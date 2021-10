La coalition appelle à des discussions formelles sur l'avenir de la pêche

SHEDIAC, NB, le 15 oct. 2021 /CNW/ - Bien qu'aucun détail spécifique ne soit divulgué sur la nouvelle pêche, la Coalition des organisations de pêche de l'Atlantique et du Québec reconnaît une nouvelle entente entre le ministère des Pêches et des Océans et quatre bandes Mi'kmaq dans la région de la baie Sainte-Marie en Nouvelle-Écosse (Acadia, Bear River, Annapolis et Glooscap), et peut-être un pas positif pour faire progresser la stabilité de la pêche dans cette région.

« Le fait que l'accord fait en sorte que l'effort de pêche se fasse pendant la saison commerciale et sans ajouter à l'effort global est d'une importance cruciale pour maintenir une pêcherie durable pour les pêcheurs commerciaux autochtones et non autochtones », a déclaré Martin Mallet, Directeur exécutif de l'Union des pêcheurs des Maritimes.

Cependant, le processus de négociation des accords, qui remodèle la gestion de la pêche commerciale, est défectueux parce que les organisations de pêche commerciale sont complètement exclues des pourparlers directs entre les dirigeants autochtones et le MPO.

« Il est totalement inacceptable d'exclure les organisations de pêche commerciale des pourparlers directs avec le MPO et les dirigeants autochtones sur la gestion de la pêche, étant donné les impacts prévisibles qu'elles auront sur la gestion des pêches et l'accès aux pêches pour les Canadiens de la région Atlantique », a déclaré Gordon Beaton, président du Gulf Nova Scotia Fleet Planning Board. « Les organisations de pêche commerciale doivent avoir un siège à la table pour discuter de toutes questions liées à la gestion des pêches. »

« D'inclure la pêche de subsistance modérée à la saison commerciale est une étape positive, mais la définition de ce qui constitue un moyen de subsistance modéré pour les peuples autochtones n'est toujours pas définie », a déclaré le président de la PEIFA, Bobby Jenkins. « Nous avons besoin de clarté sur ce que signifie un moyen de subsistance modéré en raison de la confusion qui existe où certains disent que c'est uniquement à des fins alimentaires, sociales et cérémonielles tandis que d'autres pensent que c'est beaucoup plus. »

Le MPO doit également être beaucoup plus transparent sur ses plans et objectifs à long terme pour la pêche commerciale. « Le processus doit être révisé. Les communautés autochtones et non autochtones ont travaillé ensemble dans le passé pour résoudre des problèmes et collaborer dans le secteur de la pêche. Cependant, le processus fédéral actuel aliène les communautés, alors qu'Ottawa pense qu'il s'agit d'une réconciliation. Les Canadiens veulent clairement un modèle où tout le monde est autour de la table », affirme O'Neil Cloutier, Directeur général du Regroupement des Pêcheurs Professionnels du Sud de la Gaspésie.

Le processus actuel demeure très problématique, le MPO n'est pas transparent sur son objectif final et il existe une confusion sur la définition de moyens de subsistance modérés. Les décisions sur la gestion de la pêche doivent être à la fois fondées sur la science, être transparentes et fondées sur un dialogue respectueux entre le MPO, les dirigeants autochtones et les organisations de pêche commerciale.

COALITION DES ORGANISATIONS DE PÊCHE DE L'ATLANTIQUE ET DU QUÉBEC

Nous sommes un mouvement de pêcheurs engagés en faveur d'une pêche durable, saine et qui supporte la réconciliation avec les peuples autochtones.

Gulf Nova Scotia Fleet Planning Board (GNSFPB)

Union des pêcheurs des Maritimes (UPM)

PEI Fishermen's Association (PEIFA)

Regroupement des pêcheurs professionnels du sud de la Gaspésie (RPPSG)

