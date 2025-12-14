LES CHAUFFEURS D'AUTOBUS, OPÉRATEURS DE MÉTRO, AGENTS DE STATION ET CHAUFFEURS DU TRANSPORT ADAPTÉ DE LA STM VOTENT EN FAVEUR DE L'ENTENTE DE PRINCIPE!

MONTRÉAL, le 14 déc. 2025 /CNW/ - Dans le cadre de deux assemblées générales s'étant déroulées ce dimanche 14 décembre, les membres de la section locale 1983 du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), représentant les 4500 chauffeurs d'autobus, opérateurs de métro, agents de station et chauffeurs du transport adapté de la Société de transport de Montréal (STM), ont voté majoritairement en faveur de l'entente de principe qui leur a été présentée. Ce résultat fait suite à un processus d'étude de l'entente avec les membres qui s'est étendu sur plus de sept jours.

« Notre objectif était de veiller à ce que nos membres soient rémunérés à leur juste valeur en fonction des comparables avoisinants, mais aussi de l'augmentation du coût de la vie à laquelle nous faisons tous face et nous pensons avoir réussi. C'est ce qui conclut une négociation qui n'a pas été simple et nous sommes fiers de l'issu dans les circonstances », a déclaré Frédéric Therrien, président de la section locale 1983 du SCFP.

Les augmentations salariales prévues sont de 2,5% en 2025, 4,5% en 2026, 3,25% en 2027 et 2028 ainsi que 4% en 2029 pour un total de 17,5% pour la durée de la convention collective. De plus, un montant forfaitaire de 2,5% sera aussi versé pour l'année 2025. Parmi les autres gains négociés, notons la création d'une banque de temps cumulé, l'ajout de temps de battement sur les lignes courtes, le paiement de l'amplitude et plus de flexibilité pour la conciliation travail-vie personnelle.

Le président du syndicat a tenu à remercier ceux et celles qui ont pris part au débat public en prônant l'obtention d'une entente négociée plutôt que de jouer le jeu du gouvernement, dont la mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, et le député de Québec solidaire, Alexandre Leduc.

Il en a également profité pour rappeler que bien que le syndicat soit satisfait du dénouement de cette ronde de négociation, le combat pour un réseau de transport public adéquatement financé et permettant une réelle transition juste n'est pas terminé. Le SCFP 1983 continuera de s'impliquer, notamment dans la lutte contre la privatisation du transport adapté de la STM.

« Le nœud du problème, c'est le sous-financement. Tant que les principales personnes concernées ne feront pas du transport collectif une priorité, nous serons voués à voir l'histoire se répéter », a déclaré le président de la section locale 1983 du SCFP.

Le SCFP représente plus de 143 000 membres au Québec, dont plus de 8500 dans le secteur du transport terrestre. Il s'agit du plus grand syndicat affilié à la FTQ.

Renseignements : Myriam Leduc, Service des communications du SCFP, 514 885-4733, [email protected]