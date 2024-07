Une nouvelle étape franchie en vue de la mise en place du Code de conduite du secteur de l'épicerie

GRANBY, QC, le 19 juill. 2024 /CNW/ - Le Conseil d'administration intérimaire du Code de conduite du secteur de l'épicerie, dont le Conseil de la transformation alimentaire du Québec (CTAQ) fait partie, a informé les ministres fédéraux, provinciaux et territoriaux de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, lors de leur conférence annuelle à Whitehorse, au Yukon, que tous les principaux détaillants en alimentation du Canada se sont engagés à soutenir le code. Cela inclut tous les grands épiciers nationaux ainsi que de nombreux détaillants indépendants régionaux et locaux, d'un océan à l'autre.

« C'est une étape très importante qui est maintenant franchie, et qui nous permettra désormais de nous concentrer sur la mise en place du Bureau du code de conduite du secteur des produits d'épicerie (BCCSPÉ), de recruter un arbitre, de développer de la formation, et bien plus encore », a déclaré Sylvie Cloutier, présidente-directrice générale du CTAQ.

Tel que souligné par le Conseil d'administration intérimaire du Code, l'engagement des grands détaillants alimentaires souligne l'importance d'un Code volontaire, pleinement inclusif, élaboré et géré par les parties prenantes de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement en épicerie.

Le CTAQ tient à remercier le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, M. André Lamontagne, pour son leadership dans ce dossier. Sans son appui, le code n'aurait jamais vu le jour. Il est aussi important de souligner l'importante contribution de l'honorable Marie-Claude Bibeau, dans son rôle de ministre d'Agriculture et Agroalimentaire Canada, ainsi que celle de son successeur, l'honorable Lawrence A. MacAulay, de leurs équipes respectives, et de tous les ministres provinciaux de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire.

« Ce fut un long processus, avec de longues négociations, mais la volonté de réussir et la résilience des membres du Conseil d'administration intérimaire du Code de conduite du secteur de l'épicerie et du Groupe de travail sur l'élaboration du code, nous permettent maintenant d'aller de l'avant avec ce que nous croyons être une solution pour renforcer les relations entre toutes les parties prenantes impliquées et pour continuer à fournir aux Québécois et Canadiens une chaîne d'approvisionnement alimentaire saine et robuste », a ajouté Mme Cloutier.

Bien qu'il reste encore des étapes à franchir, l'objectif est que le Code soit mis en œuvre d'ici juin 2025.

À propos

Le Conseil de la transformation alimentaire du Québec (CTAQ) est une consolidation des forces de l'industrie qui représente 14 associations sectorielles et plus de 600 entreprises membres représentant des ventes de plus de 40 G$ par année.

Sa mission est d'orchestrer l'excellence et la croissance durable du secteur de la transformation alimentaire en appuyant ses parties prenantes et en unifiant l'écosystème.

