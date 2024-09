Une étude démontre les avantages économiques d'outiller le personnel ambulancier paramédical pour qu'il puisse répondre aux besoins en matière de soins palliatifs à domicile, lorsque la situation le permet.

TORONTO and OTTAWA, ON, le 10 sept. 2024 /CNW/ - Une nouvelle étude a démontré que la prestation de soins palliatifs à domicile par du personnel ambulancier paramédical permet non seulement de respecter les préférences des patientes et patients et de réduire le temps consacré à l'intervention, mais aussi de réaliser des économies. Celles-ci sont en effet estimées à 2 773 $ par appel au 9-1-1 lorsque les ambulancières et ambulanciers sont en mesure de prodiguer des soins centrés sur la personne au domicile de personnes atteintes d'un cancer ou d'autres maladies limitant l'espérance de vie.

Ces chiffres font partie des conclusions publiées dans un article de recherche (en anglais) paru dans le Canadian Journal of Emergency Medicine en juillet 2024, qui a analysé les données issues de l'initiative Ambulanciers paramédicaux et soins palliatifs pour un service vital aux Canadiens, menée conjointement par le Partenariat canadien contre le cancer (le Partenariat) et Excellence en santé Canada (ESC), en collaboration avec des prestataires de soins de santé de partout au Canada.

Lancé en 2011 en Nouvelle-Écosse, à l'Île-du-Prince-Édouard et en Alberta, le programme a ensuite été mis en place à Terre-Neuve-et-Labrador, au Nouveau-Brunswick, en Ontario, au Manitoba, en Saskatchewan et en Colombie-Britannique. Plus de 7 500 ambulancières et ambulanciers ont été formés à ce jour.

Les avantages de l'initiative de prestation de soins palliatifs par le personnel ambulancier paramédical sont nombreux :

Parmi les appels au 9-1-1, 60 % se sont conclus par un traitement à domicile plutôt qu'un transport aux urgences (comparé à 90 % des appels au 9-1-1 qui entraînent généralement un transport aux urgences);

En moyenne, la prestation de soins palliatifs à domicile par le personnel ambulancier paramédical a permis de retrancher 31 minutes par visite, comparativement au transport aux urgences;

Pour chaque dollar investi dans le programme, des économies de 4,60 $ ont été réalisées;

Plus de 92 % des patientes et patients et membres de la famille sondés étaient satisfaits des soins prodigués par le personnel ambulancier paramédical.

Le programme a pris une importance accrue durant la pandémie de COVID-19, alors que les systèmes de soins de santé s'efforçaient de garder les gens hors des hôpitaux dans la mesure du possible.

« L'initiative Ambulanciers paramédicaux et soins palliatifs vient répondre au besoin exprimé par les patientes et patients de pouvoir rester chez eux en fin de vie, explique Jennifer Zelmer, présidente-directrice générale d'ESC. Cette étude montre que l'approche proposée génère une valeur ajoutée pour le système de santé, tout en améliorant les soins pour les bénéficiaires et leurs proches. »

« Les retombées positives de l'initiative Ambulanciers paramédicaux et soins palliatifs sont dues à l'engagement et à la collaboration de 7 500 ambulancières et ambulanciers paramédicaux et de 200 prestataires de soins de santé de partout au pays, souligne le Dr Craig Earle, président-directeur général du Partenariat. Nous sommes fiers de constater les résultats de l'initiative. Grâce au leadership des partenaires et des services ambulanciers paramédicaux, nous sommes impatients de voir l'adoption de cette approche de soins palliatifs dans le système de soins contre le cancer et au-delà. »

« Notre analyse de l'initiative nous a montré qu'en permettant à des ambulancières et ambulanciers paramédicaux qualifiés de fournir des soins palliatifs et de fin de vie à domicile, on aide les patientes et patients en soins palliatifs en réduisant le temps passé à l'hôpital et le stress associé », conclut Jean-Éric Tarride, premier auteur de l'étude et directeur du Centre for Health Economics and Policy Analysis de la faculté des sciences de la santé de l'Université McMaster. « En mettant l'initiative en œuvre dans d'autres milieux, on pourrait décongestionner les urgences, et le personnel ambulancier paramédical passerait une plus grande partie de son temps à prendre soin des patientes et patients directement plutôt que d'attendre de les transférer en milieu hospitalier. »

Pour en savoir plus : Tarride, J.E., Stennett, D., et Coronado, A.C. et coll. (2024). Economic evaluation of the "paramedics and palliative care: bringing vital services to Canadians" program compared to the status quo. Canadian Journal of Emergency Medicine. https://doi.org/10.1007/s43678-024-00738-9 (en anglais)

