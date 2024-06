GATINEAU, QC, le 19 juin 2024 /CNW/ - Les peuples autochtones sont depuis longtemps des chefs de file de l'intendance environnementale, du développement durable et de la gestion des ressources naturelles. Le rapprochement du savoir autochtone et de la science occidentale offre des solutions à la perte de biodiversité et aux changements climatiques, tout en préservant les espaces naturels dont nous dépendons tous.

Le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Steven Guilbeault, célèbre aujourd'hui la nouvelle aire de conservation dirigée par les Inuvialuits au Yukon. Le Canada et ses partenaires, les parties inuvialuites et le gouvernement du Yukon, ont signé l'accord sur l'aire de conservation traditionnelle d'Aullaviat/Anguniarvik, qui garantit la conservation et la protection de près de 8 500 km2 de la partie est du versant nord du Yukon, appelé Aullaviat/Anguniarvik. Cette zone est plus vaste que le parc national Banff et constitue une contribution importante à l'objectif du Canada de conserver 30 p. 100 des terres et des eaux du pays d'ici 2030.

La contribution financière de 10 millions de dollars du Canada, assortie d'un financement de contrepartie de 3,5 millions de dollars de la part d'organisations philanthropiques, soutiendra la création du programme d'intendance et de gardiens d'Aullaviat/Anguniarvik par l'intermédiaire d'une fiducie. Ce programme orientera la gestion et la surveillance de la zone, permettra une mobilisation culturelle sur le terrain entre les générations et créera des emplois intéressants à Aklavik.

Les parties à l'accord ont élaboré un plan de gestion pour la zone afin d'en assurer la conservation et l'utilisation traditionnelle par les Inuvialuits. Cette annonce vient compléter le réseau d'aires protégées terrestres et marines dans le nord du Yukon et au-delà des frontières internationales, notamment les parcs nationaux Ivvavik et Vuntut, le parc territorial Qikiqtaruk de l'île Herschel, Niaqunnaq (qui fait partie de l'aire marine protégée de Tarium Niryutait) et la réserve faunique nationale de l'Arctique en Alaska.

Cette ratification historique s'est concrétisée par la signature de la Convention définitive des Inuvialuits de 1984, qui désigne toute la partie nord du Yukon comme un lieu de conservation de la faune et de la flore, de l'habitat et des usages traditionnels des Inuvialuits. L'accord de conservation traditionnelle représente la dernière pièce du casse-tête qui permet de progresser vers l'atteindre les objectifs des Inuvialuits, du Canada et du Yukon en matière de culture et de biodiversité.

Citations

« La conservation menée par les Autochtones représente l'une des voies les plus importantes afin d'atteindre les objectifs du Canada en matière de biodiversité et pour maintenir les gains à long terme en matière de conservation. Félicitations aux nombreux partenaires qui ont œuvré à la création de l'aire de conservation traditionnelle d'Aullaviat/Anguniarvik au cours des 40 dernières années. Cet accord historique garantit la conservation des terres, des eaux et de la biodiversité de la région pour les générations à venir et illustre l'engagement permanent du Canada en faveur d'une approche fondée sur les distinctions pour les Inuvialuits. Grâce à des partenariats comme celui-ci, le Canada continue de progresser vers la conservation de 30 p. 100 des terres et des eaux du pays d'ici 2030 ».

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Les peuples autochtones sont depuis longtemps des protecteurs et des intendants des terres, des eaux et des glaces, et des chefs de file de la conservation des écosystèmes. La création de nouvelles aires de conservation dirigées par les Inuvialuits représente l'une des façons dont nous travaillons ensemble. C'est dans l'esprit et la pratique de la réconciliation que le gouvernement du Canada travaille avec les communautés autochtones, comme les Inuvialuits, à des activités d'intendance tout en continuant à progresser vers la conservation de 30 p. 100 des terres et des eaux du Canada d'ici 2030 ».

- Brendan Hanley, député du Yukon

« Notre gouvernement est heureux de signer l'accord sur l'aire de conservation traditionnelle d'Aullaviat/Anguniarvik. Nous nous engageons à soutenir la conservation menée par les Autochtones au Yukon pour protéger et restaurer la nature et la biodiversité conformément aux objectifs de l'Accord Canada-Yukon sur la nature. Nous remercions le gouvernement du Canada et les Inuvialuits d'avoir concrétisé cet accord historique qui contribuera à préserver la culture, l'identité et les valeurs des Inuvialuits, et aussi à protéger et à conserver la biodiversité, les habitats et les espèces sauvages de la partie est du versant nord. »

- L'honorable Nils Clarke, ministre de l'Environnement du Yukon

« L'accord sur l'aire de conservation traditionnelle d'Aullaviat/Anguniarvik représente l'achèvement du régime spécial de conservation défini il y a 40 ans dans la Convention définitive des Inuvialuits. Notre conseil est fier d'avoir soutenu ce processus au cours de décennies de collaboration en matière de collecte d'informations scientifiques et de savoir autochtone en vue d'assurer un avenir dynamique à la faune, à la flore et aux Inuvialuits sur le versant nord du Yukon. Je tiens à remercier les efforts inlassables de toutes les parties, et en particulier les Inuvialuits d'Aklavik, qui ont permis de conclure cet accord historique ».

