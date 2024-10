MISSISSAUGA, ON, le 29 oct. 2024 /CNW/ -- BD (Becton, Dickinson and Company) (NYSE : BDX), l'une des plus grandes sociétés de technologie médicale au monde, a annoncé aujourd'hui l'approbation par Santé Canada du test BD Onclarity™ HPV pour le dépistage du virus du papillome humain (VPH), à utiliser avec des échantillons vaginaux auto-prélevés à domicile.

BD has announced Health Canada approval of the BD Onclarity™ HPV Assay for human papillomavirus (HPV) testing for the use with self-collected vaginal specimens at home.

Les auto-prélèvements constituent une alternative au test Pap traditionnel réalisé par un clinicien à l'aide d'un spéculum, rendant ainsi le dépistage du cancer du col de l'utérus plus accessible. Par rapport au test Pap traditionnel, l'autoprélèvement du HPV est moins invasif, plus rentable et nécessite des tests moins fréquents, désormais recommandés tous les cinq ans. La précision de l'auto-prélèvement du VPH est la même que celle des échantillons prélevés par les cliniciens, ce qui rend la prévention du cancer du col de l'utérus plus accessible, en particulier pour les populations éloignées, rurales et vulnérables. Cela est d'autant plus important que l'incidence du cancer du col de l'utérus est trois fois plus élevée dans les populations mal desservies des communautés isolées, qui ont un accès limité au dépistage, par rapport à l'ensemble de la population.

"L'auto-prélèvement change la donne en matière d'équité en santé; il élimine les obstacles logistiques, financiers et psychologiques auxquels de nombreuses femmes sont confrontées lorsqu'elles ont recours aux méthodes de dépistage traditionnelles", a déclaré Ivy Parks, présidente de BD Canada. "En offrant une option pratique et fiable pour le dépistage du VPH à domicile, nous améliorons non seulement l'accès aux soins, mais nous donnons aussi aux femmes les moyens de prendre des mesures proactives pour gérer leur santé. Cette innovation témoigne de l'engagement de BD à éliminer les obstacles et à veiller à ce que toutes les femmes, quelle que soit leur situation, aient la possibilité de se protéger contre le cancer du col de l'utérus."

Le VPH est largement reconnu comme l'infection sexuellement transmissible la plus répandue dans le monde, responsable de près de 70 % des cancers du col de l'utérus au Canada. Avec environ 16,3 millions de femmes âgées de 15 ans et plus qui risquent de développer un cancer du col de l'utérus dans le pays, le Partenariat canadien contre le cancer recommande que le Canada introduise le dépistage primaire du VPH pour remplacer le test Pap.

En plus de favoriser un accès plus équitable aux soins, BD Onclarity™ HPV Assay est le seul test homologué par Santé Canada qui prend en charge l'auto-prélèvement avec génotypage étendu du VPH afin de mesurer plus précisément le risque réel de précancer et de cancer du col de l'utérus chez les femmes. Cette approbation rapproche le Canada de l'objectif collectif d'éliminer le cancer du col de l'utérus d'ici 2040 et souligne l'engagement de BD à faire progresser la santé des femmes. Pour en savoir plus : https://go.bd.com/cervical_cancer_HPV-31.html

À propos de BD

BD est l'une des plus grandes sociétés de technologie médicale au monde. Elle fait progresser le monde de la santé en améliorant la découverte médicale, les diagnostics et la prestation des soins. L'entreprise soutient les héros en première ligne des soins de santé en développant des technologies, des services et des solutions innovants qui contribuent à faire progresser à la fois la thérapie clinique pour les patients et le processus clinique pour les prestataires de soins de santé. BD et ses plus de 70 000 employés ont la passion et l'engagement d'aider à améliorer la sécurité et l'efficacité des processus de prestation de soins des cliniciens, de permettre aux scientifiques de laboratoire de détecter les maladies avec précision et de faire progresser les capacités des chercheurs à développer la prochaine génération de diagnostics et de thérapies. BD est présente dans pratiquement tous les pays et s'associe à des organisations du monde entier pour s'attaquer à certaines des questions de santé mondiale les plus difficiles. En travaillant en étroite collaboration avec ses clients, BD peut contribuer à améliorer les résultats, à réduire les coûts, à accroître l'efficacité, à améliorer la sécurité et à élargir l'accès aux soins de santé. Pour plus d'informations sur BD, veuillez consulter le site bd.com ou nous contacter sur LinkedIn à l'adresse www.linkedin.com/company/bd1/, X (anciennement Twitter) @BDandCo ou Instagram @becton_dickinson.

