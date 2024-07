Une nouvelle association citoyenne dans le Village

MONTRÉAL, le 11 juill. 2024 /CNW/ - L'Association citoyenne du Village de Montréal (ACVMtl) et l'Arrondissement de Ville-Marie annoncent la création d'un nouveau regroupement citoyen dans le Village, lieu emblématique de la diversité de la communauté LGBTQ2S+. Officiellement constituée depuis le 15 juin dernier, l'ACVMtl compte désormais près de 200 membres. À la fois voix des résidentes et résidents du Village et instigatrice de projets mobilisateurs, l'Association souhaite mettre en œuvre des actions pour améliorer l'expérience vécue dans le Village, créer des liens et favoriser la participation citoyenne.

Depuis janvier 2024, une quarantaine de personnes dévouées ont participé à des rencontres de travail pour discuter des valeurs, de la mission et du mandat de l'ACVMtl ainsi que pour aborder les enjeux qui touchent la communauté, tels que la sécurité, la propreté, le patrimoine, la politique de la vie nocturne et le réaménagement de la rue Sainte-Catherine Est. La Corporation de développement communautaire (CDC) Centre-Sud, un regroupement multisectoriel d'organismes communautaires qui desservent la population du quartier, a accompagné les membres fondateurs pour certaines de leurs rencontres.

« Lors de la consultation sur l'avenir du Village, plus de 500 personnes ont affirmé qu'elles étaient prêtes à faire partie d'une association, car elles voulaient faire entendre leurs voix. L'ACVMtl a été créée spécifiquement pour répondre à ce besoin. Tout au long de nos séances de travail pour mettre sur pied l'association, nous avons constaté combien les résidentes et résidents ressentaient l'urgence d'agir face aux enjeux identifiés, notamment l'augmentation du sentiment d'insécurité qui résulte de problématiques sociales qui sont de plus en plus présentes comme la toxicomanie, l'itinérance et la santé mentale. Souvent, les gens pensent qu'ils sont seuls, mais lorsqu'on se rassemble et qu'on échange, que des centaines de personnes discutent des défis vécus, on a le sentiment d'être unis, d'avoir un pouvoir d'action plus fort et d'être plus visibles. On peut aussi se donner les moyens d'améliorer les choses en collaborant avec les différents paliers de gouvernement et les organismes qui ont l'expertise et les moyens nécessaires. Nous aimons beaucoup notre quartier, qui s'est toujours battu pour plus de diversité et d'inclusion, et ce ne sont pas les idées qui manquent », déclare Benoît Eclache, porte-parole de l'ACVMtl.

« On vient marquer une étape importante avec la création de l'association citoyenne. Issue de l'une des recommandations phares de la Stratégie d'intervention collective pour le Village lancé par l'arrondissement de Ville-Marie, ce regroupement citoyen est l'une des solutions clés pour améliorer la situation dans le secteur. Je suis fier que la Ville ait pu contribuer à propulser cette idée et à soutenir la concrétisation de ce projet, qui est un atout incomparable pour le Village. Je tiens également à saluer le travail réalisé par toutes les personnes qui se sont impliquées avec dévouement et rigueur dans les étapes précédant la création de l'association, leur détermination servira toute une communauté », a commenté M. Robert Beaudry, conseiller de la Ville pour le district de Saint-Jacques dans l'arrondissement de Ville-Marie.

S'impliquer dans l'association

Les personnes résidentes et sympathisantes du Village peuvent rejoindre l'association, participer activement aux comités et élaborer des solutions concrètes afin d'améliorer la qualité de vie du quartier.

Pour devenir membre de l'ACVMtl, rendez-vous au acvmtl.ca ou communiquez par courriel : [email protected].

À propos de l'ACVMtl

L'Association citoyenne du Village de Montréal (ACVMtl) est une organisation à but non lucratif fondée par et pour les personnes résidentes et sympathisantes du Village de Montréal pour défendre et promouvoir ses intérêts, créer des liens et favoriser la participation citoyenne.

