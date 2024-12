Une nouvelle coordonnatrice de l'action gouvernementale dans le dossier de la Fonderie Horne à Rouyn-Noranda

QUÉBEC, le 11 déc. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec annonce qu'à compter du 13 janvier 2025, la coordination de l'action gouvernementale dans le dossier de la Fonderie Horne de Rouyn-Noranda sera confiée à Mme Katia Petit, en plus des responsabilités qu'elle assume déjà à titre de sous-ministre adjointe aux politiques au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

À titre de représentante officielle du gouvernement auprès des autorités de la Ville de Rouyn-Noranda, des représentantes et représentants de la Fonderie et des autres organismes locaux, Mme Petit aura le mandat de coordonner l'ensemble des interventions des ministères et organismes impliqués ainsi que de tenir informés les hautes dirigeantes et hauts dirigeants gouvernementaux de l'avancement des actions et des interventions entreprises sur le terrain, tout en formulant des recommandations.

Elle succédera à Mme Guylaine Marcoux, responsable de ce mandat au sein du MAMH depuis près de deux ans, et dont l'expertise et l'expérience sont maintenant requises au ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale.

Le profil de Mme Petit fait d'elle la personne tout indiquée pour prendre le relais et maintenir le même niveau d'engagement du gouvernement auprès de la population et de la Ville de Rouyn-Noranda. Parmi ses expériences les plus pertinentes au regard de son nouveau mandat, mentionnons qu'elle a notamment assumé des fonctions de coordination gouvernementale et assuré la gestion de programmes d'aide financière. Elle a aussi été mise à contribution dans plusieurs dossiers stratégiques, par exemple lors de la pandémie. Mme Petit pourra également compter sur le soutien des équipes et des membres du personnel du Ministère pour assurer la continuité dans la mise en œuvre du plan d'action gouvernemental, l'accompagnement offert à la Ville de Rouyn-Noranda ainsi que le déploiement des programmes d'aide destinés aux locataires et aux propriétaires de la zone tampon.

