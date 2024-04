La sécurité avant tout

C'est d'abord et avant tout pour des raisons de sécurité que M. German a choisi une Elantra quand est venu le temps de faire l'acquisition d'un nouveau véhicule en 2017. Un an auparavant, un accident de la route a causé la perte totale de son véhicule précédent, une Elantra 2016. « La voiture était gravement accidentée, mais mon épouse et moi en sommes sortis indemnes », raconte-t-il.

Après l'accident, M. German s'est informé sur les dispositifs de sécurité et a appris que l'Elantra 2017 (un modèle de nouvelle génération à l'époque) faisait appel à une architecture en acier renforcé appelée « Superstructure ». « C'est vraiment ce qui m'a convaincu de choisir ce véhicule », explique celui qui en est maintenant à son quatrième véhicule Hyundai.

Un peu plus de six ans plus tard, M. German ne regrette visiblement pas son choix. « C'est la meilleure voiture que j'ai possédée », lance-t-il sans hésitation.

Des livraisons qui sauvent des vies

Tous les jours, au volant de son Elantra qu'il surnomme affectueusement « Dark Angel », Tim German assure la livraison de produits sanguins classés comme ayant un court délai d'exécution qui permettent de sauver la vie de gens malades ou victimes d'un accident. Il était notamment en service lors de la journée de la terrible tuerie de masse de 2020 en Nouvelle-Écosse. « C'était absolument surréel. Je me souviens être complètement seul sur la route avec les policiers pendant que je faisais des livraisons d'urgence. »

Souvent sur la route durant la nuit, M. German a connu plusieurs inévitables mésaventures avec sa « Dark Angel », accrochant différents obstacles et animaux sur son passage. « J'ai dû remplacer quatre pare-chocs avant un pare-chocs arrière, un capot et deux réservoirs de lave-vitre », énumère-t-il. « L'Elantra a aussi absorbé l'impact de deux chevreuils, un coyote, un lapin, deux ratons-laveurs, un enjoliveur et même un morceau de métal qui s'est détaché d'un camion », poursuit-il.

Avec tout ce temps passé sur la route, M. German a même aidé des gens en dehors de ses livraisons de produits sanguins. « L'un des moments dont je suis le plus fier au volant de Dark Angel s'est produit alors que je revenais de l'Hôpital Queen Elizabeth de l'Île-du-Prince-Édouard et que j'ai vu de la fumée s'élever au-dessus des arbres un peu plus loin sur la route », explique M. German. « En tournant le coin, j'ai vu qu'une voiture était en feu dans le fossé. Une dame était coincée dans le véhicule et ne semblait pas en très bon état. Je me suis arrêté et je me suis précipité vers la voiture en essayant de sortir la dame rapidement alors que la voiture était complètement enflammée. Une autre dame s'est arrêtée pour aider, et nous avons fait sortir l'occupante et l'avons portée en lieu sûr. Un homme qui passait par là s'est arrêté et a aidé à éteindre l'incendie. J'ai réussi à sortir le sac à main de la dame de la voiture et je l'ai donné aux ambulanciers. »

Malgré tous les obstacles encontrés par « Dark Angel » et le kilométrage désormais élevé de son moteur à quatre cylindres de 2,0 litres, M. German se dit impressionné par la qualité et la fiabilité de son Elantra. La faible consommation de carburant, qui oscille entre 6,5 et 7L/100 km depuis son acquisition, permet également à M. German de parcourir toute cette distance à un coût raisonnable.

L'entretien, la clé du succès

Pour M. German, la fiabilité de son Elantra 2017 n'est pas le fruit du hasard. Bien qu'il reconnaisse que la qualité de fabrication de sa voiture y ait un rôle à jouer, il souligne que c'est aussi grâce à un entretien assidu qu'il a été en mesure d'atteindre un kilométrage aussi élevé. « Un sage homme m'a dit un jour que si tu prends soin de ta voiture, ta voiture prendra soin de toi. Cet homme était mon père, qui a enseigné la mécanique automobile pendant de nombreuses années », explique M. German. « Avec tout ce temps passé sur la route, je dois effectuer au moins un changement d'huile par mois », explique-t-il, ajoutant qu'il s'assure aussi de vérifier fréquemment les filtres et le niveau des autres liquides.

Avec plus de 760 000 kilomètres à l'odomètre, l'Elantra 2017 commence à attirer l'attention et la curiosité des mécaniciens. « Quand je prends rendez-vous pour un entretien, ils sont souvent très impressionnés par le kilométrage et la bonne condition du véhicule et me posent toutes sortes de questions », raconte l'heureux propriétaire en riant. « J'ai aussi réfléchi qu'étant donné que la circonférence de la Terre est de 40 075 km, ce super véhicule aurait fait 19 fois le tour de la Terre en moins de six ans. C'est très impressionnant, même pour moi ! »

Aujourd'hui, M. German dit vouloir continuer de conduire sa « Dark Angel » aussi longtemps que possible, même s'il sait bien qu'il devra éventuellement considérer l'achat d'un futur véhicule. En attendant, ses deux filles ont également emboité le pas et conduisent toutes deux des Hyundai, l'une en Elantra et l'autre en Santa Fe.

