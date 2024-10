Lancées respectivement en août 1984 et en septembre 1986, MuchMusic et MusiquePlus comptent parmi les toutes premières chaînes de télévision spécialisées au pays. Diffusant ses émissions à partir de Toronto, MuchMusic connaît un essor fulgurant qui lui permet d'atteindre cinq millions de foyers quelques années seulement après son lancement. MusiquePlus, dont les studios sont situés à Montréal, devient rapidement la plateforme de choix pour faire briller les artistes francophones d'ici.

À la fois accessibles et innovantes, MusiquePlus et MuchMusic deviennent quasi instantanément des incontournables, braquant les feux sur une foule d'artistes canadiens tels que Les Colocs, Kashtin, Blue Rodeo, les Trois Accords, Alanis Morissette et Avril Lavigne. Les fans n'hésitent pas à se rassembler joyeusement devant les stations pour assister aux performances en direct de vedettes d'ici comme Jean Leloup, Roch Voisine, Les BB ou Mitsou, et celles d'icônes mondiales telles que David Bowie, Tears for Fears et Duran Duran. Aujourd'hui, MuchMusic est une importante marque canadienne présente dans les médias sociaux qui divertit la nouvelle génération avec son irrévérence et sa perspective emblématiques.

Postes Canada a plusieurs fois souligné les personnalités du monde musical au pays. En septembre dernier, elle a lancé un timbre à l'effigie de Sarah McLachlan, après avoir rendu hommage au fil des ans à Elisapie, Oscar Peterson, k.d. lang, The Tragically Hip, Leonard Cohen, Salome Bey et bien d'autres. Les vignettes sur MusiquePlus et MuchMusic ont été dévoilées respectivement à Montréal et à Toronto.

À propos de l'émission

Les timbres aux couleurs éclatantes illustrent les célèbres bâtiments accueillant les studios de MusiquePlus à Montréal et de MuchMusic à Toronto du point de vue d'une foule enthousiaste devant les stations. Imprimée par Lowe-Martin, l'émission comprend un carnet de huit timbres Permanents🅪 au tarif du régime intérieur et deux plis Premier Jour officiels.

Le timbre et les articles de collection sont en vente sur postescanada.ca et dans les comptoirs postaux partout au pays.

Pour accéder aux images du timbre et des autres produits :

Dossier externe avec images à haute résolution.

Lire l'article du magazine de Postes Canada.

Plateformes de médias sociaux - Facebook, Instagram et LinkedIn.

🅪 Marque de commerce de la Société canadienne des postes

SOURCE Postes Canada

Renseignements : Relations avec les médias, 613 734-8888, [email protected]