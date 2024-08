SHEDIAC, NB, le 12 août 2024 /CNW/ - L'incertitude quant à l'avenir de la pêche commerciale pourrait mettre en péril la durabilité des prises de homard et des emplois, selon les dirigeants de la Coalition des organisations de pêche de l'Atlantique et du Québec et de l'Unified Fisheries Conservation Alliance (UFCA).

La prochaine réunion des ministres des pêches de l'ensemble du Canada est une occasion unique de de veiller à ce que la pêche commerciale demeure durable. Les autorités fédérales et provinciales doivent agir.

Pour le gouvernement du Canada, le maintien sur l'eau d'agents indépendants chargés de l'application des règles est essentiel afin de s'assurer qu'il n'ait pas de pêche hors saison.

« L'application d'un seul ensemble de règles pour tous est la clé d'une pêche forte. Des agents chargés de l'application des règles impartiaux et indépendants du ministère des pêches et des océans sont au cœur d'une pêche durable », a déclaré Gordon Beaton, président du Gulf Nova Scotia Fleet Planning Board (GNSFPB). « Nous sommes préoccupés par les changements qui pourraient être apportés à l'application des règles. Nous avons besoin d'une plus grande, et non d'une moindre, application indépendante des règles. »

C'est la science, et non la politique, qui doit guider les décisions en matière de pêche.

« Les décisions relatives à la pêche doivent être fondamentalement motivées par la science et la conservation des stocks de la pêche commerciale. Tous les efforts de pêche doivent s'inscrire dans le cadre des saisons de pêche établies, sous le contrôle direct du gouvernement du Canada », a déclaré Colin Sproul, président de l'UFCA.

Outre le gouvernement du Canada, les gouvernements provinciaux jouent un rôle clé dans la lutte contre la pêche illégale.

« Il est temps que les gouvernements provinciaux prennent des mesures pour infliger des amendes importantes ou retirer les licences d'achat et de transformation à ceux qui achètent des homards illégaux », déclare Bobby Jenkins, président de la PEIFA. « Il ne suffit pas de se concentrer sur ceux qui pêchent illégalement - toute organisation qui transforme du poisson pêché illégalement hors saison doit faire face à de sérieuses conséquences. »

Les dirigeants de la Coalition des organisations de pêche de l'Atlantique et du Québec et l'Alliance unifiée pour la conservation des pêches appellent à l'application des règles sur terre et sur l'eau afin de préserver la durabilité de la pêche pour tous et de protéger les emplois dans la région.

À PROPOS DE LA COALITION DES ORGANISATIONS DE PÊCHE DE L'ATLANTIQUE ET DU QUÉBEC

Nous sommes un mouvement de pêcheurs engagés en faveur d'une pêche saine et durable et de la réconciliation avec les peuples autochtones.

Gulf Nova Scotia Fleet Planning Board (GNSFPB)

L'Union des pêcheurs des Maritimes (UPM)

PEI Fishermen's Association (PEIFA)

Regroupement des pêcheurs professionnels du sud de la Gaspésie (RPPSG)

À PROPOS DE L' UNIFIED FISHERIES CONSERVATION ALLIANCE

L'Unified Fisheries Conservation Alliance (UFCA) est une alliance d'acteurs de la pêche commerciale qui demande au gouvernement du Canada d'établir une surveillance réglementaire claire, durable et responsable pour toutes les pêches - commerciales, alimentaires, sociales et cérémonielles.

Créée en novembre 2020, l'UFCA représente des milliers de pêcheurs commerciaux indépendants et multi-espèces, ainsi que des associations de pêcheurs de l'ensemble des Maritimes. Nous comptons également parmi nos membres des petites et moyennes entreprises qui sont directement ou indirectement liées à la pêche commerciale au Canada atlantique.

