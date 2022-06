Une nouvelle entente de 900 000 $ pour soutenir les artistes et les organismes culturels

« Nous avons le plaisir d'annoncer ce partenariat historique pour le milieu culturel de Québec, a mentionné Mme Catherine Vallières-Roland, membre du comité exécutif responsable de la culture. En plus de participer et d'encourager la réussite et le rayonnement du talent d'ici, on soutient aussi des projets écoresponsables audacieux. Pour chaque dollar investi par la Ville, le CALQ donne aussi un dollar pour bonifier les mesures déjà en place. Ainsi, les artistes, les écrivains et les organismes culturels auront l'occasion de se développer, de faire preuve de créativité et de diffuser leurs créations. Encourager les projets artistiques verts et durables est une excellente nouvelle aussi pour nos citoyens qui pourront profiter d'une culture locale et dynamique. Avec cette annonce, la Ville réitère son rôle de promoteur de la culture de Québec! »

« Le Conseil des arts et des lettres du Québec souhaite être, avec l'ensemble du milieu culturel, un leader dans la lutte aux changements climatiques. Nous sommes donc particulièrement heureux de pouvoir nous associer avec un partenaire comme la Ville de Québec. Cette nouvelle entente est le reflet de notre désir d'assurer une relance culturelle durable dans la région de la Capitale-Nationale. Nous nous réjouissons de pouvoir soutenir un plus grand nombre d'artistes, écrivains et écrivaines et organismes de Québec », a indiqué Mme Anne-Marie Jean, présidente-directrice générale du Conseil des arts et des lettres du Québec.

« La crise sanitaire des deux dernières années aura mis plusieurs choses en évidence. La première révèle toute l'importance de l'offre culturelle et artistique dans nos vies quotidiennes, tout comme son rôle essentiel dans le maintien d'une bonne qualité de vie. La deuxième, toute la diversité, la vitalité, mais surtout, la grande fragilité de l'écosystème soutenant les milieux artistiques et culturels. La culture doit faire partie des priorités actuelles et nous sommes fiers de pouvoir contribuer au soutien du milieu, conformément à la mission confiée par nos membres », a ajouté Mme Josée Tremblay, directrice générale de Culture Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches.

Objectifs de l'entente de partenariat territorial

Cette nouvelle entente de financement vise notamment à :

stimuler la création artistique et littéraire sur le territoire de Québec dans l'exercice de ses compétences de proximité;

contribuer au développement artistique, à l'essor et à la diffusion des artistes et des écrivains de toutes les générations et de toutes les origines et favoriser leur rétention dans leur localité;

encourager les organismes artistiques professionnels structurants pour le développement et le rayonnement des arts et des lettres sur leur territoire et à l'extérieur;

encourager les organismes artistiques professionnels à adopter des pratiques en faveur du développement durable;

encourager les organismes artistiques professionnels à s'engager dans leur milieu et à sensibiliser leurs publics aux enjeux environnementaux et sociaux.

Le financement total de 900 000 $ est assuré en parts égales entre la Ville de Québec et le Conseil des arts et des lettres du Québec. Les sommes annuelles serviront à financer les meilleurs projets déposés par les artistes et les organismes de Québec répondant aux critères. Les projets seront analysés par un jury, en fonction de la politique en vigueur au Conseil des arts et des lettres du Québec.

Culture Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches est quant à lui mandaté pour assurer la promotion de cette entente et des mesures qui en découlent auprès du milieu.

Le premier appel de projets sera lancé par le Conseil des arts et des lettres du Québec à l'automne 2022.

SOURCE Conseil des arts et des lettres du Québec

