Une nouvelle campagne souligne le besoin urgent d'agir pour faire face à la crise croissante de perte de vision et de cécité évitables

À l'occasion de la Journée mondiale de la vue, Vaincre la cécité Canada et le Conseil canadien des aveugles se sont associés à Novartis Canada pour lancer « Les yeux rivés sur vous », une campagne qui incite les Canadiens à prêter leur voix à la cause et à plaider en faveur d'un plan national de santé oculaire

La perte de vision peut être évitée dans 75 % des cas grâce à un diagnostic et à un traitement précoces 1,3

L'accès aux principaux services et traitements ophtalmologiques est impératif pour contribuer à résoudre ce problème de santé urgent

DORVAL, QC, le 14 oct. 2021 /CNW/ - Novartis Pharma Canada inc. (Novartis) souligne la Journée mondiale de la vue en lançant « Les yeux rivés sur vous », une campagne menée en partenariat avec Vaincre la cécité Canada et le Conseil canadien des aveugles. Cette campagne met en lumière la crise croissante de perte de vision et de cécité évitables au Canada et invite le gouvernement à agir1,2.

Le rapport intitulé Le coût de la perte de vision et de la cécité au Canada a révélé que plus de 8 millions de Canadiens sont atteints de maladies menaçant la vision, dont 1,2 million souffrent d'une perte de vision1. En encourageant les Canadiens à se soumettre à des services ophtalmologiques clés, comme des examens oculaires réguliers pour favoriser un diagnostic précoce, et en leur donnant accès à des traitements novateurs, on peut contribuer à prévenir trois cas de perte de vision sur quatre1,3.

« La perte de vision, bien qu'elle bouleverse la vie des personnes qui en sont atteintes, peut être évitée dans la plupart des cas. Chez Novartis, nous jetons les bases afin que cela devienne une réalité pour les Canadiens et nous les aidons à protéger leur santé visuelle future », a déclaré Andrea Marazzi, chef, Organisation nationale pharmaceutique, Novartis Pharma Canada inc. « Grâce à notre travail avec Vaincre la cécité Canada et le Conseil canadien des aveugles, nous espérons attirer l'attention sur ce problème de santé urgent. La collaboration avec le gouvernement et les intervenants du secteur de la santé sera essentielle pour permettre l'accès aux services ophtalmologiques et aux traitements novateurs nécessaires pour réinventer la santé visuelle au Canada. »

Étant donné que les maladies oculaires les plus courantes associées à la perte de vision sont liées au vieillissement, nous pouvons nous attendre à une augmentation de la perte de vision à mesure que la population canadienne vieillit1. En fait, le rapport prévient que la prévalence des Canadiens atteints de maladies menaçant la vision pourrait atteindre 13,8 millions d'ici 2050 si aucune mesure n'est prise1.

« La perte de vision peut changer complètement la trajectoire de la vie quotidienne, créant des obstacles à l'emploi, entraînant une marginalisation sociale et exerçant une pression accrue sur les familles et les aidants. Une personne confrontée à la perte de vision ou à la cécité peut se sentir isolée, ce qui peut avoir une incidence négative sur son bien-être, et pour les populations plus âgées en particulier, cela peut entraîner un risque accru de blessures et de chutes », a déclaré Doug Earle, président et chef de la direction, Vaincre la cécité Canada. « Alors que la population canadienne vieillit et que près du quart de la population est actuellement atteinte d'une maladie menaçant la vision, nous devons agir dès maintenant pour soutenir la santé visuelle des Canadiens1,3. »

Cette campagne représente le signal de ralliement de la communauté des personnes présentant une perte de vision pour l'établissement d'un plan national de santé oculaire, l'adoption de mesures qui aideront à protéger la santé visuelle des Canadiens, et l'augmentation du financement octroyé à la recherche sur la vision.

« En 2003, le gouvernement canadien s'est engagé auprès de l'Organisation mondiale de la santé à élaborer un plan de santé visuelle pour le Canada d'ici 2007 et à le mettre en œuvre d'ici 2009. Bien que cet engagement ait été réitéré à plusieurs reprises depuis qu'il a été pris, près de treize ans se sont écoulés et le gouvernement n'a toujours pas pris les mesures nécessaires », a déclaré Michael Baillargeon, conseiller principal, Relations gouvernementales et projets spéciaux, Conseil canadien des aveugles. « Non seulement la perte de vision a des effets dévastateurs sur la personne touchée et ses proches, mais elle a aussi une incidence sur le bien-être et un impact économique de l'ordre de 32,9 milliards de dollars par année, et ce chiffre ne devrait qu'augmenter. Notre message est clair : tous les yeux sont tournés vers le gouvernement pour qu'il s'attaque à cette crise1,4. »

La situation est plus pressante que jamais : une récente mise à jour du rapport indique qu'environ 1 437 Canadiens ont perdu la vue à cause de la COVID-19, soit parce que leur examen oculaire a trop tardé ou parce qu'ils n'ont pas pu subir une intervention donnée5. La modélisation suggère que le coût économique supplémentaire de la perte de vision attribuable à la pandémie est estimé à 1,4 milliard de dollars entre 2021 et 20235.

