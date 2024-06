UNE MISSION ÉCONOMIQUE DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE VISITERA LES RÉGIONS DE LA MAURICIE, LA MONTÉREGIE ET LE CENTRE-DU-QUÉBEC LE 12 JUIN 2024

MONTRÉAL, le 11 juin 2024 /CNW/ - Dans le cadre de la visite d'une mission économique et commerciale de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) au Québec, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) et Commerce international Québec (CIQuébec) s'associent pour organiser 4 parcours pour une délégation d'entreprises issues de près de 30 pays de la Francophonie dans trois régions du Québec : la Montérégie, la Maurice et le Centre-du-Québec, le mercredi 12 juin 2024.

Dans le but de permettre aux entrepreneurs québécois de découvrir de nouvelles opportunités d'affaires et de tisser des liens avec des partenaires francophones dans le monde, les entreprises de la délégation visiteront 10 entreprises et profiteront de 3 dîners avec panels et maillage en suivant un des quatre parcours sectoriels, à savoir : Agroalimentaire, Numérique MedTech, Numérique EdTech et Transition énergétique.

Les visites se dérouleront dans plusieurs villes, dont, entre autres : Saint-Hyacinthe, Shawinigan, Trois-Rivières, Victoriaville et Princeville.

Les parcours régionaux sont organisés avec la collaboration de cinq organismes régionaux : Chambre de commerce et d'industrie de Shawinigan, Chambre de commerce de la grande région de Saint-Hyacinthe, Chambre de commerce et d'industrie des Bois-Francs et de L'Érable, Carrefour Québec International et Expansion PME et grâce au soutien financier d'Investissement Québec.

Citations :

« Nous sommes honorés d'accueillir la mission économique et commerciale de l'Organisation internationale de la francophonie au Québec. Les parcours régionaux qui sont prévus offrent une belle opportunité d'explorer de nouveaux marchés, de tisser des partenariats stratégiques et de développer des synergies avec des entreprises francophones à travers le monde. Ces échanges favorisent non seulement la croissance économique, mais enrichissent également les relations culturelles et commerciales entre le Québec et le reste des communautés francophones au monde ! », Florent Favrel, Directeur, Projets COREX - Corridors de commerce à la FCCQ.

« En tant qu'acteur clé dans la préparation de nos PME vers les marchés hors-Québec, nous savons à quel point ces moments d'échanges peuvent être porteurs pour nos entrepreneurs. En plus de générer de véritables opportunités d'affaires, c'est une occasion unique pour eux de valider leur produit ou leur service auprès de différents marchés extérieurs. Chapeau à l'ensemble des organismes qui se sont mobilisés pour créer une programmation aussi riche et diversifiée. », Nadine Brassard, Présidente de Commerce International Québec.

Parcours détaillés :

Numérique/Medtech : Visite : Movex Innovation Visite : Digihub Lunch « Panel découverte et

réseautage » au Digihub • Sym service informatique • MuséoLab • Concept numérique • Clic Santé Numérique/Edtech : Visite :Movex Innovation Visite : Digihub Lunch « Panel découverte et

réseautage » au Digihub • Sym service informatique • MuséoLab • Concept numérique • Clic santé Visite : Lü Agro-alimentaire : Visite : Centre Humami Visite : Jefo Nutrition Lunch « Panel découverte et

réseautage » à Jefo : • Crème • Brasseur du monde • Station Agro-Biotech Visite : Robovic Énergies renouvelables/transition énergétique : Visite : Thermobiom Lunch « Table ronde et réseautage » • Vallée de la transition énergétique • C3E Visite : Enerprox

