Le maire de l'arrondissement de Saint-Léonard, Michel Bissonnet, se retire de la vie politique

MONTRÉAL, le 19 juin 2025 /CNW/ - M. Michel Bissonnet, maire de l'arrondissement de Saint-Léonard, annonce son retrait de la vie politique, à la fin de son présent mandat. Premier élu de l'arrondissement depuis le 21 septembre 2008, il a été réélu en 2009, en 2013, en 2017 et en 2021.

Michel Bissonnet (Groupe CNW/Arrondissement de Saint-Léonard (Ville de Montréal))

« C'est avec beaucoup d'émotion que j'annonce aujourd'hui ma retraite politique. Je suis très fier d'avoir servi la population léonardoise pendant 47 ans. Côtoyer au quotidien mes concitoyennes et mes concitoyens de Saint-Léonard, discuter avec eux, porter leur voix au conseil municipal ou encore à l'Assemblée nationale a été la mission d'une vie. Leur soutien m'a permis d'accomplir chaque jour le service public de proximité qui me tient tant à cœur. Être au service de la population léonardoise fut un honneur et un plaisir, et ce, depuis le tout premier jour. Il est toutefois temps pour moi de tirer ma révérence. »

La carrière politique de Michel Bissonnet est exemplaire et a pris racine, dès le début, il y a 47 ans, au cœur de Saint-Léonard. D'abord en tant que maire de 1978 à 1981, et de 2008 à aujourd'hui. Il a également été élu député de la circonscription provinciale Jeanne-Mance-Viger de 1981 à 2008 et nommé président de l'Assemblée nationale du Québec de juin 2003 à juillet 2008.

Sa carrière municipale l'a amené à occuper plusieurs postes importants au sein de la Ville de Montréal, notamment en siégeant sur le comité exécutif en tant que responsable des relations gouvernementales et des affaires institutionnelles. À ce titre, il a œuvré pour le retour de la métropole dans les rangs de l'Union des municipalités du Québec, au sein de laquelle il a d'ailleurs siégé à titre de membre du CA et du CE. Il a également été membre du conseil d'administration de la Fédération canadienne des municipalités.

Bien que ses responsabilités de maire et de président de l'Assemblée nationale du Québec aient amené M. Bissonnet à côtoyer de grands noms de la politique internationale, québécoise et municipale, il est demeuré, avant tout, un élu de terrain, reconnu pour sa proximité avec les citoyennes et citoyens. Sa stratégie électorale aura toujours été basée sur cette forte présence au quotidien, comme en témoigne sa première campagne durant laquelle il se consacra à d'innombrables allers-retours dans l'autobus Lacordaire pour faire la rencontre de la population léonardoise.

À travers ses différents mandats, il a accordé une grande priorité au rapprochement des communautés de Saint-Léonard. Vivre ensemble a été son premier slogan électoral et est demeuré son thème de prédilection tout au long de son parcours politique. Au fil des ans, il a initié et participé à plusieurs grands événements marquants dans notre arrondissement dont le 125e anniversaire de Saint-Léonard, les 50e anniversaires de la bibliothèque et de l'aréna M.-Brodeur et près de 30 éditions de la Fête du citoyen, rendez-vous annuel incontournable de la population léonardoise. Fervent défenseur de la démocratie et de l'implication des jeunes, il a notamment encouragé et permis de mettre sur pied le premier conseil jeunesse de Saint-Léonard en 2022. C'est sans nul doute une belle façon pour Michel Bissonnet de laisser à Saint-Léonard une empreinte indélébile et ce, pour les générations à venir.

