Activité bénéfice annuelle du Groupe Promutuel - MONTANT RECORD DE 77 000 $ REMIS AU CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE DE LA HAUTE-YAMASKA

BROMONT, QC, le 28 oct. 2025 /CNW/ - Dans une démarche de solidarité visant à amasser des fonds pour un organisme, près de 120 administrateurs, dirigeants et partenaires du Groupe Promutuel étaient réunis hier, au Château Bromont dans la région de l'Estrie. Cette activité bénéfice annuelle a permis d'amasser, et de remettre, un montant record de 77 000 $ au Centre de pédiatrie sociale de la Haute-Yamaska, une réalisation source de profonde satisfaction pour l'assureur québécois.

« Je tiens à remercier chaleureusement tous les participants pour leur grande générosité. Grâce à votre contribution, la somme amassée permettra au Centre de pédiatrie sociale de la Haute-Yamaska de poursuivre sa démarche de médecine sociale intégrée, en assurant un suivi complet et durable auprès des enfants, tant sur le plan médical, psychosocial que juridique. Ensemble, nous contribuons à bâtir un avenir plus juste et plus humain pour les jeunes de notre communauté », a déclaré M. Yvan Rose, président du Groupe Promutuel.

« Notre traditionnelle activité bénéfice est bien plus qu'un simple événement : c'est une occasion privilégiée d'incarner nos valeurs cœur de solidarité et d'engagement. Se rassembler pour soutenir une cause aussi essentielle nous rappelle que nous pouvons faire une réelle différence en joignant nos forces. Grâce à la générosité de nos donateurs, des enfants vulnérables, qui formeront la génération de demain, bénéficieront d'un avenir meilleur. Je suis honorée de contribuer à cet accomplissement », a ajouté Mme Geneviève Fortier, chef de la direction.

Chaque année, Promutuel Assurance organise une collecte de fonds au profit d'un organisme qui œuvre au mieux-être de la communauté. L'événement mobilise ses administrateurs, ses dirigeants et ses partenaires autour d'une cause porteuse de sens, dans le but de générer des retombées durables et positives. En 2025, c'est la région desservie par Promutuel Assurance du Saint-Laurent aux Appalaches qui a été le cœur de cette mobilisation.

« Accueillir nos collègues sur notre territoire pour cette levée de fonds a été une véritable source de fierté. En tant que mutuelle solidement enracinée dans notre communauté, nous avons à cœur de contribuer activement au mieux-être des gens d'ici, a déclaré M. Martin Paquette, président du conseil d'administration de Promutuel Assurance du Saint-Laurent aux Appalaches. Cet événement témoigne de notre engagement profond envers une cause qui nous touche énormément », a ajouté Mme Anne Vaillancourt, directrice générale de la société mutuelle.

Rappelons que depuis sa création en 2018, le Centre de pédiatrie sociale de la Haute-Yamaska accompagne les enfants et leurs familles vivant en contexte de grande vulnérabilité. L'organisme les soutient dans l'atteinte de leur plein développement et dans le respect de leurs droits.

