48 % des leaders du secteur de la technologie estiment que l'incidence des lacunes en matière de compétences est plus évidente aujourd'hui qu'il y a un an

Un nouveau rapport met en lumière les facteurs qui contribuent aux lacunes en matière de compétences, les principales priorités des leaders du secteur de la technologie et les stratégies visant à bâtir des équipes en technologie tournées vers l'avenir

TORONTO, le 8 mai 2024 /CNW/ - Les changements rapides, l'évolution des priorités commerciales et l'essor de l'intelligence artificielle (IA) ont créé un défi important pour les leaders du secteur de la technologie d'aujourd'hui : des lacunes critiques en matière de compétences au sein de leurs équipes. C'est ce que révèle un nouveau rapport, Former des équipes en technologie tournées vers l'avenir, de Robert Half, cabinet de services-conseils en affaires et de solutions en gestion des talents. Plus de la moitié des leaders du secteur de la technologie interrogés (52 %) ont déclaré qu'il y a des lacunes en matière de compétences au sein de leur service, et 48 % d'entre eux estiment que ces lacunes ont une plus grande incidence aujourd'hui qu'il y a un an.

Les lacunes en matière de compétences menacent les priorités des entreprises

Selon l'étude, les principales priorités des leaders du secteur de la technologie cette année sont les suivantes :

Sécurité des systèmes et de l'information de TI Initiatives d'IA, d'apprentissage automatique et d'automatisation Projets infonuagiques Projets de transformation numérique Programmes et technologies de travail à distance/hybride Mise en œuvre ou amélioration des systèmes de planification des ressources de l'entreprise/de relations avec la clientèle

Un bassin limité de talents disponibles et d'importantes lacunes en matière de compétences en technologie pourraient mettre ces projets en péril et entraîner des risques ayant une incidence négative sur les besoins des entreprises. Presque tous les leaders du secteur de la technologie (92 %) déclarent avoir de la difficulté à trouver des talents qualifiés, et près de 6 sur 10 (58 %) prédisent que le manque de candidats possédant les compétences nécessaires pour soutenir les initiatives essentielles représentera un défi important en matière d'embauche.

« Il est essentiel de mettre en place une vision et une stratégie en matière de talents pour vous assurer de pouvoir répondre aux besoins à long terme de votre entreprise », a déclaré Deborah Bottineau, directrice générale des solutions de gestion des talents en technologie chez Robert Half. « Les entreprises ont besoin de stratégies d'embauche et de fidélisation réfléchies et délibérées pour atteindre leurs objectifs malgré les lacunes continues en matière de compétences technologiques. »

L'IA met en lumière les lacunes en matière de compétences

La nécessité de combler les lacunes en matière de compétences s'est accélérée avec l'émergence de nouvelles capacités d'IA. Comme le montre le rapport, 79 % des leaders du secteur de la technologie prévoient de mettre en œuvre des initiatives utilisant l'IA cette année, et 47 % d'entre eux mentionnent le manque de personnel possédant des compétences en IA comme le plus grand obstacle à la réussite. En fait, l'IA et l'apprentissage automatique figurent en tête de liste des compétences pour lesquelles les gestionnaires en technologies ont indiqué que les lacunes étaient les plus évidentes, plus de la moitié (52 %) d'entre eux ayant signalé de telles lacunes au sein de leur service.

Selon son rôle au sein de l'entreprise, les connaissances et l'expérience dont un professionnel de la technologie peut avoir besoin pour travailler efficacement avec l'IA peuvent comprendre les suivantes :

Programmation

Analyse des données et statistiques

Apprentissage automatique

Génie logiciel

Éthique et IA responsable

Technologies de mégadonnées

Cadres d'apprentissage profond

Vision par ordinateur

Former des équipes en technologie tournées vers l'avenir

Pour aider à embaucher, à fidéliser et à faire progresser des équipes en technologie très performantes, Robert Half recommande les stratégies suivantes :

Soutenez le perfectionnement professionnel. Mettez en œuvre des programmes qui encouragent la réflexion novatrice et l'apprentissage continu, comme des initiatives de formation croisée et des ateliers de formation spécialisée, pour aider à préparer vos employés et votre entreprise pour l'avenir. Recherchez et perfectionnez des candidats à fort potentiel. Concentrez-vous sur le recrutement de candidats du secteur de la technologie qui ont hâte d'acquérir de nouvelles compétences qui appuient les priorités de l'entreprise, et offrez des formations à des candidats prometteurs à fort potentiel, même s'ils ne répondent pas actuellement à tous vos critères. Adoptez un modèle de talents évolutif. L'adoption d'une combinaison de professionnels permanents et contractuels ainsi que de consultants peut aider à combler rapidement et efficacement les lacunes en matière de compétences, ce qui permet à votre équipe d'avoir accès à des professionnels possédant une expertise spécialisée, de faire progresser les projets et de demeurer agile.

Mme Bottineau a ajouté ce qui suit : « À mesure que le paysage technologique continue d'évoluer, les professionnels de la technologie doivent s'assurer qu'ils perfectionnent leurs compétences, en continuant de développer leurs capacités au fil de l'évolution rapide. Les dirigeants du secteur de la technologie doivent offrir des occasions et des initiatives de formation pour veiller à ce que leurs équipes et leurs entreprises demeurent aussi efficaces et efficientes que possible. »

À propos de l'étude

Les données du rapport sont tirées d'un sondage élaboré par Robert Half et mené par une firme de recherche indépendante en octobre et en novembre 2023. Le sondage contient les réponses de plus de 180 leaders du secteur de la technologie au niveau des directeurs ou à un échelon supérieur dans des entreprises comptant 20 employés ou plus au Canada.

