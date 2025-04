S'appuyant sur ses valeurs mutualistes, elle injecte 22 M$ dans la collectivité.

QUÉBEC, le 28 avril 2025 /CNW/ - En dépit de l'incertitude des marchés, des tensions géopolitiques et des répercussions financières provoquées par la recrudescence d'événements météorologiques extrêmes liés aux changements climatiques, Promutuel Assurance réussit encore une fois à livrer d'excellents résultats au terme de l'année financière clôturée le 31 décembre 2024.

Le modèle d'affaires instauré par la plus ancienne mutuelle d'assurances de dommages au Québec continue de démontrer sa grande résilience et la solidité du Groupe Promutuel. Il lui permet de tirer son épingle du jeu en livrant des résultats exceptionnels pour l'année 2024.

Le dernier exercice ne déroge pas de la tendance des dernières années chez Promutuel Assurance, soit de surpasser ses objectifs annuels ambitieux avec un volume des primes de 1,3 G$, représentant une hausse de 11,6 % par rapport à l'année précédente et une rentabilité enviable avec un taux combiné net de 85 %.

Faits saillants :

Primes brutes souscrites 1 de 1 308 M$, représentant une croissance de 11,6 % par rapport à l'an dernier ;

de 1 308 M$, représentant une croissance de 11,6 % par rapport à l'an dernier ; Résultat des activités d'assurance de 184 M$, en hausse de 21,1 % par rapport à l'année précédente ;

Taux de sinistres net de 50,3 % ;

Résultat global de 230 M$, représentant une augmentation de 87 M$, soit 60,8%, par rapport à l'an dernier ;

Taux combiné net de 85 % ;

Actif de 2 086 M$ ;

Ratio de solvabilité de 385 % ;

Avoir des membres atteignant 1 373 M$ ;

Contribution significative de 22 M$ dans la collectivité ;

« Nous poursuivons le déploiement de notre stratégie de croissance rentable et l'accélération de notre transformation en nous appuyant sur notre vision ambitieuse et nos valeurs mutualistes, a déclaré la chef de la direction de Promutuel Assurance, madame Geneviève Fortier. Nous continuons de miser sur une exécution disciplinée de nos jeux de base en assurance, une gestion équilibrée de nos portefeuilles d'assurance et d'investissements, ainsi que la force collective de nos sociétés mutuelles pour générer les résultats attendus, au bénéfice de nos membres-assurés. Cette réussite collective est le fruit d'une exécution impeccable assurée par les efforts constants de nos 2400 collaboratrices et collaborateurs, inspirant ainsi une confiance en un avenir où tout devient possible. »

L'assureur le plus recommandé… encore!

Promutuel Assurance compte maintenant 653 000 membres-assurés, soit 14 000 de plus que l'an dernier. De toute évidence, la tâche colossale accomplie au cours des dernières années pour bonifier l'expérience membre porte ses fruits et laisse entrevoir une performance encore plus solide au cours des prochaines années pour celle qui a reconfirmé son titre convoité d'assureur grand public le plus recommandé2.

Prendre soin de nos communautés, qui se veut la base de l'engagement mutualiste du Groupe Promutuel et de ses 13 sociétés mutuelles, se traduit par des appuis à des causes, des organismes et des événements qui contribuent concrètement au bien-être économique et social de toutes les régions du Québec.

À cet égard, 2024 marque un retour considérable à la collectivité québécoise avec une contribution massive de 22 M$, remis en dons, en ristournes et en commandites.

Un modèle mutualiste, un succès collectif

En définitive, Promutuel Assurance a obtenu de nombreuses reconnaissances en 2024. Elles témoignent sans contredit de son engagement à créer un milieu de travail stimulant pour ses employés et à déployer une offre de services unique à ses membres-assurés.

Top 60 en expérience employé

Promutuel Assurance figure parmi les 60 leaders mondiaux en expérience employé, soit au 3 e rang parmi les entreprises de 1 000 employés et plus, ce qui met en lumière son engagement continu envers le développement du plein potentiel de ses équipes et leur bien-être au travail.





Groupe entreprises en santé a décerné à Promutuel Assurance la Reconnaissance Entreprise en santé Niveau 1, une distinction qui réitère sa volonté d'instaurer les meilleures pratiques en matière de mieux-être et de promouvoir une performance organisationnelle durable.





Promutuel Assurance a également reçu le prix Excellence en santé organisationnelle de la part de Dialogue. Cette distinction récompense les milieux de travail qui prônent le bien-être. Promutuel Assurance figure d'ailleurs au palmarès des dix entreprises canadiennes s'étant démarquées à cet égard.

Une équipe indispensable à sa réussite

Durant son assemblée générale annuelle, Promutuel Assurance a reconnu le brio collectif de ses 13 sociétés mutuelles et des équipes de la Fédération, ainsi que l'engagement exceptionnel de ses 2400 employés et employés auprès des membres-assurés, source de cette remarquable performance. Il s'agit de la 5e année consécutive au cours de laquelle le Groupe présente un bilan démontrant une croissance rentable continue. En cette Année internationale des coopératives, cette excellente prestation illustre indéniablement la pertinence du modèle mutualiste.

« La mobilisation est grande au sein de notre groupe. Afin de continuer à nous distinguer dans le marché compétitif de l'assurance de dommages, soutenir nos ambitions stratégiques et garantir le succès ainsi que la pérennité de notre organisation, les membres du conseil d'administration ainsi que les dirigeants disposent de tout le support nécessaire afin d'intensifier ce processus évolutif », a conclu le président du Groupe Promutuel, Yvan Rose.

Le rapport annuel de Promutuel Assurance est disponible sur son site Internet, dans la section média. Pour en savoir plus sur la stratégie de responsabilité sociale de l'entreprise, visitez la page consacrée à ce sujet.

À propos de Promutuel Assurance

Promutuel Assurance figure parmi les plus grands assureurs de dommages au Québec. Reconnue pour sa solidité financière, ses produits de grande qualité et l'excellence de son service à la clientèle, elle compte 2 400 employées et employés au service de près de 653 000 membres-assurées et membres-assurés. Promutuel Assurance s'est donné comme mission de veiller au bien-être et à la paix d'esprit de ses membres, de son personnel et des communautés. À cet égard, elle assure un service personnalisé de qualité et encourage les valeurs mutualistes qui guident ses actions depuis plus de 170 ans.

1 Les primes brutes souscrites sont une mesure financière non conforme aux Normes internationales d'informations financières (IFRS). La mesure conforme la plus comparable est les revenus des activités d'assurance. 2 Promutuel Assurance est l'assureur le plus recommandé d'après un sondage réalisé par SOM du 11 au 25 septembre 2024 auprès d'adultes québécois détenant une assurance auto ou habitation émise par un assureur de dommages autorisé à exercer au Québec.

SOURCE Groupe Promutuel

Source : Marie-Hélène Cliche, directrice principale -- Communications et affaires publiques, Promutuel Assurance, 514 347-5939, [email protected]