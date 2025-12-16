UNE NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE PORTEUSE DE CHANGEMENTS POUR LES POMPIERS ET POMPIÈRES DE BOIS-DES-FILION

BOIS-DES-FILION, QC, le 16 déc. 2025 /CNW/ - La section locale 7139 du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), représentant les pompiers et pompières de la Ville de Bois-des-Filion, a signé une nouvelle convention collective hier après-midi. Cette entente comporte des gains importants non seulement pour les pompiers et pompières, mais pour toute la population, avec l'implantation d'une garde pour un service incendie 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

« Cette négociation fut longue, mais nous avons réussi à bonifier nos conditions de travail tout en introduisant un service de garde interne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 afin d'assurer un meilleur service aux citoyens et citoyennes », a déclaré Dominic Tessier, président de la section locale.

L'entente conclue prévoit un remaniement complet du service de sécurité incendie, ce qui permet la création de cinq postes de pompiers et pompières à temps plein ainsi que la mise sur pied d'un service de premiers répondants dès 2026. Le contrat de travail couvre la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2029. Les augmentations totalisent 29 %. Parmi les autres clauses négociées, notons le transfert progressif des capitaines vers des postes de lieutenants syndiqués, la bonification des congés, des primes et des allocations, ainsi que l'établissement d'une banque de libérations syndicales.

La nouvelle convention collective prévoit également l'adhésion des pompiers et pompières au Régime de retraite par financement salarial de la FTQ (RRFS-FTQ). Les cotisations augmenteront graduellement sur quatre ans pour atteindre, à échéance, un total de 17 % du salaire, soit 9 % versé par l'employeur et 8 % versé par les personnes salariées.

Comptant 143 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 2400 membres dans le secteur incendie, principalement des pompiers et pompières. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs

suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements : Julien Royal, Service des communications du SCFP, 514 638-1461, [email protected]