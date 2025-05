Le maire de l'arrondissement de Saint-Léonard, Michel Bissonnet, récompensé par l'UMQ

MONTRÉAL, le 21 mai 2025 /CNW/ - L'arrondissement de Saint-Léonard est heureux de l'hommage rendu à son maire M. Michel Bissonnet lors de la soirée gala des Assises 2025 de l'Union des municipalités du Québec, le 16 mai dernier. Il s'est, en effet, vu décerner un prix Hommage aux 20 ans de carrière en politique municipale.

N'ayant pu se déplacer pour l'occasion, M. le maire a été remplacé par la mairesse suppléante, Arij El Korbi, conseillère d'arrondissement du district Saint-Léonard-Est pour recevoir le prix.

Le maire de l'arrondissement de Saint-Léonard, Michel Bissonnet (Groupe CNW/Arrondissement de Saint-Léonard (Ville de Montréal))

« Je suis très touché de recevoir ce prix hommage que je souhaite dédier à mes concitoyennes et mes concitoyens de Saint-Léonard qui, depuis plus de 45 ans, me soutiennent et me motivent à accomplir chaque jour le service public de proximité qui me tient tant à cœur. Être au service de la population léonardoise est un honneur et un plaisir, et ce, depuis le tout premier jour.»

En réalité, la carrière politique de Michel Bissonnet dépasse largement les 20 ans d'implication, qu'il s'agisse du palier municipal ou du palier provincial. Il est, en effet, élu à Saint-Léonard depuis 47 ans. D'abord en tant que maire de 1978 à 1981, et de 2008 à aujourd'hui. Il a également été élu député de la circonscription provinciale Jeanne-Mance - Viger de 1981 à 2008 et nommé président de l'Assemblée nationale du Québec de juin 2003 à juillet 2008.

Sa carrière municipale l'a amené à occuper plusieurs postes importants au sein de la Ville de Montréal, notamment en siégeant sur le comité exécutif, ainsi que sur les conseils d'administration de l'Union des municipalités du Québec et de la Fédération canadienne des municipalités.

Mais bien que ses responsabilités de maire et de président de l'Assemblée nationale du Québec aient amené M. Bissonnet à côtoyer de grands noms de la politique internationale, québécoise et municipale, il est demeuré, avant tout, un élu de terrain, reconnu pour sa proximité avec les citoyens et citoyennes.

À travers ses différents mandats, il a accordé une grande priorité au rapprochement des communautés de Saint-Léonard. Vivre ensemble a été son premier slogan électoral et est demeuré son thème de prédilection tout au long de son parcours politique. Au fil des ans, il a initié et participé à plusieurs grands événements marquants dans notre arrondissement dont le 125e anniversaire de Saint-Léonard et près de 30 éditions de la Fête du citoyen, le rendez-vous annuel incontournable de la population léonardoise.

Fervent défenseur de la démocratie et de l'implication des jeunes, il a notamment encouragé et permis de mettre sur pied le premier conseil jeunesse de Saint-Léonard en 2022.

À titre de responsable des relations gouvernementales et affaires institutionnelles au comité exécutif de Montréal, il a œuvré pour le retour de la métropole dans les rangs de l'UMQ, au sein de laquelle il a d'ailleurs siégé à titre de membre du CA et du CE.

SOURCE Arrondissement de Saint-Léonard (Ville de Montréal)

Renseignements : Division des relations avec les citoyens et communications, 514 589-1086, [email protected]