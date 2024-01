Désormais, 95 % des établissements de soins contre le cancer au Canada proposent des programmes d'abandon du tabagisme

TORONTO, le 24 janv. 2024 /CNW/ - Un nouveau rapport publié aujourd'hui par le Partenariat canadien contre le cancer (le Partenariat) indique que 95 % des établissements de soins contre le cancer offrent maintenant des programmes pour aider les gens à cesser de fumer.

Pour les personnes atteintes de cancer, l'abandon du tabagisme après l'annonce d'un diagnostic de cancer peut véritablement changer la donne. Lorsqu'une personne arrête de fumer, le traitement de son cancer et ses chances de survie augmentent d'environ 40 %. Les programmes d'abandon du tabagisme sont donc un élément essentiel du traitement initial du cancer et de la prestation de soins de grande qualité contre la maladie. L'abandon du tabagisme peut également réduire considérablement les coûts des soins de santé puisque la nécessité de traitements supplémentaires contre le cancer, de traitement de problèmes de santé connexes et d'hospitalisation diminue.

Lorsque le Partenariat a lancé cette initiative pancanadienne visant à intégrer des programmes d'abandon du tabagisme fondés sur des données probantes dans les soins contre le cancer au Canada, seules deux provinces aidaient déjà activement les personnes atteintes d'un cancer à arrêter de fumer. Le rapport intitulé Abandon du tabagisme dans les soins contre le cancer au Canada, 2022-2023 : Répercussions d'une initiative pancanadienne montre les progrès réalisés par les provinces et les territoires pour faciliter considérablement l'accès à des programmes d'abandon du tabagisme de grande qualité et fondés sur des données probantes dans les établissements de soins contre le cancer :

95 % des établissements de soins contre le cancer offrent désormais de l'aide aux personnes qui souhaitent arrêter de fumer, contre 56 % en 2017;

49 % des établissements de soins contre le cancer offrent des programmes d'abandon du tabagisme adaptés à la culture des Premières Nations, des Inuits et des Métis, contre 18 % en 2018.

« Depuis le lancement de cette initiative, nos partenaires ont presque doublé le nombre des établissements de soins contre le cancer offrant un accès à des programmes d'abandon du tabagisme, ce qui signifie que davantage de personnes peuvent bénéficier d'outils et de ressources pour les aider à arrêter de fumer. C'est une avancée formidable qui permettra d'améliorer les résultats des traitements pour les personnes au Canada, déclare le Dr Craig Earle, président-directeur général du Partenariat canadien contre le cancer. Le Partenariat continuera à travailler avec ses partenaires pour réduire le risque de cancer, améliorer les résultats en matière de cancer pour l'ensemble des personnes au Canada et collaborer avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis pour mettre en œuvre des initiatives d'abandon du tabagisme sécurisantes sur le plan culturel. »

En tant que coordonnateur de la Stratégie canadienne de lutte contre le cancer (la Stratégie), le Partenariat s'efforce de réduire le risque de cancer en aidant les gens à arrêter de fumer ou à ne pas commencer à fumer.

Pour en savoir plus cette initiative, consultez l'article Abandon du tabagisme dans les soins contre le cancer au Canada, 2022-2023 : Répercussions d'une initiative pancanadienne - Partenariat canadien contre le cancer.

Citations :

« Arrêter de fumer est l'une des meilleures décisions que nous pouvons prendre pour notre santé; et pouvoir mieux soutenir les personnes atteintes d'un cancer dans leur démarche pour arrêter de fumer aura une incidence non seulement sur leur traitement, mais les aidera aussi à ne pas avoir de récidive. Je tiens à féliciter le Partenariat canadien contre le cancer pour cet important travail. »

L'honorable Mark Holland, ministre de la Santé du Canada

« Arrêter de fumer est difficile, et nous voulons nous assurer que la population canadienne bénéficie du soutien dont elle a besoin tout au long de cette démarche. Si vous avez besoin de soutien en matière de santé mentale ou de consommation de substances, consultez les ressources en ligne de Santé Canada, parlez à un médecin ou demandez de l'aide à votre famille et vos amis. Je remercie le Partenariat canadien contre le cancer pour son leadership et son travail visant à aider les Canadiennes et les Canadiens à cesser de fumer. »

L'honorable Ya'ara Saks, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé du Canada

« Le plus important pour réduire son risque de cancer est de ne pas fumer. La prévention est une première étape essentielle. Nous savons que, si elles fument, les personnes atteintes d'un cancer ont besoin d'un soutien continu pour arrêter de fumer. La Société canadienne du cancer est en première ligne pour lutter contre le tabagisme et fournir information, outils et soutien pour arrêter de fumer, notamment au moyen de programmes comme Téléassistance pour fumeurs, J'arrête et Parlez tabac. Nous félicitons le Partenariat canadien contre le cancer pour son travail auprès des centres de cancérologie dans l'ensemble du Canada afin de mettre sur pied des programmes efficaces pour aider les personnes ayant reçu un diagnostic de cancer à vivre une vie sans tabac. »

Andrea Seale, chef de la direction de la Société canadienne du cancer

« La nicotine est une dépendance, et il est vraiment difficile d'arrêter de fumer par soi-même. J'ai fumé pendant 45 ans, et même après avoir été opéré d'un cancer du poumon, je n'ai pas pu arrêter. J'ai tout essayé : timbres, gommes à la nicotine, hypnose, acupuncture, etc. Il m'a fallu des années pour enfin trouver un médicament efficace, mais peu de temps après, j'ai reçu un autre diagnostic de cancer du poumon, et ensuite, de cancer de la vessie. Si j'avais pu bénéficier d'un programme d'abandon du tabagisme dans un centre de cancérologie lorsque j'ai été traité pour la première fois pour un cancer du poumon, cela aurait tout changé pour moi. »

Archie Stewart, Port Hawkesbury (Nouvelle-Écosse), représentant des patients et des familles, Partenariat canadien contre le cancer

À propos du Partenariat canadien contre le cancer

En tant que coordonnateur de la Stratégie canadienne de lutte contre le cancer (la Stratégie), le Partenariat canadien contre le cancer (le Partenariat) collabore avec les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé et leurs programmes de lutte contre le cancer, les dirigeants et les experts des systèmes de santé, ainsi que les personnes touchées par le cancer dans tout le Canada, afin de mettre en œuvre la Stratégie et d'améliorer les résultats en matière de cancer pour l'ensemble de la population canadienne. Plus d'info à https://www.partnershipagainstcancer.ca.

