Un projet transformant financé par la Fondation Charles-Bruneau conduit à des avancées majeures pour lutter contre le cancer chez l'enfant

MONTRÉAL, le 30 juin 2025 /CNW/ - Grâce au financement de la Fondation Charles-Bruneau, le séquençage génomique -- un projet de recherche transformant visant à mieux diagnostiquer les cancers pédiatriques et à en identifier les anomalies génétiques -- est désormais accessible à tous les enfants du Québec. Ce progrès permet d'offrir à chaque jeune patient un traitement personnalisé, augmentant ainsi les chances de guérison tout en diminuant les effets secondaires.

La Fondation Charles-Bruneau est fière d'annoncer aujourd'hui des avancées majeures en matière de cancer pédiatrique. Alors que depuis 10 ans le taux de guérison des cancers pédiatriques demeure stable et que 70 % des jeunes adultes survivants doivent composer avec des effets secondaires, cette nouvelle initiative d'envergure vient changer la donne.

Ce projet de profilage moléculaire initié au CHU Sainte-Justine et surnommé « Signature » permet d'établir la signature génétique des cancers pédiatriques à l'échelle du Québec. Il est rendu possible grâce à des engagements historiques de la Fondation Charles-Bruneau. En plus d'avoir investi plus de 10 M$ entre 2016 et 2021 pour jeter les bases de Signature au CHU Sainte-Justine, la Fondation Charles-Bruneau a réaffirmé son soutien en 2021 par un engagement de plus de 25 M$, permettant entre autres d'accélérer le déploiement du séquençage génomique dans l'ensemble des centres pédiatriques de la province.

Une signature génétique pour préciser les traitements

Mené par l'équipe de chercheurs et cliniciens en hémato-oncologie du CHU Ste-Justine, le projet Signature a permis de développer et valider une approche de soins personnalisés adaptée à l'unicité des diagnostics. Un succès qui réitère la position essentielle de la Fondation, comme véritable force motrice en matière de financement de la recherche sur les cancers pédiatriques.

Concrètement, le développement de technologies de séquençage du génome à haut débit permet de détecter des altérations dans l'ADN. Les hémato-oncologues chercheurs et cliniciens sont ainsi en mesure de classifier les tumeurs en sous-types pathologiques distincts et d'obtenir un diagnostic plus précis en les rendant plus efficaces et en réduisant les effets secondaires qui y sont associés.

Un projet désormais pris en charge par le gouvernement

Depuis 2023, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et maintenant Santé Québec ont pris en charge ces analyses génomiques afin que tous les enfants du Québec puissent désormais bénéficier de cette avancée majeure. Cette approche constitue un aboutissement marquant dans le secteur de la santé, puisqu'il s'agit de l'une des analyses génétiques et biologiques les plus détaillées au monde dans le domaine des cancers pédiatriques. Le déploiement de ce programme de séquençage a été réalisé grâce au Centre québécois de génomique clinique (hébergé au CHU Sainte-Justine) et au Réseau québécois de diagnostic moléculaire (RQDM) qui ont été mis sur pied par le MSSS pour soutenir le développement de la génomique clinique dans le réseau de la santé.

Le Québec est la seule province au Canada offrant le séquençage génomique pour l'investigation des cancers pédiatriques sur une base clinique, le positionnant ainsi comme chef de file au Canada et à l'international. À ce jour, plus de 350 enfants et adolescents ont bénéficié de ces analyses.

La philanthropie au bénéfice de l'innovation

Pour la Fondation, qui œuvre depuis plus de 30 ans avec ses partenaires afin d'améliorer le devenir de tous les enfants du Québec atteints d'un cancer, cette annonce représente un aboutissement majeur. Elle répond directement à ses objectifs de favoriser l'innovation en finançant des initiatives émergentes dans le but que celles-ci démontrent leur pertinence et soient un jour institutionnalisées par l'État.

En plus de collaborer à nourrir le potentiel québécois en matière de santé, la vision et le leadership de la Fondation Charles-Bruneau permettent de contribuer à favoriser une meilleure synergie entre les quatre centres hospitaliers universitaires desservant la clientèle en hémato-oncologie pédiatrique. Le projet Signature étant mené par l'équipe du CHU Ste-Justine, la collaboration a donc permis un meilleur partage des connaissances, un échange de données et une implantation de Signature à l'échelle de la province.

Citations

« Faire le pont entre la recherche de pointe et les soins offerts au chevet du patient grâce à des initiatives novatrices est au cœur de notre mission. De voir que ce projet, entièrement financé par la Fondation Charles-Bruneau grâce à l'engagement indéfectible de ses donateurs et partenaires, a non seulement porté fruit, mais permet des avancées majeures pour la santé de nos jeunes, est une fierté immense pour toute l'équipe. Encore aujourd'hui, 20 % des enfants ne répondent toujours pas aux traitements - c'est pour eux et leurs familles que nous poursuivons sans relâche nos efforts, car notre travail est loin d'être terminé. »

- Rébecca Dumont, directrice générale, Fondation Charles-Bruneau

« Cette avancée représente un tournant majeur dans notre façon d'aborder le traitement du cancer chez les enfants. Pour la première fois, nous disposons d'une approche qui combine l'innovation scientifique, la personnalisation des soins et une collaboration interinstitutionnelle sans précédent. Les retombées potentielles sont immenses pour améliorer les taux de guérison et la qualité de vie des jeunes patients. Ce type d'innovation, essentiel pour faire progresser la médecine pédiatrique au Québec, est rendu possible grâce à des investissements soutenus en recherche et à la philanthropie qui constitue un moteur essentiel de notre société. »

- Dre Sonia Cellot, hémato-oncologue, Centre de cancérologie Charles-Bruneau du CHU Sainte-Justine et chercheure, Centre de recherche Azrieli du CHU Sainte-Justine

À propos de la Fondation Charles-Bruneau

La mission de la Fondation Charles-Bruneau est d'offrir les meilleures chances de guérison aux enfants atteint•e•s de cancer en finançant la recherche et en soutenant le développement de projets dédiés à l'hématologie-oncologie pédiatrique. Les deux objectifs qui guident la Fondation Charles-Bruneau sont de guérir les 20 % d'enfants dont le cancer résiste aux traitements et d'améliorer la qualité de vie des enfants en rémission afin qu'ils et elles atteignent une vraie guérison, sans séquelles ni complication.

Depuis sa création en 1990, la Fondation Charles-Bruneau a distribué près de 100 M$ aux quatre centres hospitaliers universitaires québécois qui accueillent les jeunes atteint•e•s de cancer (CHU Sainte-Justine, Hôpital de Montréal pour enfants, CIUSSS de l'Estrie-CHUS, CHU de Québec-Université Laval), pour la création des Unités et des Centres Charles-Bruneau et pour financer la recherche sur les cancers pédiatriques. La Fondation Charles-Bruneau est le principal bailleur de fonds de la recherche en hématologie-oncologie pédiatrique au Québec. Au Québec, 100 % des enfants ayant reçu un diagnostic de cancer sont soigné•e•s dans un Centre ou une Unité Charles-Bruneau.

SOURCE Fondation Charles-Bruneau

Pour tout renseignement: Camille Lapointe, TACT, 514-467-2893, [email protected]