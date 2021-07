Au total, ce sont 4,7 millions de dollars qui seront investis dans des projets de recherche en hémato-oncologie pédiatrique grâce à la mobilisation de tous les participants et à la générosité de la population québécoise. Cette somme est d'autant plus significative pour la Fondation compte tenu des défis surmontés en raison du contexte pandémique.

Une formule gagnante

La 25e édition de ce rendez-vous cycliste incontournable fut un grand succès grâce aux cyclistes, aux bénévoles, aux partenaires ainsi qu'aux fidèles donateurs qui n'ont ménagé aucun effort cette année, encore une fois.

Alors que l'événement avait été annulé l'an dernier en raison de la pandémie, les organisateurs ont créé une nouvelle formule permettant à tous de rouler de façon autonome dans la région de leur choix et selon la distance désirée : Une cause, mon parcours. Alliée à la formule classique, la formule à distance a permis à 105 cyclistes de sillonner les routes du Québec au profit de la Fondation, du 3 au 9 juillet.

Puis, c'est vers la fin de la journée aujourd'hui que s'est clôturée la formule revisitée du Tour CIBC Charles-Bruneau, pendant laquelle 631 participants ont roulé en boucle au départ de quatre villes distinctes : Saint-Hyacinthe, Rougemont, Bromont et Boucherville. Symboliquement jumelé à un enfant atteint ou en rémission d'un cancer, chaque cycliste portait fièrement, près du cœur, un macaron avec la photo de l'enfant qu'il a eu l'occasion de rencontrer durant l'événement.

La Fondation Charles-Bruneau souhaite remercier chaleureusement les 40 enfants qui ont été jumelés ainsi que ses quatre héros de parcours, qui ont gentiment accepté de s'impliquer pour le Tour en plus d'avoir agi comme de véritables sources d'inspiration et d'espoir :

, 3 ans - héros du parcours Découverte Boucherville ; Samyra Duchesne , 16 ans - héroïne du départ de Bromont ;

Noémie Mercille, (2009-2020) - héroïne du départ de Saint-Hyacinthe , représentée par sa sœur et sa maman, Annie Bernier .

Alors que la 25e édition d'un grand événement représente un jalon d'envergure pour toute organisation, la Fondation Charles-Bruneau se considère très choyée de pouvoir compter sur ses partenaires de longue date : Banque CIBC, IGA, Cascades et Lowe's Canada. C'est du fond du cœur qu'elle les remercie pour leur extraordinaire engagement envers la recherche sur le cancer pédiatrique.

Le Tour CIBC Charles-Bruneau 2021 en chiffres

25 e édition

Une somme amassée de 4,7 M$ alors que l'objectif initial était de 3,5 M$

alors que l'objectif initial était de L'édition 2021, qui s'est déroulée du 3 au 9 juillet, a débuté sous la formule Une cause, mon parcours , une participation à distance, et s'est terminée avec la formule classique du Tour CIBC Charles-Bruneau, Une cause, un parcours, le 9 juillet.

a débuté sous la formule , une participation à distance, et s'est terminée avec la formule classique du Tour CIBC Charles-Bruneau, le 9 juillet. Le 9 juillet , la formule revisitée du Tour se déclinait en 3 options en Montérégie : une boucle de 140 km avec des départs de Saint-Hyacinthe , Rougemont et Bromont , ainsi qu'une boucle de 50 ou 80 km au départ de Boucherville .

, la formule revisitée du Tour se déclinait en en Montérégie : une boucle de avec des départs de , et , ainsi qu'une boucle de au départ de . 736 cyclistes participants au Tour

cyclistes participants au Tour Plus de 200 bénévoles impliqués

bénévoles impliqués 40 enfants jumelés et 4 héros de parcours

enfants jumelés et héros de parcours Depuis le premier Tour en 1995, ce sont plus de 35 millions de dollars qui ont été amassés

Citations

« La somme amassée pour cette 25e édition est remarquable et représente l'engagement de nos participants et de nos donateurs. La valeur de leur dévouement est inestimable à mes yeux. On ne l'a pas caché : la pandémie a été un coup dur pour la Fondation avec l'annulation de divers événements caritatifs, dont le Tour l'an dernier. Je suis plus que reconnaissant de constater que les gens sont encore et toujours au rendez-vous et poursuivent le rêve de Charles, celui de guérir tous les enfants atteints de cancer. »

- Pierre Bruneau, fondateur et porte-parole de la Fondation Charles-Bruneau

« Le Tour CIBC Charles-Bruneau est des plus importants pour les membres de notre équipe, et ce depuis maintenant 15 ans, car il mène concrètement à un avenir sans cancer pour nos enfants. Cet événement est une expérience unique à tous les niveaux : les rencontres inoubliables avec les enfants et leurs familles, la mobilisation des cyclistes, les incroyables collectes de fonds et surtout, l'objectif commun d'aider tous les enfants atteints de cancer au Québec. »

- Sylvain Vinet, premier vice-président et chef régional de l'Est du Canada de la Banque CIBC, président du comité directeur du Tour CIBC Charles-Bruneau

À propos de la Fondation Charles-Bruneau

La Fondation Charles-Bruneau vient de souligner ses 30 ans d'implication dans le domaine du cancer pédiatrique. Depuis ses débuts, elle a pour mission de procurer à tous les enfants atteints de cancer de meilleures chances de guérison. À la suite d'investissements de plus de 40 M$, des Unités Charles-Bruneau spécialisées ont pu être mises sur pied au sein des quatre centres hospitaliers universitaires qui accueillent les enfants atteints de cancer au Québec soit au CHU Sainte-Justine, à l'Hôpital de Montréal pour enfants, au CIUSSS de l'Estrie-CHUS et au CHU de Québec-Université Laval. Avec les engagements annoncés en 2021, les sommes octroyées en recherche totaliseront 55 M$ depuis sa création, faisant d'elle le principal bailleur de fonds de la recherche en hémato-oncologie pédiatrique au Québec.

