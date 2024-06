UNE GRANDE MURALE EN HOMMAGE À RENÉ LÉVESQUE SERA BIENTÔT RÉALISÉE À MONTRÉAL

MONTRÉAL, le 20 juin 2024 /CNW/ - La Fondation René-Lévesque et l'organisme MU annoncent qu'une murale d'envergure en hommage au 23e premier ministre du Québec sera réalisée à Montréal cet été, grâce au soutien financier du ministère de la Langue française.

Cette murale sera peinte aux abords de l'autoroute métropolitaine, dans l'arrondissement de Villeray - St-Michel - Parc-Extension, sur le mur aveugle d'un édifice appartenant à la Société québécoise des infrastructures (SQI) situé au 190 rue Crémazie Est. L'œuvre sera bien visible depuis la voie de service et l'autoroute 40, en direction Est. Elle devrait faire l'objet d'une inauguration officielle vers la fin du mois d'août, soit autour de l'anniversaire de naissance de René Lévesque, le 24.

Elle sera produite par l'organisme de bienfaisance MU et réalisée par le muraliste Kevin Ledo, portraitiste de renom à qui l'on doit déjà des murales de Yvonne Maisonneuve et Daisy Peterson Sweeney à Montréal. « À travers mon design, mon objectif est de transmettre le rôle de René Lévesque en tant que leader visionnaire qui a défendu et promu une identité québécoise forte », a précisé l'artiste qui a peint des œuvres de Beyrouth à Cancun, en passant par Miami et Denver.

Le ministère de la Langue française s'est associé à ce projet qui s'inscrit dans le cadre de l'Année Lévesque, qui a donné lieu à des commémorations du 100e anniversaire de naissance du premier ministre, tout au long de 2022 et 2023. Ainsi, la murale deviendra une forme de legs en hommage à M. Lévesque, une nouvelle façon d'ancrer sa mémoire dans la ville.

La Fondation aspire à terme à déployer d'autres murales en hommage à M. Lévesque sur le territoire québécois, en mettant de l'avant diverses réalisations de l'exceptionnel personnage public à travers une série, qu'on pense à la nationalisation de l'électricité ou à la Loi sur le financement populaire des partis, par exemple. Pour Montréal, c'est le fait français et l'adoption de la Charte de la langue française (le 26 août 1977) qui seront célébrés par l'ajout d'une citation à la représentation de M. Lévesque.

La Fondation souhaite remercier ses partenaires (dont MU, la SQI et l'arrondissement de Villeray - St-Michel - Parc-Extension et, de façon particulière, le ministère de la Langue française), de même que ceux qui ont soutenu à l'origine l'Année Lévesque, une initiative présentée par Québecor, en collaboration avec Hydro-Québec et avec la participation financière du gouvernement du Québec.

« Notre gouvernement est particulièrement fier de soutenir financièrement la réalisation de cette murale, qui rend hommage à un Québécois plus grand que nature, pilier de la transmission de notre héritage francophone. Les contributions de René Lévesque à l'État québécois, dont l'adoption de la Charte de la langue française, continuent d'influencer profondément celles et ceux qui se font un devoir de préserver notre identité culturelle, linguistique et nationale bien distincte. Nous sommes donc très heureux d'honorer la mémoire de M. Lévesque et de rendre son importance bien visible à celles et ceux qui sillonnent les rues de Montréal. »

Jean-François Roberge, ministre de la Langue française

« L'arrondissement est très heureux d'accueillir cette œuvre d'envergure sur son territoire. C'est l'occasion de rendre hommage à un grand homme qui laisse plusieurs legs importants tant au niveau de l'identité, de la culture que de l'économie. Un homme studieux et humble qui représentait et défendait avec ferveur tous les Québécois et Québécoises. C'est un réel honneur pour moi d'avoir siégé au comité de sélection de l'artiste et de la maquette finale pour ce projet de murale, c'est une œuvre grandiose très représentative de l'homme qu'il a été. »

Laurence Lavigne Lalonde, mairesse de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension

À propos de la Fondation René-Lévesque

La Fondation René-Lévesque est un organisme sans but lucratif, libre de toute affiliation politique, officiellement reconnu comme organisme de bienfaisance. Sa mission est de faire connaitre l'immense héritage de René Lévesque, tout en étant un acteur incontournable dans la valorisation et l'actualisation des idées et convictions qui ont fondé sa vision d'une nation informée, fière de son identité et pleinement active dans le monde. Les Québécoises et Québécois sont invités à soutenir financièrement la Fondation René-Lévesque et ses activités, en visitant le site www.fondationrene-levesque.org. À l'onglet « Faire un don », ils pourront faire une contribution en ligne ou trouver un formulaire pour lui faire parvenir un chèque.

À propos de MU

MU est un organisme de bienfaisance qui transforme l'espace public montréalais en réalisant des murales ancrées dans les communautés. Le cœur de sa démarche : créer des murales pour voir et vivre l'art au quotidien, pour déclencher une transformation sociale et pour léguer, à Montréal, un musée à ciel ouvert. Depuis 17 ans, MU a réalisé plus de 230 murales d'envergure et pérennes dans tous les quartiers de la ville, en plus de mettre en œuvre un important volet éducatif. MU a été récompensé par le 34e Grand-Prix du Conseil des arts de Montréal, soulignant sa vision artistique et sociale novatrice et le legs culturel de ses murales aux communautés montréalaises.

mumtl.org Facebook: #MUMTL | LinkedIn: mu- | Instagram: @MUMTL

