TORONTO, le 27 mai 2024 /CNW/ - La Banque CIBC a annoncé aujourd'hui qu'elle est la première grande institution financière à lancer une application de carte de crédit numérique et de compte de dépôt pour les nouveaux arrivants au Canada, ce qui permet à ces clients de prendre des décisions bancaires clés plus rapidement et plus facilement.

« Déménager dans un nouveau pays est un grand pas en avant, et plus tôt vous pourrez planifier, plus il sera facile de vous installer dans un nouvel environnement et de commencer à réaliser vos ambitions, a déclaré Michael Clabby, vice-président à la direction, chef, Stratégie et données numériques, Banque CIBC. Nous savons que les finances, en particulier l'accès aux services bancaires, sont au sommet des préoccupations des nouveaux arrivants, car elles sont à l'origine de nombreuses décisions à prendre rapidement quant à savoir comment, quand et où commencer leur parcours au Canada. »

Grâce à une application deux pour un novatrice, les nouveaux arrivants au pays peuvent maintenant demander deux produits financiers en soumettant une seule demande numérique en ligne.

« Les nouveaux arrivants ont souvent de la difficulté à trouver un endroit où vivre à leur arrivée au Canada, notamment pour louer ou acheter une maison parce qu'ils ont besoin d'avoir accès à du crédit et à des antécédents de crédit, a ajouté M. Clabby. Cette nouvelle fonctionnalité numérique accélérera le processus et aidera à atténuer certains des obstacles auxquels font face les personnes et les familles qui commencent leur nouvelle vie au Canada. »

Les clients pourront choisir parmi une gamme de cartes de crédit CIBC, y compris Aventura CIBCMD, Aéroplan CIBCMD et Dividende CIBCMD.

L'annonce d'aujourd'hui s'appuie sur le programme pour les nouveaux arrivants de la Banque CIBC, qui offre un certain nombre de solutions et d'outils utiles pour aider les nouveaux arrivants au Canada, y compris l'Arrivée IntelliMC CIBC, qui permet aux résidents permanents, aux travailleurs étrangers et aux étudiants internationaux de pays admissibles de présenter une demande d'ouverture d'un compte de dépôt en ligne en aussi peu de temps que 10 minutes. Comme la plupart des nouveaux arrivants choisissent leur banque avant leur arrivée au Canada, Arrivée Intelli CIBC leur donnera une longueur d'avance comme moyen facile d'ouvrir un compte bancaire à partir de leur pays d'origine avant leur arrivée au Canada. Une fois la configuration terminée, ils peuvent déposer des fonds directement dans le compte afin que l'argent soit disponible plus rapidement et plus facilement une fois au Canada.

Voici d'autres outils et solutions pour les nouveaux arrivants :

Le Guide numérique Intelli CIBC MC sur le Canada , qui fournit des ressources, des conseils et des offres bancaires personnalisés, pour bénéficier plus tôt que prévu d'un avantage pour bâtir une nouvelle vie et de nouvelles ambitions;

sur le , qui fournit des ressources, des conseils et des offres bancaires personnalisés, pour bénéficier plus tôt que prévu d'un avantage pour bâtir une nouvelle vie et de nouvelles ambitions; Services bancaires courants gratuits pendant deux ans par l'entremise d'un Compte Intelli CIBC MC pour les nouveaux arrivants et les travailleurs étrangers;

pour les nouveaux arrivants et les travailleurs étrangers; Aucuns frais annuels pendant deux ans sur certaines cartes de crédit CIBC;

Programme exclusif avec TELUS qui permet aux clients d'ouvrir un compte bancaire et d'établir un téléphone mobile en même temps, offert par l'entremise de succursales sélectionnées;

Un laissez-passer culturel Canoo gratuit avec un accès VIP à plus de 1 400 des expériences culturelles et extérieures les plus passionnantes de notre pays;

Du contenu éducatif pour développer la littératie financière.

