Implantation à Québec du programme de Technologie de médecine nucléaire

QUÉBEC, le 13 nov. 2024 /CNW/ - Le Collège Ahuntsic, le Cégep de Sainte-Foy et le CHU de Québec -- Université Laval (CHU) sont fiers d'annoncer l'implantation du programme de Technologie de médecine nucléaire, dès l'automne 2025, à Québec. Ce projet pilote répond au besoin pressant de former des technologues spécialisés dans ce domaine et ainsi, offrir une solution concrète à la pénurie de main-d'œuvre dans le réseau de la santé.

Le Cégep de Sainte-Foy, déjà reconnu pour ses sept programmes d'études en santé, s'associe au Collège Ahuntsic, seul établissement d'enseignement à offrir le programme de Technologie de médecine nucléaire dans le réseau collégial depuis plus de 55 ans, et au CHU de Québec -- Université Laval, du fait de son expertise en médecine nucléaire, afin d'améliorer l'accessibilité à cette formation pour les personnes de l'Est de la province. Ces trois établissements, qui unissent leurs compétences et leurs ressources, ont pour objectif de diplômer un plus grand nombre de technologues en médecine nucléaire d'ici quatre ans.

« Le Collège Ahuntsic est heureux d'améliorer l'accessibilité à son programme d'études de Technologie de médecine nucléaire grâce à ce partenariat innovant », souligne Nathalie Vallée, directrice générale du Collège Ahuntsic. « Il s'agit d'un pas important pour la formation des technologues en médecine nucléaire, dont le réseau de la santé québécois et la population ont grandement besoin, et pour desservir les personnes étudiantes de l'Est du Québec intéressées à y faire carrière », se réjouit-elle.

Répondre à une pénurie de main-d'œuvre

Plusieurs régions de l'Est du Québec ont un besoin criant de main-d'œuvre en médecine nucléaire. Offrir le programme dans un cégep de la Capitale-Nationale permettra de faciliter la formation de personnes provenant de ces régions. Une excellente nouvelle pour les centres hospitaliers de l'Est du Québec, dont plusieurs fonctionnent actuellement en sous-effectifs.

« À titre de pôle majeur d'enseignement en santé, le CHU de Québec-Université Laval est fier de ce partenariat avec le Cégep de Sainte-Foy et le Collège Ahuntsic afin d'offrir aux étudiantes et aux étudiants une formation pratique de pointe en milieu réel de soin à l'Hôpital Saint-François d'Assise. L'annonce d'aujourd'hui est un levier de plus afin de poursuivre notre mission d'offrir des soins et services de qualité à la population. » souligne Martin Beaumont, Président-directeur général du CHU de Québec-Université Laval.

Il s'agit sans contredit d'une formation très attendue par les gens du milieu de la médecine nucléaire. Dr Frédéric Arsenault, président de l'Association des médecins spécialistes en médecine nucléaire du Québec et chef du département d'imagerie du CHU de Québec -- Université Laval, se réjouit lui aussi de cette initiative : « Ce programme tombe à point nommé, alors que plusieurs de nos salles d'examen fonctionnent en sous-régime en raison du manque de personnel qualifié. Avec cette nouvelle génération de technologues, nous pourrons offrir de meilleurs soins aux patients tout en renforçant l'efficacité de notre réseau de santé. »

Un projet pilote innovant

Grâce à cette formule d'enseignement unique à Québec les étudiants et étudiantes suivront leurs cours de médecine nucléaire directement dans les laboratoires du département de médecine nucléaire de l'Hôpital Saint-François d'Assise et l'enseignement de ces cours se fera par des membres du corps professoral du Collège Ahuntsic. Le Cégep de Sainte-Foy sera quant à lui responsable de l'enseignement des cours de la formation générale et des disciplines contributives. Les étudiantes et étudiants bénéficieront d'une formation pratique et d'un accès direct à des technologies de pointe dès le début de leurs études. Grâce à cette collaboration, elles et ils pourront acquérir des compétences techniques avancées en imagerie médicale tout en se formant au sein d'un milieu hospitalier professionnel.

« Nous sommes extrêmement reconnaissants envers le Collège Ahuntsic pour le transfert de leur savoir-faire et leur appui dans cette nouvelle initiative », souligne Nathalie Larose, directrice générale du Cégep de Sainte-Foy. « De plus, la collaboration avec le CHU apporte une dimension concrète à l'enseignement. Nous discutons de ce projet depuis plusieurs années et nous sommes très heureux de pouvoir finalement accueillir une première cohorte dès l'automne 2025. »

À propos du Cégep de Sainte-Foy

Le Cégep de Sainte-Foy accueille près de 11 000 étudiants et étudiantes à l'enseignement régulier et à la formation continue, ce qui en fait le cégep le plus fréquenté de la grande région de Québec. Avec son offre impressionnante et variée de programmes et de cours, ses professeurs et professeures passionnés, une vie sportive, sociale et culturelle riche et l'étendue de son offre de services favorisant la réussite scolaire, le Cégep de Sainte-Foy est un chef de file en enseignement collégial.

À propos du Collège Ahuntsic

Le Collège Ahuntsic offre trois programmes d'études préuniversitaires, 25 programmes d'études techniques ainsi que des activités de formation continue et de perfectionnement. Il accueille

9500 étudiantes et étudiants à l'enseignement régulier et à la formation continue. Il compte 1 000 personnes employées, dont 600 personnes enseignantes engagées à placer la réussite de chaque personne étudiante au cœur de leurs préoccupations et de leurs actions.

À propos du CHU de Québec -- Université Laval

Regroupant L'Hôtel-Dieu de Québec, l'Hôpital Saint-François d'Assise, l'Hôpital du Saint Sacrement, l'Hôpital de l'Enfant-Jésus ainsi que le CHUL et Centre mère-enfant Soleil, le CHU de Québec-Université Laval (CHU) est le plus important centre hospitalier universitaire du Québec et l'un des trois plus importants au Canada. Dispensant des soins généraux et spécialisés, mais surtout surspécialisés, le CHU dessert la population de tout l'est du Québec et du nord-ouest du Nouveau Brunswick, soit un bassin de près de deux millions de personnes. Étroitement lié à l'Université Laval et orienté vers l'avenir, il est un pôle majeur en enseignement universitaire au Québec et détient également une mission de recherche dans de nombreux domaines d'excellence, d'évaluation des technologies et des modes d'intervention en santé, d'innovation pour bâtir le système de santé de demain et de promotion de la santé. Le CHU compte quelque 17 000 intervenants, dont plus de 12 000 employés, 1 535 médecins, dentistes et pharmaciens, de même que 267 bénévoles. Son Centre de recherche est le plus imposant centre francophone de recherche en santé en Amérique du Nord, avec un budget annuel de 106 M$, 1 092 chercheurs, 1 532 employés et 1 215 étudiants aux cycles supérieurs. www.chudequebec.ca

