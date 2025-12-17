UNE MOBILISATION SANS PRÉCÉDENT : 300 000 $ POUR SOUTENIR NOS COMMUNAUTÉS

QUÉBEC, le 17 déc. 2025 /CNW/ - Promutuel Assurance est fière d'annoncer les résultats exceptionnels de sa campagne Centraide 2025, menée auprès des 660 employées et employés de la Fédération, dont le montant global s'élève à 300 000 $. Alors que la hausse du coût de la vie touche durement toutes les couches de la population et que les besoins des organismes communautaires sont plus grands que jamais, cette mobilisation des membres du personnel de Promutuel Assurance est plus que bienvenue. Cette contribution s'ajoute à l'ensemble des dons récoltés tout au long de l'année par les sociétés mutuelles membres du Groupe Promutuel en faveur de diverses causes. À titre d'exemple, ce sont 22 M$ au total qui ont été injectés dans les communautés en 2024.

« Je suis extrêmement fière de l'engagement extraordinaire dont notre équipe a fait preuve cette année pour la campagne Centraide. Cette mobilisation record prouve que nos valeurs de solidarité, d'entraide et d'engagement ne sont pas que des mots, mais qu'elles sont réellement portées par nos employés. Ces valeurs résonnent profondément avec celles de Centraide, et le montant amassé illustre à quel point, lorsque nous unissons nos forces, nous pouvons réellement changer la donne. », a déclaré Geneviève Fortier, chef de la direction.

La somme amassée sera principalement versée à Centraide Québec et Chaudière-Appalaches, qui soutient plus de 225 organismes communautaires, tous engagés dans la lutte contre la pauvreté, l'exclusion et les inégalités sociales. Une partie du montant sera également remis à Centraide du Grand Montréal, selon le bureau d'attache des membres du personnel.

Caroline Pérusse, conseillère -- partenariats et développement chez Centraide Québec et Chaudière-Appalaches, a également exprimé toute l'importance de cette contribution : « Les besoins sur le terrain sont immenses et ne cessent de croître. Pouvoir compter sur notre partenaire Promutuel Assurance fait toute la différence pour Centraide et les organismes que nous soutenons. L'engagement et la générosité de Promutuel Assurance montrent qu'ensemble, nous pouvons répondre à ces défis et soutenir efficacement les personnes qui en ont le plus besoin. »

Depuis plus de 30 ans, Promutuel Assurance organise des campagnes Centraide en milieu de travail pour soutenir les organismes qui luttent contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Chaque année, cette mobilisation témoigne de notre force commune et prouve qu'ensemble, nous pouvons transformer des vies et bâtir des communautés plus fortes et solidaires.

À propos de Promutuel Assurance

Fière de son histoire, Promutuel Assurance s'impose comme l'un des plus grands assureurs de dommages au Québec depuis près de 175 ans. Portée par un modèle mutualiste moderne et performant, elle s'investit pleinement pour veiller sur le bien-être et la paix d'esprit de ses

653 000 membres-assurés, de ses 2 400 employées et employés, et de ses communautés en misant sur la solidarité, l'ouverture, l'engagement et l'ambition pour guider ses décisions, ses implications et ses collaborations.

Forte d'un actif de 2,1 milliards de dollars, Promutuel Assurance dispose d'une assise financière solide qui lui permet de soutenir sa mission avec rigueur et vision. À l'image de ses convictions, l'avenir qui l'inspire est à la fois audacieux et profondément humain : devenir un leader canadien investi et responsable, l'assureur que l'on choisit pour ses valeurs.

Pour en savoir plus, consultez le www.promutuelassurance.ca.

