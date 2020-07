Une nouvelle aire de jeu inclusive sur l'île de Montréal - Début des travaux d'aménagement au parc Saint-Joseph

MONTRÉAL, le 9 juill. 2020 /CNW Telbec/ - La mairesse de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, Mme Caroline Bourgeois, la conseillère de ville et membre du comité exécutif, responsable de l'inclusion sociale, des sports et loisirs, de la condition féminine, de l'itinérance et de la jeunesse, Mme Nathalie Goulet, les membres du conseil d'arrondissement, les représentant de l'organisme l'Étoile de Pacho ainsi que Mme Marie-Claude Sénécal et sa fille Joanie, instigatrices du projet, ont procédé aujourd'hui à la pelletée de terre officielle soulignant le début des travaux d'une nouvelle aire de jeu inclusive sur l'île de Montréal, qui sera située au parc Saint-Joseph, dans le quartier de Rivière-des-Prairies.

Bien plus que seulement accessible universellement, une aire de jeu inclusive est une aire de jeu adaptée à tous les enfants et accessible à tous niveaux de limitation fonctionnelle, malvoyants ou malentendants ou encore sujets aux troubles de comportement. Celle du parc Saint-Joseph, d'une superficie de 1450 mètres carrés, comprendra, entre autres, des stations de jeux ludiques, plusieurs types de balançoires, des jeux d'eau, un bloc sanitaire, de même qu'une surface de jeu texturée permettant l'accès aux fauteuils roulants. Au cœur de l'aire de jeu, une belle grande butte, accessible de tous côtés, rappelant un volcan, permettra la glisse ou la grimpe, mais pourra aussi servir d'estrade naturelle pour les futurs spectacles de la place Saint-Joseph.

Visiblement heureuse de la réalisation de ce projet, la mairesse de l'arrondissement, Mme Caroline Bourgeois, a souligné l'importance de cet aménagement : « Quel bel ajout pour le quartier, pour tout l'arrondissement. Ce type d'aire de jeu est fondamental dans notre société puisqu'il offre un environnement sécuritaire où tous les enfants, peu importe leurs limites, peuvent jouer ensemble et tisser des liens. Ce projet améliorera directement la vie de nombreux enfants qui pourront enfin jouer avec et comme les autres ».

« Notre administration travaille au quotidien à faire de Montréal une ville plus inclusive, plus égalitaire et plus accessible universellement de façon à ce que tous ses citoyennes et citoyens puissent jouir, sans entrave, de leur milieu de vie et des services municipaux. Ces projets s'ajoutent à nos réalisations et j'applaudis l'équipe de l'arrondissement qui ne ménage pas d'effort dans notre lutte face aux inégalités et qui proposera aux enfants ce qui sera, sans aucun doute, l'une des plus belles aires de jeux à Montréal », a commenté pour sa part Mme Nathalie Goulet.

L'Étoile de Pacho, un organisme à but non lucratif regroupant des parents d'enfants handicapés, a participé étroitement aux étapes menant à la conception. « Nous sommes très fiers d'avoir pu participer aux travaux de consultations et de conception du plus grand parc universellement accessible de Montréal. L'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles a fait preuve d'une grande ouverture tout au long du processus quant aux recommandations émises par notre équipe afin que le parc réponde aux besoins de tous les enfants handicapés, peu importe leur handicap.

Nous sommes impatients de découvrir ce parc qui deviendra sans aucun doute un lieu de rassemblement incontournable pour les familles ayant des enfants handicapés », de déclarer la directrice générale de l'organisme, Mme Nathalie Richard.

Le nouvel aménagement représente un investissement total de près de 2 M$ dont la majorité sera assumée par la ville centre. En fonction de la situation actuelle, l'échéancier prévoit une fin des travaux pour le mois de novembre.

