Une future génération de conseillers en services financiers se prépare au Cégep de Sainte-Foy grâce au logiciel Equisoft/plan

QUÉBEC, le 16 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Equisoft, un fournisseur mondial de solutions numériques en assurance vie et gestion de patrimoine, et le Cégep de Sainte-Foy, l'un des plus importants établissements d'enseignement collégial au Québec, ont récemment conclu une entente de partenariat qui contribuera à créer de la valeur pour l'industrie financière.

Cette entente scelle la décision du Cégep d'adopter le logiciel Equisoft/plan (auparavant Kronos ABF) comme plateforme de planification financière pour son programme Techniques de services financiers et d'assurances. Selon l'entente, Equisoft fournit sans frais aux futurs gradués un accès complet au logiciel, au soutien technique et aux cours d'apprentissage en ligne pour la durée de leurs études.

« Alors que tous les acteurs du secteur financier s'affairent à réorganiser leurs activités dans un monde de plus en plus connecté, notre rôle est de former les conseillers et conseillères de la prochaine génération, » déclare Jasmine Gauthier, directrice générale du Cégep de Sainte-Foy. « Nous avions lancé un projet pilote l'an dernier où deux groupes témoins ont pu tester l'application d'Equisoft, et puisque les résultats ont dépassé nos attentes, nous avons intégré le logiciel à notre programme de façon officielle cette année. »

Source de recrutement très prisée des assureurs et institutions financières de la région de Québec qui forment l'un des principaux pôles financiers de la province, le Cégep de Sainte-Foy est réputé pour l'excellence de ses programmes et la performance de ses étudiants. L'établissement compte plus de 9 000 étudiants en combinant les secteurs de l'enseignement régulier et de la formation continue, et affiche le plus grand nombre d'inscriptions en services financiers parmi les neuf cégeps offrant la concentration.

« Nos diplômés seront appelés à appuyer leurs prédécesseurs dans leur virage technologique et à prendre le relais de leur clientèle le moment venu. Il nous apparaît primordial de les outiller dès le départ avec des solutions de pointe, » ajoute Mme Gauthier.

Lancée en 2009 par Kronos Technologies, une compagnie de Québec acquise par Equisoft en 2018, Equisoft/plan est une solution complète d'analyse des besoins financiers qui s'intègre au logiciel CRM Equisoft/connect (auparavant Kronos Finance). Les conseillers peuvent échanger les données entre les deux plateformes de façon fluide, ce qui leur permet d'évaluer les besoins actuels et futurs d'un client plus rapidement et efficacement.

« Notre objectif est d'aider l'industrie à tirer profit de la technologie pour rehausser l'expérience client, réduire les frictions dans les processus d'affaires et atteindre un niveau d'efficacité optimal, » commente François Levasseur, vice-président senior, Canada chez Equisoft. « Nos solutions sont utilisées quotidiennement par près de 30 000 conseillers et planificateurs financiers au Canada et à l'étranger, et nous sommes ravis de cette marque de confiance du Cégep de Sainte-Foy qui confirme que notre produit répond aux besoins de la nouvelle génération. Nous entendons utiliser ce partenariat comme tremplin pour que notre logiciel devienne la norme auprès de l'ensemble des établissements d'enseignement au pays, » conclut François Levasseur.

À propos du Cégep de Sainte-Foy

Le Cégep de Sainte-Foy accueille chaque année plus de 9 000 étudiants dont 6 400 à l'enseignement régulier. Établissement d'enseignement supérieur, le Cégep de Sainte-Foy contribue à la formation ainsi qu'au développement de personnes compétentes, responsables et possédant tous les atouts pour intégrer avec succès l'université ou le marché du travail. Par un enseignement de qualité, par un accompagnement soutenu de même que par des activités éducatives nombreuses et variées, le Cégep de Sainte-Foy met en œuvre de programmes d'études riches et offre une éducation à la citoyenneté dans un milieu d'apprentissage stimulant.

À propos d'Equisoft

Fondé en 1994, Equisoft est un fournisseur mondial de solutions d'affaires numériques pour l'assurance vie et la gestion de patrimoine. Reconnue comme un partenaire de choix par plus de 50 des plus grandes institutions financières au monde et présente dans 15 pays, Equisoft propose des applications frontales innovatrices, une gamme complète de services d'arrière-guichet et une expertise unique en migration de données. Les produits phares de l'entreprise comprennent un CRM, des solutions d'analyse des besoins financiers, de répartition de l'actif, de soumissions et d'illustration, de propositions électroniques, de systèmes de gestion d'agence et de portails courtiers/agents. Equisoft est également le principal partenaire mondial d'Oracle pour la plateforme Oracle Insurance Policy Administration. Par son approche axée sur les besoins d'affaires, sa connaissance approfondie du secteur, ses technologies de pointe et son équipe grandissante de plus de 400 ressources établies au Canada, aux États-Unis, en Amérique latine, en Afrique du Sud et en Inde, Equisoft aide les institutions financières à relever tous les défis qu'apporte cette nouvelle ère de transformation numérique.

