la valeur de leur journalisme pour le public, a déclaré Sally Lehrman, fondatrice et directrice générale du Trust Project. Nous sommes fiers des nombreux changements qu'ils ont apportés pour gagner une confiance bien méritée grâce à la transparence et à l'intégrité. »

Les Trust Indicators® aident les gens qui veulent rester informés en facilitant le choix des nouvelles en toute confiance. Ensemble, ils démontrent les fondements d'un journalisme honnête au service de l'intérêt public, y compris la distinction entre le contenu d'opinion, le contenu payant et les nouvelles, la protection de la collecte de nouvelles pour les intérêts des bailleurs de fonds ou des gouvernements, et un engagement envers l'impartialité, la vérification des faits et la correction des erreurs.

Le projet est également ravi d'accueillir deux nouveaux membres au sein de son conseil d'administration : Claes de Vreese, professeur distingué d'IA et de société à l'université d'Amsterdam et codirecteur du AI, Media & Democracy Lab , et Anya Schiffrin, directrice de la spécialisation Technologie, médias et communications à la School of International and Public Affairs de l'université de Columbia. « Nous nous réjouissons de l'expertise approfondie en matière de technologie, de recherche, de médias mondiaux et de démocratie qu'ils apporteront à notre mission, qui est de veiller à ce que les gens puissent accéder à des nouvelles fiables et participer pleinement à la société démocratique », a commenté Lee Hill, membre du conseil d'administration du Trust Project et rédacteur en chef de GBH News.

Le Trust Project remercie Craig Newmark Philanthropies d'avoir généreusement renouvelé son financement, qui contribuera à soutenir tous les sites du réseau du Trust Project dans la mise en œuvre des indicateurs de confiance.

À propos du Trust Project

Le Trust Project est un réseau mondial sans but lucratif et non partisan d'agences de presse qui affirme et renforce l'engagement du journalisme envers la transparence, l'exactitude et l'inclusion. Le Trust Project a créé les 8 indicateurs de confiance (8 Trust Indicators®) , une norme collaborative et éprouvée générée par le secteur du journalisme pour des nouvelles qui aident les gens ordinaires et les technologies à évaluer facilement l'autorité et l'intégrité des nouvelles. Les politiques et les normes sont façonnées par la recherche des utilisateurs et appliquées indépendamment des sources de financement du projet. Pour en savoir plus, visitez : https://thetrustproject.org/faq/ .

