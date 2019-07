Une initiative avant-gardiste pour épauler les entrepreneures de talent

MONTRÉAL, le 9 juill. 2019 /CNW Telbec/ - Inno-centre annonce une initiative unique visant à épauler les femmes entrepreneures à la tête de PME innovantes et performantes dont les réussites notables confirment la pertinence de leur vision, de leur détermination et, par-dessus tout, de leurs compétences et talents. Pour mieux soutenir ces cheffes d'entreprise, Inno-centre met en place une direction générale dédiée à l'Entrepreneuriat féminin.

Le rôle des femmes entrepreneures dans l'innovation et l'écosystème entrepreneurial

Pour mieux soutenir les femmes entrepreneures, Inno-centre annonce la création d’une direction générale – Entrepreneuriat féminin ainsi que la nomination de Mme Annouk Bissonnette à ce poste. (Groupe CNW/Inno-centre)

À l'évidence, les choses bougent au sein de l'écosystème entrepreneurial, et Inno-centre entend contribuer de façon tangible à la métamorphose qu'avive la présence de plus en plus forte et déterminante de femmes engagées et motivées par les défis liés à l'innovation, à la concurrence et à la croissance. Ainsi, au terme des travaux du Comité consultatif sur l'entrepreneuriat féminin que la firme a mis sur pied en 2017 et auxquels ont participé plusieurs femmes des milieux de l'entrepreneuriat et de l'investissement, Inno-centre annonce la création d'une direction générale - Entrepreneuriat féminin ainsi que la nomination de Mme Annouk Bissonnette à ce poste.

Concrètement, l'initiative consiste à fournir aux entrepreneures de talent un accompagnement stratégique sur mesure et des services-conseils avisés, tout en leur facilitant l'accès à du capital de risque et à un réseau d'affaires élargi. Ces femmes d'action constituent un important bassin de créatrices de valeur : elles insufflent une nouvelle force à l'écosystème entrepreneurial et, par le fait même, au développement économique du Québec et de ses régions.

« Inno-centre souhaite soutenir davantage de femmes entrepreneures face à leurs défis de croissance. Avec la création d'un poste de directrice générale dédiée aux cheffes d'entreprise et avec la nomination de Mme Bissonnette, Inno-centre affiche une volonté affirmée pour épauler les femmes entrepreneures au Québec », a déclaré M. Claude Martel, président d'Inno-centre.

Ce faisant, l'équipe de conseillers d'affaires de haut niveau d'Inno-Centre entend mettre ses expertises et ressources aux services des entrepreneures performantes. Bien que les défis d'affaires auxquels elles sont confrontées ne soient pas différents de ceux de leurs homologues masculins, leur réalité est significativement complexifiée par des contraintes qui leurs sont propres. La directrice générale ira également à la rencontre des cheffes de file là où elles sont, c'est-à-dire dans toutes les régions du Québec.

« Notre approche se distingue par son adéquation avec les réalités d'une clientèle que l'écosystème du soutien entrepreneurial peut et doit impérativement épauler de façon différente afin qu'elle puisse tirer pleinement profit du potentiel exceptionnel qui la caractérise. Notre équipe aguerrie est désormais présente pour les entrepreneures aux parcours exemplaires qui ne demandent qu'à progresser encore plus en relevant des défis spécifiques, en plus de ceux liés à l'essor et au rayonnement de leur organisation », a précisé Mme Bissonnette.

Par ailleurs, il est important de souligner la contribution importante des gouvernements du Canada et du Québec, notamment la ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations, l'honorable Mary F.Y. Ng, le ministre des Sciences, de l'Innovation et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains, le ministre de l'Économie et de l'Innovation, monsieur Pierre Fitzgibbon ainsi que la ministre déléguée au Développement économique régional, madame Marie-Eve Proulx. Par leur appui, ces acteurs clés permettent à Inno-centre de soutenir les PME performantes et innovantes partout au Québec.

À propos d'Inno-centre

Depuis 30 ans, Inno-centre offre des services-conseils à des PME innovantes à divers stades de leur développement. Son équipe de plus de 100 conseillers d'affaires intervient chaque année partout au Québec auprès de plus de 350 entreprises à partir de ses bureaux de Québec et de Montréal. Inno-centre travaille en partenariat avec l'industrie du capital de risque de même qu'avec les services de développement économique des villes et des régions du Québec.

www.inno-centre.com

