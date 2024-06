OTTAWA, ON, le 5 juin 2024 /CNW/ - L'air pur est essentiel à notre santé et à notre bien-être au quotidien. Bien que les Canadiens bénéficient généralement d'un air de bonne qualité, les augmentations saisonnières des polluants atmosphériques, y compris le smog et la fumée des feux de forêt, peuvent avoir un impact important sur la qualité de l'air. L'année dernière, le Canada a connu la pire saison de feux de forêt jamais enregistrée. La qualité de l'air au pays en a été détériorée et les risques pour la santé se sont accrus, en particulier pour les personnes ayant des problèmes de santé.

Pour donner suite aux commentaires du public recueillis lors des feux de forêt de l'an dernier, Environnement et Changement climatique Canada a apporté des améliorations à son système de prévision et d'alerte de la qualité de l'air. Un nouvel avis sur la qualité de l'air assorti d'une bannière rouge sera désormais affiché sur le site Web meteo.gc.ca et l'application MétéoCAN. Un avis sur la qualité de l'air permet d'avertir la population lorsque la cote air santé est supérieure à 10 pendant trois heures ou plus lors d'épisodes de fumée de feux de forêt. Cette alerte qui est émise lorsque le niveau de risque est très élevé, situation qui n'est généralement observée qu'en présence de fumée provenant de feux de forêt, fournira aux Canadiens un signal visuel clair sur la gravité des conditions de qualité de l'air. De plus, lorsque la fumée des feux de forêt détériore grandement la qualité de l'air, la cote air santé est calculée et communiquée toutes les heures en fonction de la présence de fines matières particulaires (PM 2,5 ) dans l'air uniquement. Ces matières sont les polluants dominants dans la fumée des feux de forêt.

La cote air santé est une échelle utilisée pour aider la population à comprendre l'incidence de la qualité de l'air ambiant sur leur santé. Les Canadiens peuvent consulter la cote air santé pour prendre des décisions éclairées sur la façon de se protéger et de protéger leurs proches contre une mauvaise qualité de l'air. Avant l'introduction de l'avis sur la qualité de l'air, un bulletin spécial sur la qualité de l'air était la seule alerte émise lorsque la cote air santé s'élevait à sept ou plus. L'ajout du nouvel avis, qui avertit les Canadiens lorsque la cote air santé est supérieure à 10 pendant au moins trois heures en présence de fumée de feux de forêt, crée un système d'alerte à deux niveaux. Les deux alertes véhiculent des messages à jour sur les risques pour la santé, élaborés en collaboration avec Santé Canada.



À la fin juillet, Environnement et Changement climatique Canada lancera également quatre nouvelles cartes de prévisions de la qualité de l'air sur la page Web de son Système de prévision de la fumée des feux de forêt (FireWork). Une de ces cartes montrera la fumée émise par les feux de forêt et de végétation. Les autres présenteront les niveaux totaux de PM 2,5 , d'ozone et de dioxyde d'azote émis par les feux de forêt. Toutes ces cartes montreront le déplacement prévu des polluants au Canada et en Amérique du Nord. La nouvelle présentation en ligne sera plus conviviale et permettra au public d'accéder facilement aux renseignements sur le déplacement prévu des principaux polluants atmosphériques. Les nouvelles cartes présenteront également plus de nuances et de gradation dans les couleurs, ce qui en facilitera la lecture.



La Journée de l'air pur, qui est célébrée aujourd'hui, est l'occasion d'en apprendre plus sur la pollution de l'air, ses effets sur notre santé et sur ce que vous pouvez faire pour vous protéger.

« Chaque jour, les Canadiens prennent des mesures pour protéger la qualité de l'air et leur santé. Lors de feux de forêt, les conditions de la qualité de l'air changent rapidement et de façon incontrôlée, à mesure que les panaches de fumée se déplacent dans les collectivités et le pays. L'amélioration du système d'alerte appuie l'engagement de notre gouvernement visant à informer la population canadienne sur les effets néfastes de la fumée des feux de forêt et sur les moyens de réduire l'exposition à celle-ci. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Il est important de connaître les moyens de limiter notre exposition à la fumée des feux de forêt et les moyens de mieux protéger notre santé. La première étape est de vérifier la cote air santé pour se renseigner sur le niveau de risque et pour tenir compte des avis et des alertes sur la qualité de l'air. Plus la cote est élevée, plus le risque pour la santé est grand. Ces mises à jour amélioreront cet outil et aideront la population canadienne à prendre de meilleures décisions pour sa santé, lorsque possible. »

- L'honorable Mark Holland, ministre de la Santé

« Nous avons à cœur de protéger la santé et la sécurité de la population canadienne durant les feux de forêt, qui sont de plus en plus intenses et fréquents. Ces incendies ont de graves conséquences, que ce soit l'altération ou la destruction des habitats naturels, les pertes financières associées aux dommages causés aux infrastructures, aux propriétés et aux terres agricoles ou encore l'exposition accrue à la fumée des feux de forêt qui peut causer des problèmes respiratoires. Les améliorations au système de prévision et d'alerte de la qualité de l'air du gouvernement fédéral sont cruciales pour pouvoir fournir à la population des renseignements exacts en temps opportun, lui permettant ainsi de limiter de tels impacts. Ces changements s'inscrivent dans notre démarche globale visant à nous préparer aux feux de forêt et à y faire face, en veillant à ce que les Canadiens puissent prendre les bonnes décisions pour se protéger, ainsi que protéger leur famille et leurs moyens de subsistance. »

- L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Pour assurer la sécurité des Canadiens, il faut leur fournir les outils et les renseignements nécessaires, afin qu'ils puissent agir et prendre des décisions éclairées. Les feux de forêt sont des phénomènes dynamiques, mais nous sommes déterminés à bien informer le public de toutes les conditions qui entraînent des conséquences sur la santé et le bien-être. Des alertes claires et améliorées à propos d'une qualité de l'air détériorée nous aident à vous aviser lorsqu'il est temps de prendre des mesures pour votre sécurité. »

- L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Protection civile

En 2023, durant la saison des feux de forêt, le Canada a connu deux fois plus de jours de mauvaise qualité de l'air qu'en 2021 et onze fois plus de jours de mauvaise qualité de l'air qu'en 2020.

a connu deux fois plus de jours de mauvaise qualité de l'air qu'en onze fois plus de jours de mauvaise qualité de l'air qu'en 2020. La cote air santé est calculée en fonction des risques relatifs que représente une combinaison de polluants atmosphériques courants connus pour leurs effets néfastes sur la santé humaine. Les polluants utilisés pour calculer une moyenne mobile sur trois heures et déclarés toutes les heures sont l'ozone troposphérique (O 3 ), les matières particulaires (PM 2,5 et PM 10 ) et le dioxyde d'azote (NO 2 ).

), les matières particulaires (PM et PM ) et le dioxyde d'azote (NO ). La cote air santé est également générée à l'aide des renseignements sur les conditions météorologiques propices aux feux et des données sur la végétation de Ressources naturelles Canada .

. L'application MétéoCan peut être configurée pour envoyer des notifications lorsque la cote air santé est égale ou supérieure à trois.

Des bulletins spéciaux sur la qualité de l'air continueront d'être diffusés lorsque la cote air santé se situera entre sept et dix.

