Une nouvelle ère s'ouvre dans les relations de travail au zoo de Granby

GRANBY, QC, le 26 févr. 2025 /CNW/ - Il aura fallu près de sept mois de lock-out, mais les membres du Syndicat national des salarié-es de la Société Zoologique de Granby-CSN ont adopté à 99 % une nouvelle convention collective complètement réécrite qui va redéfinir les conditions de travail et garantir un plus grand respect aux employé-es.

« Il y aura un avant et un après de ce conflit de travail : on tourne la page sur une époque que nous ne voulons plus revivre. Nous allons vers une nouvelle façon de faire au zoo, qui va davantage valoriser l'expertise des employé-es », soutient Camille De Rome, porte-parole du Syndicat national des salarié-es de la Société Zoologique de Granby-CSN, lequel comptait quelque 130 membres au début du conflit de travail.

Plusieurs gains

- Augmentation de salaire de 6 % en 2024, de 4 % en 2025, de 3,5 % en 2026, de 3,5 % en 2027 et de 3,5 % en 2028. De plus, il y a une possibilité d'obtenir jusqu'à 4 % les trois dernières années si l'inflation dépassait 3,5 %.

- Meilleure intégration et améliorations des conditions pour les étudiantes et les étudiants, ainsi que pour les salarié-es de statut saisonnier, qui pourront désormais profiter de plusieurs avantages autrefois réservés aux employé-es réguliers. Les statuts de temporaires et de saisonniers seront par ailleurs abolis.

- Réduction de la période de probation.

- Meilleur accès à la formation.

- Meilleure protection des emplois et accès plus facile aux postes à l'interne. On note de nouveaux postes ainsi qu'un nouveau nombre minimal de postes réguliers par département.

- Nombreuses améliorations sur le plan des horaires, des vacances, de la santé et sécurité au travail et de plusieurs autres mesures à tous les chapitres de la convention collective.

Grande détermination des membres

« On salue la détermination des travailleuses et des travailleurs qui se sont tenus debout pendant plus de six mois. Ils et elles peuvent être fiers du résultat aujourd'hui. Je félicite également tous les salarié-es de la CSN qui ont accompagné le syndicat tout au long de cette difficile négociation », déclare Michel Valiquette, trésorier de la FC-CSN, qui compte plusieurs syndicats œuvrant dans le secteur touristique.

Invitation à la population

« On invite la population à revenir au zoo et à saluer nos membres qui ont mené une dure bataille qui va améliorer leurs conditions, mais aussi le zoo lui-même », affirme Denis Beaudin, président du Conseil central des syndicats nationaux de l'Estrie-CSN.

Long conflit et déséquilibre du rapport de force

« Il est important de comprendre que la lenteur du ministère du Travail à reconnaître et à véritablement sanctionner l'utilisation de scabs pendant ce lock-out a fait en sorte que le conflit s'étire, puisque l'employeur ne ressentait pas vraiment de pression pour régler plus rapidement. Il y aurait beaucoup moins de longs conflits de travail si on équilibrait davantage le rapport de force », fait valoir Caroline Senneville, présidente de la Confédération des syndicats nationaux (CSN). Rappelons qu'il aura fallu 73 rencontres de négociation, dont 64 avec la conciliation du ministère du Travail pour arriver à une entente de principe !

Le Syndicat national des salarié-es de la Société Zoologique de Granby-CSN représente notamment 130 salarié-es en lock-out, dont des techniciennes et des techniciens vétérinaires et en soins animaliers, des naturalistes-interprètes, des mécaniciens, des menuisiers ainsi que des membres du personnel administratif du Zoo de Granby. La Fédération du commerce (FC-CSN) compte plus de 325 syndicats affiliés représentant 30 000 membres œuvrant dans le domaine privé. Pour sa part, le Conseil central des syndicats nationaux de l'Estrie-CSN regroupe quelque 12 500 membres issus de tous les secteurs d'activité, privés et publics, réunis au sein de 120 syndicats sur une base régionale.

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe plus de 330 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans 8 fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