- Jennifer Smith, présidente, Conseil consultatif de la gestion de la faune (versant nord)

« La Société régionale inuvialuite représente les droits et les intérêts des Inuvialuits. Nous sommes heureux que les Inuvialuits, les gouvernements et les organisations philanthropiques, après plusieurs années de travail, aient pu s'entendre pour faire avancer les objectifs de la Convention définitive des Inuvialuits, qui reconnaissent la nature particulière d'Aullaviat/Anguniarvik et son lien avec les objectifs culturels, environnementaux et économiques des Inuvialuits. La Société régionale inuvialuite maintiendra le fonds fiduciaire et travaillera avec toutes les parties intéressées pour veiller à ce que l'intendance des terres traditionnelles des Inuvialuits se poursuive pour les générations à venir ».

- Duane Ningaqsiq Smith, président-directeur général, Société régionale inuvialuite

« Cette étape constitue une réalisation importante et significative pour les parties concernées, mais surtout pour le peuple inuvialuit. L'Aullaviat/Anguniarvik a une grande valeur pour notre peuple et la faune et la flore que nous exploitons pour notre subsistance depuis des temps immémoriaux. Le Conseil inuvialuit de gestion du gibier est fier de saluer ce grand pas en avant dans la conservation menée par les Inuvialuits dans notre région et se réjouit des avantages que cet accord apportera à nos terres, à notre faune, à notre flore et à nos communautés ».

- Dean Arey, président, Conseil inuvialuit de gestion du gibier

« Aullaviat/Anguniarvik signifie « là où les espèces sauvages et les gens se déplacent, un endroit pour chasser » et cet endroit constitue une partie vitale de la patrie des Inuvialuits depuis des temps immémoriaux. L'utilisation et la gestion traditionnelles de cette zone se trouvent au cœur de la culture, de l'identité et des valeurs des Inuvialuits. Nous sommes fiers d'avoir enfin conclu un accord avec le Canada et le Yukon qui nous permettra de continuer à prendre soin des animaux et à soutenir notre culture ».

- Wiliam Storr, représentant du groupe de travail d'Aullaviat/Anguniarvik et président du comité de chasseurs et de trappeurs d'Aklavik

« L'Aullaviat/Anguniarvik est un endroit très spécial pour les Inuvialuits, où nous voyageons, chassons et vivons depuis de nombreuses générations. L'Aullaviat/Anguniarvik abrite des caribous, des élans, des ours, des poissons, des oiseaux et de nombreux autres animaux importants. La chasse à Aullaviat/Anguniarvik contribue à la santé culturelle, spirituelle et économique des Inuvialuits. Nous devons être présents sur ces terres pour les maintenir en bonne santé. Nous sommes fiers d'annoncer la création de l'aire de conservation traditionnelle d'Aullaviat/Anguniarvik et le financement associé pour la gestion de l'aire par les Inuvialuits. Ce financement permettra aux Inuvialuits d'Aklavik de se rendre sur les terres, de partager les connaissances entre les générations, de remplir nos congélateurs et d'assurer un avenir sain et dynamique à nos jeunes et pour Aklavik. »

- Jordan McLeod, président, Aklavik Community Corporation

« De nombreux aînés d'Aklavik ont grandi sur les terres d'Aullaviat/Anguniarvik et des environs. Nous avons appris de nos aînés, et au fil des décennies nous avons vu de nos propres yeux les changements que la terre et la faune ont subis. Nous vivons maintenant à Aklavik, mais le temps que nous passons à Aullaviat/Anguniarvik est précieux. Il nous permet de chasser, de nous rapprocher de nos ancêtres, de passer du temps avec notre famille et nos amis et de transmettre nos connaissances aux dirigeants de demain. Les aînés d'Aklavik sont heureux de constater que la création de l'aire de conservation traditionnelle d'Aullaviat/Anguniarvik permettra de concrétiser notre vision d'une protection totale de la nature sauvage sur le versant nord du Yukon ».

