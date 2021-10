Une nouvelle étude conclut que les « moments-chocs » relatifs à l'argent forcent les Canadiens à trouver une nouvelle base financière

Cette nouvelle étude révélatrice, intitulée « Money Mindset Imprints » (soit les empreintes laissées par l'argent sur la mentalité), a été commandée par Co-operators et menée auprès du panel du Forum Angus Reid en ligne. Dans le cadre de cette étude, les deux tiers (66 pour cent) des Canadiens ont reconnu avoir vécu un « moment-choc » relié à une situation financière qui a bouleversé leur vie (p. ex. perte d'emploi, perte d'un être cher, divorce, etc.). Fait intéressant, 78 pour cent des Canadiens disent que l'éducation qu'ils ont reçue pendant leur enfance a inconsciemment eu un effet sur les décisions financières qu'ils prennent aujourd'hui (p. ex. gestion de portefeuille, placements et assurance). Dans le même ordre d'idées, 69 pour cent des répondants ont confié ne pas avoir reçu une éducation adéquate sur la sécurité et la planification financières à leur passage à l'âge adulte.

« Ces données confirment sans équivoque ce que nous entendons depuis quelque temps sur le terrain, à l'échelle du pays », indique Patrick Décarie, vice-président, centre de contact, assurance de dommages - distribution chez Co-operators. « Les Canadiens ne se sentent pas soutenus pour construire de solides bases pour leur sécurité financière; ils ont l'impression de faire du rattrapage ».

Dans les faits, lorsqu'on a demandé aux Canadiens d'évaluer leurs efforts pour atteindre leurs objectifs financiers, la grande majorité d'entre eux (92 pour cent) ont admis qu'ils ne s'inscriraient pas au tableau d'honneur.

Patrick Décarie ajoute que « depuis trop longtemps, les Canadiens se sentent comme des numéros, comparés à des moyennes ou à des ensembles ou sous-ensembles de données ». Co-operators recentre les services financiers sur les gens plutôt que sur les chiffres, et c'est exactement ce dont la majorité des Canadiens ont envie : 64 pour cent des répondants ont indiqué qu'ils aimeraient pouvoir obtenir d'une personne ou d'une société des conseils financiers authentiques, personnalisés et aussi uniques que leur ADN.

La refonte de la marque Co-operators, une première en plus de 40 ans, comble ce désir de conseils personnalisés et présente aux Canadiens un nouveau logo, le nouveau slogan Planifier l'avenir. Ensemble., et une nouvelle identité visuelle pour mieux s'aligner sur les services tout-en-un élargis. Cette coopérative de confiance en activité depuis plus de 76 ans offre un éventail plus large de services financiers comprenant des produits, des services et des conseils de placement, des assurances, la sécurité et la planification de l'avenir. « Par notre approche axée sur les gens et les services-conseils, nous venons maintenant combler une lacune de notre secteur dans le but de présenter aux Canadiens une offre personnalisée sans pareil », poursuit Patrick Décarie.

Voici d'autres conclusions de l'étude qui sont dignes de mention :

« Ces conclusions laissent supposer que nous aimons croire que notre rapport à l'argent et notre façon de bâtir notre sécurité sont complètement logiques, mais ce n'est pas le cas », affirme Pierre Côté, fondateur de l'Indice de bonheur relatif (IRB), devenu en 2018 l'IBL (Indice de bonheur Léger). « En réalité, les données nous montrent que nous sommes guidés par les émotions et les souvenirs de notre passé, et que nous devons reconnaître les empreintes laissées par l'argent dans notre mémoire pour nous libérer de la pression ressentie en ce moment ».

Méthode d'enquête

L'étude « Money Mindset Imprints » (soit les empreintes laissées par l'argent sur la mentalité) de Co-operators a été réalisée du 7 au 9 septembre 2021 auprès d'un échantillon représentatif de 1 538 Canadiens en ligne, qui sont membres du Forum Angus Reid. La précision des sondages en ligne du Forum Angus Reid est mesurée au moyen d'un intervalle de crédibilité. Dans ce cas, si tous les Canadiens y avaient répondu, le sondage serait précis à +/- 2,5 points de pourcentage, 19 fois sur 20. Tous les échantillons soumis à un sondage ou à une enquête peuvent faire l'objet d'autres types d'erreur, notamment l'erreur de couverture et l'erreur de mesure.

À propos de Co-operators

Co-operators est une coopérative canadienne de services financiers de premier plan qui offre des solutions d'assurance multiproduit et de placement ainsi que des services et des conseils personnalisés afin d'aider les Canadiens à bâtir et à consolider leur sécurité financière. Son actif sous administration s'élève à plus de 61,5 milliards de dollars. Co-operators, qui offre des conseils de confiance aux Canadiens depuis 76 ans, est réputée pour son engagement communautaire et ses efforts visant à créer un avenir plus durable. Ayant atteint son objectif de devenir équivalente carboneutre en 2020, Co-operators est déterminée à atteindre ses objectifs de carboneutralité dans ses activités et placements, d'ici 2040 et 2050, respectivement. Co-operators se classe aussi parmi les 50 meilleures entreprises responsables au Canada selon Corporate Knights et figure au palmarès des Employeurs de choix au Canada selon Kincentric. Pour en savoir plus, consultez le site www.cooperators.ca.