Les Canadiens sont encouragés à prêter leur voix à la campagne « Les yeux rivés sur vous » en utilisant le mot-clic #stopàlacécitéévitable sur les médias sociaux et en signant la pétition exigeant un plan national de santé oculaire à stopàlapertedevision.ca , un site Web de défense des droits créé et géré par Vaincre la cécité Canada et le Conseil canadien des aveugles.

À propos de Novartis Pharma Canada inc.

Novartis Pharma Canada inc., un chef de file dans le domaine de la santé, se consacre à la recherche, à la mise au point et à la commercialisation de produits novateurs dans le but d'améliorer le bien-être de tous les Canadiens. En 2020, l'entreprise a investi 45 millions de dollars en recherche et développement au Canada. Située à Dorval, au Québec, Novartis Pharma Canada inc. est une société affiliée à Novartis AG qui propose des solutions thérapeutiques novatrices destinées à répondre aux besoins en constante évolution des patients et des populations dans le monde entier. Elle compte environ 1 000 employés au Canada. L'entreprise est fière de son engagement en faveur de la diversité et se félicite d'offrir un environnement inclusif et inspirant. Novartis figure fièrement sur la liste des 50 Meilleurs lieux de travail au Canada de Great Place to Work®. Elle a également été nommée comme l'un des Meilleurs lieux de travailMC de 2021 pour les femmes au pays et l'un des Meilleurs lieux de travail pour le bien-être mental. Pour en savoir davantage, veuillez visiter le site www.novartis.ca .

À propos de Vaincre la cécité Canada

Vaincre la cécité Canada (VCC) est le premier bailleur de fonds caritatif de la recherche en santé de la vision au Canada. VCC a investi plus de 40 millions de dollars dans la recherche de remèdes et de traitements contre les maladies oculaires qui peuvent causer la cécité. Grâce au soutien de ses généreux donateurs, VCC a financé plus de 200 bourses de recherche qui ont mené à plus de 600 découvertes comme la recherche sur les cellules souches, les thérapies neuroprotectrices, les innovations technologiques, les produits pharmaceutiques et les thérapies géniques. Visitez www.fightingblindness.ca/fr/ ou composez le 1 800 461-3331 pour en apprendre davantage.

À propos du Conseil canadien des aveugles

Le Conseil canadien des aveugles (CCA), Voice of the Blind™ au Canada, est un organisme caritatif basé sur l'adhésion qui rassemble les Canadiens qui vivent avec une perte de vision, qui sont aveugles, sourds-aveugles ou partiellement voyants. Militant pour ses membres, le CCA cherche à promouvoir un sens de la détermination et d'estime de soi ainsi qu'une meilleure qualité de vie. Fondé sur la croyance en la CAPACITÉ, et non en l'incapacité, le CCA est un réseau dynamique de membres actifs à travers le Canada. Chaque section régionale est unique à sa région géographique et participe à diverses activités sociales et récréatives en fonction des intérêts de ses membres locaux. Consultez le site www.ccbnational.net ou composez le 1 877 304-0968 pour obtenir de plus amples renseignements.

Références 1. Conseil canadien des aveugles. Le coût de la perte de vision et de la cécité au Canada. En ligne : https://www.fightingblindness.ca/wp-content/uploads/2021/05/Deloitte-Final-Acc-of-VL-and-Blindness-in-Canada-May-2021.pdf (disponible en anglais seulement). Consulté le 4 octobre 2021. 2. Institut national canadien pour les aveugles. Rapport sommaire : Le coût de la perte de vision au Canada. En ligne : http://www.vision2020canada.ca/en/resources/Study/COVL%20Summary%20Report%20EN.pdf (disponible en anglais seulement). Consulté le 4 octobre 2021. 3. Taylor et coll., The economic impact and cost of visual impairment in Australia. (2006) 90(3), Br J Ophthalmol 272-75. 4. Conseil canadien des aveugles. Rapport sommaire : Le coût de la perte de vision et de la cécité au Canada. En ligne : https://www.fightingblindness.ca/wp-content/uploads/2021/05/KG-EN-ACC-Cost-of-Vision-loss-and-Blindness-in-Canada-Final.pdf (disponible en anglais seulement). Consulté le 4 octobre 2021. 5. Conseil canadien des aveugles. Addenda au sommaire du rapport : Le coût de la perte de vision et de la cécité au Canada - l'impact de la COVID-19. En ligne : https://www.fightingblindness.ca/wp-content/uploads/2021/10/Deloitte-COVID-Addendum-Acc-10-13-21.pdf (disponible en anglais seulement). Consulté le 13 octobre 2021.