- Lorna Storr, comité des aînés d'Aklavik

« Au sein de la 444S Foundation, nous sommes honorés d'avoir soutenu les efforts des Inuvialuits pour conserver l'Aullaviat/Anguniarvik dans la partie est du versant nord du Yukon au cours des huit dernières années, d'abord en finançant l'intégration des connaissances autochtones et de la science occidentale dans le plan de conservation et de gestion de la faune du versant nord, et maintenant en finançant le fonds fiduciaire qui soutient le programme d'intendance et de gardiens des Inuvialuits. Avec la création de cette aire de conservation traditionnelle, la quasi-totalité de l'aire de mise bas, de l'aire post-mise bas et de l'aire de répartition estivale de l'habitat du troupeau de caribous de la Porcupine est désormais protégée au Canada ».

- Fred Ackerman-Munson, directeur général, The 444S Foundation

« La création définitive de l'aire de conservation traditionnelle d'Aullaviat/Anguniarvik constitue une réalisation tout à fait remarquable. De tels succès ne sont possibles que lorsque tout le monde s'unit pour une cause commune. Le peuple inuvialuit protège ces terres et les animaux qui en dépendent depuis des millénaires, et c'est grâce à son intendance que l'Aullaviat/Anguniarvik reste intact. Et grâce à la désignation d'aujourd'hui, des ressources sont disponibles pour veiller à ce que la région demeure telle quelle à perpétuité ».

- Haley Mellin, Art into Acres (au nom de l'artiste Dana Schutz)

« La création officielle de l'aire de conservation traditionnelle d'Aullaviat/Anguniarvik, dirigée par les Inuits, est le fruit de décennies de travail et constitue une étape historique vers un avenir durable. Au sein de la Wyss Foundation, nous sommes fiers de nous associer aux peuples autochtones, aux organisations philanthropiques et au gouvernement du Canada pour veiller à ce que plus de deux millions d'acres de terres soient protégés pour l'usage traditionnel par les Inuvialuits, ainsi que pour la conservation de la faune et de l'habitat, pour les générations à venir. Nous félicitons tous ceux qui ont contribué à rendre possible la remarquable réalisation d'aujourd'hui ».

- Molly McUsic, présidente, Wyss Foundation

Faits en bref

En inuvialuktun, Aullaviat/Anguniarvik signifie « là où les espèces sauvages et les gens se déplacent, un endroit pour chasser ».

L'Aullaviat/Anguniarvik, la partie est du versant nord du Yukon , constitue une interface importante entre la terre et la mer, pour les personnes et les espèces sauvages qui s'y trouvent. La région relie les peuples inuvialuits à leurs proches en Alaska et au Yukon , ainsi qu'aux lieux de chasse familiers dans toute la région. Elle relie les zones de mise bas côtières de la harde de caribous de la Porcupine à d'importantes aires de répartition saisonnières, et elle connecte un réseau d'aires protégées afin de garantir que les populations d'animaux sauvages disposent d'un espace pour se déplacer lorsque les habitats se modifient.

, constitue une interface importante entre la terre et la mer, pour les personnes et les espèces sauvages qui s'y trouvent. La région relie les peuples inuvialuits à leurs proches en et au , ainsi qu'aux lieux de chasse familiers dans toute la région. Elle relie les zones de mise bas côtières de la harde de caribous de la Porcupine à d'importantes aires de répartition saisonnières, et elle connecte un réseau d'aires protégées afin de garantir que les populations d'animaux sauvages disposent d'un espace pour se déplacer lorsque les habitats se modifient. Le réseau d'aires protégées et de conservation du Canada aide à protéger l'habitat des espèces sauvages et à préserver des écosystèmes sains et résilients, ce qui contribue au rétablissement des espèces en péril. L'expansion des aires naturelles protégées et de conservation constitue l'une des mesures les plus importantes que nous pouvons prendre pour freiner la perte de la nature et de la biodiversité que nous observons.

Par l'intermédiaire du Fonds de la nature du Canada, quatre fondations philanthropiques (444S Foundation, Art into Acres en partenariat avec Re:wild, Wilburforce Foundation, et Wyss Foundation) versent collectivement environ 3,5 millions de dollars à la fiducie d'Aullaviat/Anguniarvik.

L'aire de conservation traditionnelle d'Aullaviat/Anguniarvik couvre 1,8 p. 100 de la masse continentale du Yukon . La déclaration de l'aire protégée porte à 21,1 p. 100 le nombre total d'aires protégées du Yukon déclarées dans la Base de données canadienne sur les aires protégées et de conservation et contribue à la réalisation des objectifs de l'Accord Canada-Yukon sur la nature.

Produits connexes

Communiqué de presse : Wildlife Management Advisory Council - North Slope; New Inuvialuit Led Conservation Area Established in the Yukon (en anglais seulement)

Liens connexes

Page X (Twitter) d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Facebook d'Environnement et Changement climatique Canada

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Personnes-ressources : Kaitlin Power, Attachée de presse principale et conseillère en communications, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 819-230-1557, [email protected]; Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]