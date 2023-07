Une nouvelle convention pour les cols bleus de Sorel-Tracy

SOREL-TRACY, QC, le 17 juill. 2023 /CNW/ - Réunis en assemblée générale, les membres du Syndicat des employé-es municipaux de la ville de Sorel-Tracy-CSN ont adopté les termes de l'entente de principe intervenue entre leur comité de négociation et l'administration municipale dans la nuit de vendredi à samedi.

Cette entente met fin à la grève générale illimitée amorcée par les travailleuses et les travailleurs le 17 mai dernier. Le retour au travail s'effectuera dès mercredi cette semaine.

Les salarié-es toucheront des augmentations rétroactives de 3 % pour l'année 2022 et de 3 % pour l'année en cours, en plus de hausses salariales de 2,5 % en 2024, de 2,5 % en 2025 et de 2 % en 2026. Ils bénéficieront également d'un montant forfaitaire équivalent à 0,50 $ pour chacune des heures effectuées en 2022.

« Nous avons fait la démonstration que le cadre financier de la ville pouvait être respecté sans que ce soit les employé-es municipaux qui fassent les frais de l'inflation des derniers mois », a affirmé le président du syndicat, Martin Gingras, au terme de l'assemblée. « Nous sommes heureux de pouvoir rentrer au travail et nous mettre au service de nos concitoyens et de nos concitoyennes, qui nous ont soutenus tout au long du conflit. »

La présidente du Conseil central de la Montérégie, Annette Herbeuval, s'est réjouie de l'adoption de ce nouveau contrat de travail. « Les employé-es de Sorel-Tracy ont eu le courage de se battre pour faire respecter leur droit à de bonnes conditions de travail. Cette nouvelle convention collective, ils l'ont ardemment méritée ! »

Ils sont demeurés solidaires, malgré les difficultés entrainées par une grève devenue nécessaire.

Le vice-président de la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN), Simon-Mathieu Malenfant, a également tenu à saluer la détermination des cols bleus. « Malgré les difficultés entrainées par une grève devenue nécessaire, les travailleuses et les travailleurs sont demeurés solidaires tout au long du conflit. C'est tout à leur honneur. Maintenant, j'invite l'administration municipale à mettre de côté ce différend et de veiller à mettre en place de saines relations de travail dès demain matin. »

