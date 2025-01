Une nouvelle enquête révèle que près de 3 Canadiennes sur 4 ratent leur examen gynécologique, augmentant ainsi les risques de cancer du col de l'utérus.

83% souhaitent des tests plus accessibles et moins invasifs

MISSISSAUGA, ON, le 15 janv. 2025 /CNW/ - BD (Becton, Dickinson and Company) (NYSE : BDX), l'une des principales sociétés mondiales de technologie médicale, a annoncé les résultats d'un nouveau sondage révélant que 74 % des femmes au Canada ont reporté une visite chez le gynécologue, et que 83 % d'entre elles souhaitent des options de dépistage du cancer du col de l'utérus plus accessibles et moins invasives, y compris l'auto-prélèvement à domicile pour les tests de dépistage du virus du papillome humain (VPH).

Une enquête en ligne menée par The Harris Poll auprès de plus de 500 femmes adultes au Canada a révélé que bien que 69 % des femmes savent que le cancer du col de l'utérus peut être évité grâce à des dépistages réguliers, plus de la moitié d'entre elles (58 %) ont reporté leur visite chez le gynécologue en raison de la peur ou de la gêne qu'elles ressentent. En outre, 62 % des personnes interrogées ont déclaré ne pas savoir à quelle fréquence elles devraient subir un dépistage du cancer du col de l'utérus.

"Le fait que des femmes renoncent à ce dépistage potentiellement salvateur par peur montre clairement que le système de santé doit rendre le processus plus confortable, plus équitable et plus accessible", a déclaré le Dr Jeff Andrews, médecin gynécologue-obstétricien certifié et vice-président des affaires médicales chez BD. "L'auto-prélèvement du VPH à domicile réduit à la fois la gêne et le temps associés à un examen pelvien et constitue une avancée essentielle dans le dépistage du cancer du col de l'utérus."

"L'auto-prélèvement à domicile pour le dépistage du VPH change la donne dans la lutte contre le cancer du col de l'utérus", a déclaré Ivy Parks, présidente de BD-Canada. "En permettant aux individus de prélever leurs propres échantillons, nous éliminons des obstacles importants au dépistage et permettons aux individus de prendre plus facilement en main leur santé. Cette initiative est essentielle dans le cadre de nos efforts visant à faire de la prévention du cancer du col de l'utérus une réalité pour tous."

Par rapport au test de Pap traditionnel, l'auto-prélèvement du VPH est moins invasif, plus rentable et nécessite des tests moins fréquents, désormais recommandés tous les cinq ans. La précision de l'auto-prélèvement du VPH est la même que celle des échantillons prélevés par les cliniciens, ce qui rend la prévention du cancer du col de l'utérus plus accessible, en particulier pour les populations éloignées, rurales et vulnérables. 90 % des femmes interrogées ne savaient pas que le test de Pap n'est pas le test le plus précis pour détecter le cancer du col de l'utérus.

Le test BD Onclarity™ HPV est approuvé par Santé Canada pour l'auto-prélèvement à domicile, et il identifie plus de souches individuelles du VPH que tout autre test. Le fait de pouvoir identifier plus de types individuels de VPH signifie que les cliniciens peuvent suivre ces types au fil des visites d'une patiente afin de gérer plus efficacement les cas à haut risque et de mieux orienter le suivi des patientes à faible risque. Cette approche ciblée permet de s'assurer que les femmes et les personnes ayant un col de l'utérus reçoivent les soins les plus appropriés à leur situation et évitent de revenir au cabinet du médecin pour des tests invasifs qui ne sont peut-être pas nécessaires.

Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), une femme meurt du cancer du col de l'utérus toutes les deux minutes. Le VPH est largement reconnu comme l'infection sexuellement transmissible la plus répandue dans le monde, responsable d'environ 70 % des cancers du col de l'utérus au Canada. Avec environ 16,3 millions de femmes âgées de 15 ans et plus qui risquent de développer un cancer du col de l'utérus dans le pays, le Partenariat canadien contre le cancer recommande que le Canada introduise le dépistage primaire du papillomavirus pour remplacer le test Pap.

Les lignes directrices d'un nombre croissant d'agences internationales, dont l'Organisation mondiale de la santé (OMS), l'American Cancer Society (ACS) et l'American Society for Coloscopy and Cervical Pathology (ASCCP), recommandent l'auto-collecte pour le dépistage du VPH ainsi que les tests offrant des capacités de génotypage étendues.

Ce sondage a été réalisé en ligne par The Harris Poll pour le compte de BD auprès de 501 femmes âgées de 18 ans et plus résidant au Canada (du 27 novembre au 3 décembre 2024). La précision d'échantillonnage des sondages en ligne de Harris est mesurée à l'aide d'un intervalle crédible bayésien. Pour cette étude, les données de l'échantillon complet sont précises à +/- 3,9 points de pourcentage pour l'échantillon du Canada.

Pour obtenir la méthode de recherche complète et les résultats supplémentaires de l'enquête, veuillez contacter . [email protected]

