Le biscuit le plus ludique de la marque à ce jour, l'OREO Suprême, est composé de deux biscuits au chocolat et de beaucoup de crème, qui elle-même contient de vrais morceaux de biscuits OREO. Ce biscuit rempli de biscuits est tellement méta qu'il a ouvert un espace dans le métavers pour les amateurs de biscuits OREO : l'univers OREOVERSE.

L'univers OREOVERSE invite les amateurs de biscuits à jouer à divers jeux sur le thème des biscuits et à courir la chance de gagner des prix délicieusement inattendus, dont un grand prix de 25 000 $*. Les jeux vont de « Empilez », où les personnes participantes doivent construire un OREO Suprême, à « Lancez-les », où les personnes participantes doivent gonfler un OREO Suprême et viser des cibles sur les nuages. Une fois tous les niveaux terminés, l'expérience culmine lorsque la personne qui joue se transforme en OREO Suprême et plonge dans un verre de lait géant. Offert en français comme en anglais, les personnes intéressées peuvent accéder à l'univers OREOVERSE dans Meta Horizon Worlds ou en se rendant sur le site www.OREOverse.ca .

« Nous sommes très enthousiastes à l'idée de plonger dans l'univers OREOVERSE et de donner aux amateurs de notre marque une nouvelle façon de s'amuser dans un monde construit sur le principe que tout est possible », a déclaré Peter Verlinden, gestionnaire de la marque OREO. « Le biscuit OREO Suprême et l'univers OREOVERSE offrent aux personnes une toute nouvelle façon de s'engager de manière amusante avec nous. En balayant l'emballage, ils "plongeront" dans le nouvel univers OREOVERSE et joueront à plusieurs jeux sur le thème des biscuits, tout en ayant la possibilité de gagner des prix ».

Le 30 janvier, les personnes pourront plonger dans l'univers OREOVERSE dans Meta Horizon Worlds en utilisant leur casque Meta Quest ou en se rendant sur www.OREOverse.ca en utilisant leur téléphone portable ou de leur ordinateur. L'OREO Suprême arrivera sur les étagères des détaillants participants à travers le Canada au début du mois de février. Ces biscuits seront disponibles seulement pour un temps limité.

*AUCUN ACHAT REQUIS. Ouvert aux résidents du Canada âgés d'au moins 18 ans. Bonne réponse à la question d'habileté mathématique requise. Prend fin : le 30 avril 2023. Consultez le site Web www.OREOverse.ca pour participer, pour connaître la méthode de participation gratuite et pour consulter les chances de gagner, les détails sur les prix et le Règlement officiel. Il y a 37 prix disponibles (d'une valeur de 21 $ CA à 25 000 $ CA). Meta Platforms, Inc. n'est pas responsable de cette Promotion et n'en est pas le Commanditaire.

À propos des biscuits OREO®

OREO® est le biscuit préféré du monde entier, disponible dans plus de 100 pays. Plus de 60 milliards de biscuits OREO® sont vendus chaque année, dont plus de 20 milliards aux États-Unis. Le nombre de biscuits OREO® vendus depuis la création du premier biscuit OREO® en 1912 est estimé à 500 milliards. Pour plus d'informations, visitez le site snackworks.ca

À propos de Mondelēz International

Mondelēz International, Inc. (Nasdaq: MDLZ ) permet aux gens dans plus de 150 pays autour du monde de profiter d'une collation de la bonne façon. Affichant un chiffre d'affaires net d'environ 27 milliards de dollars en 2020, MDLZ ouvre la voie à l'avenir des collations avec des marques mondiales et locales emblématiques telles que les biscuits OREO, belVita et LU; les chocolats Dairy Milk de Cadbury, Milka et Toblerone; les friandises Sour Patch Kids et la gomme Trident. Mondelēz International est fière d'être membre des indices Standard and Poor's 500, Nasdaq 100 et Dow Jones Sustainability Index. Visitez le site www.mondelezinternational.com ou suivez l'entreprise sur Twitter à www.twitter.com/MDLZ .

