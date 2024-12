Les organisations de pêche commerciale exigent des réponses sur la durabilité et l'application de la loi

SHEDIAC, NB, le 9 déc. 2024 /CNW/ - La Coalition des organisations de pêche de l'Atlantique et du Québec et le Unified Fisheries Conservation Alliance (UFCA) demandent aux politiciens fédéraux de s'attaquer aux problèmes critiques de la pêche commerciale. Elles ont publié un nouveau document décrivant les sept piliers d'une pêche forte et durable, exhortant les dirigeants politiques à prendre des mesures.

Les pêcheurs commerciaux souhaitent des positions claires de la part des partis politiques

"Nous avons besoin de plus de science et de moins de politique dans notre pêche commerciale. La conservation est la clé de la gestion de nos ressources. Pour maintenir les stocks de poissons, le ministère des Pêches et des Océans doit appliquer et faire respecter les mêmes règles de conservation pour tous. Les saisons de pêche garantissent des produits de homard de qualité supérieure et des stocks durables", a déclaré Bobby Jenkins, président de la Prince Edward Island Fishermen's Association (PEIFA).

Gestion scientifique des permis de pêche

"Des décennies de gestion adéquate des permis ont permis de mettre en place une pêche commerciale durable. La politique "un permis donné, un permis sortant" maintient la stabilité de notre pêche et soutient des communautés côtières fortes", a déclaré O'neil Cloutier, directeur général du Regroupement des pêcheurs professionnels du sud de la Gaspésie. "L'ajout de nouveaux permis augmente la pression et les risques.

Créer des emplois pour les populations autochtones

"Si le gouvernement veut vraiment créer des emplois pour les populations autochtones, il doit sévir contre la location de licences. Les pêcheries autochtones devraient se concentrer sur la création d'emplois et d'opportunités au sein de leurs propres communautés", a déclaré Gordon Beaton, président du Gulf Nova Scotia Fleet Planning Board.

Des solutions concertées pour une pêche durable

"La seule façon d'avancer est de réunir les peuples autochtones, les organisations de pêche commerciale et le gouvernement pour avoir des discussions franches et directes sur la gestion durable des pêches", a affirmé Réjean Comeau, président de l'Union des pêcheurs des Maritimes (UPM).

Soutien public à la pêche durable

Les Canadiens sont favorables à une réglementation de la pêche bien établie, à une application cohérente des saisons de pêche et à des négociations en collaboration entre le gouvernement, les dirigeants autochtones et les organisations de pêche. "En 2025, il y aura des élections fédérales et nos membres exigeront de connaître la position de tous les partis et de leurs candidats sur la question d'une pêche commerciale durable. La pêche commerciale est un élément essentiel de l'économie des communautés côtières. Respecter et écouter les points de vue des pêcheurs commerciaux pourrait bien faire pencher la balance dans de nombreuses circonscriptions". Selon Colin Sproul, président de l'Unified Fisheries Conservation Alliance (UFCA).

Pour plus de détails sur l'opinion du Canadien moyen sur ce sujet important, visitez le site www.1pecherie.ca pour obtenir le rapport d'enquête avec les questions et les données.

À propos de la Coalition des organisations de pêche de l'Atlantique et du Québec

Nous sommes un mouvement de pêcheurs engagés en faveur d'une pêche durable et saine et de respect envers la réconciliation avec les peuples autochtones.

Gulf Nova Scotia Fleet Planning Board (GNSFPB)

Union des pêcheurs des Maritimes (UPM)

PEI Fishermen's Association (PEIFA)

Regroupement des pêcheurs professionnels du sud de la Gaspésie (RPPSG)

A propos de la Unified Fisheries Conservation Alliance (UFCA)

La UFCA est une alliance d'acteurs de la pêche commerciale qui réclame une surveillance réglementaire claire et responsable pour toutes les pêches - commerciales, alimentaires, sociales et rituelles. Créée en novembre 2020, la UFCA représente des milliers de pêcheurs commerciaux indépendants et multi-espèces ainsi que des associations de pêcheurs dans les Maritimes.

