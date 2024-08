Une installation artistique pour découvrir les mystères souterrains de la caverne de Saint-Léonard

MONTRÉAL, le 5 août 2024 /CNW/ - Le laboratoire NXI Gestatio de l'Université du Québec à Montréal (UQAM), le laboratoire INIT Robots de l'École de technologie supérieure (ÉTS) et Spéléo Québec, en collaboration avec l'arrondissement de Saint-Léonard sont fiers de convier les citoyens et citoyennes à « Cavernautes », une expérimentation artistique unique. Cette exploration inédite de la section aquatique de la caverne de Saint-Léonard, récemment découverte et encore inaccessible au public, se tiendra au pavillon du parc Pie-XII, du 5 au 16 août 2024, et ce tous les jours de 13 h à 18 h. L'accès à l'installation est libre.

Voulant faire connaître aux Montréalaises et Montréalais ce trésor caché sous la surface de la ville depuis des milliers d'années, les deux instigateurs, Nicolas Reeves, professeur à l'École de Design de l'UQAM et artiste de réputation internationale, et David St-Onge, professeur à l'ÉTS, spécialiste de la robotique et ingénieur en arts, ont imaginé une expérience unique et immersive. Ce projet de « recherche-création », une discipline relativement récente, voit l'art et la recherche scientifique collaborer de façon symbiotique.

« Cavernautes » est une exploration artistique et technologique des profondeurs de la caverne de Saint-Léonard qui fait appel à un automate volant de la famille des aérostabiles, sortes d'hybrides entre le drone et le dirigeable, pour explorer ces endroits très difficiles d'accès. Cette expérience combine une captation des sons ambiants et extérieurs par des microphones et des hydrophones, ainsi qu'une diffusion de séquences sonores par des haut-parleurs semi-immergés. Les sons émis produiront sur l'eau des vaguelettes qui, en modulant la lumière diffusée par des éclairages installés dans la caverne, créeront sur les parois des motifs changeants, ajoutant une dimension visuelle à l'installation.

Lors de cette exposition temporaire, une station d'écoute immersive composée de trois grands écrans permettra aux visiteurs de vivre une expérience unique. Les données vidéo et audio captées sous terre seront retransmises lors de périodes d'observation en direct, en alternance avec des présentations en différé. Une diffusion en continu de ces sons et de ces images sera disponible en tout temps à partir du 5 août sur le site Internet : cavernautes.nxigestatio.org.

Les équipes des professeurs Reeves et St-Onge travaillent de concert avec Spéléo Québec depuis le printemps 2023 à la préparation de cette installation, qui, de par la nature même du site et de ses voies d'accès, a présenté des défis majeurs tant en termes de design que de technologie. D'importants développements technologiques ont été accomplis, qui constituent autant de premières. Plusieurs visites dans la caverne ont permis d'en établir une cartographie aussi réaliste que précise, un document qui sera de première importance non seulement pour le projet, mais également pour les études futures sur la caverne.

Source : ETS / UQAM / Spéléo Québec

Lieu de l'événement : Caverne de Saint-Léonard, parc Pie-XII, 5200 Boulevard Lavoisier

SOURCE Arrondissement de Saint-Léonard (Ville de Montréal)

Renseignements : Spéléo Québec - Daniel Caron - [email protected], INIT Robots [ÉTS] - David St-Onge - [email protected], NXI Gestatio - Nicolas Reeves - [email protected]