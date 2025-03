Une forte majorité des Québécois estime que les conflits de travail trop nombreux nuisent à l'économie

MONTRÉAL, le 19 mars 2025 /CNW/ - La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) présente les données d'un sondage Léger à la population révélant que 74 % des Québécois pensent que de trop nombreux conflits de travail créent des perturbations néfastes pour l'économie du Québec. De plus, 72 % d'entre eux estiment que le gouvernement du Québec devrait pouvoir intervenir pour mettre fin à des conflits de travail qui créent des perturbations économiques.

Le sondage auprès d'un échantillon représentatif de 1 005 Québécoises et Québécois fait ressortir également que :

70 % sont d'avis que le gouvernement du Québec devrait pouvoir intervenir pour mettre fin à des conflits de travail dans le secteur public;

62 % qu'il y a actuellement trop de conflits de travail au Québec;

45 % croient que le gouvernement du Québec devrait pouvoir intervenir pour mettre fin à des conflits de travail dans les entreprises privées alors que 41 % s'y opposent.

« Les Québécois appuient l'esprit du projet de loi 89 qui permet au gouvernement du Québec d'avoir plus d'outils dans son coffre pour intervenir lorsque des conflits de travail créent des préjudices graves ou irréparables à la population. On voit aussi que la population est en phase avec les dirigeants de PME québécoises qui sont 8 sur 10 à appuyer le gouvernement, selon un sondage interne de la FCEI », déclare François Vincent, vice-président pour le Québec à la FCEI.

Les Québécois favorables à ce que le gouvernement puisse intervenir pour mettre fin à des conflits de travail dans le secteur public

La FCEI était en commission parlementaire hier pour demander que le projet de loi 89 soit ajusté. Elle souhaite que les dispositions soient les mêmes pour tous les secteurs, dont les secteurs public et parapublic, ainsi que la construction. Près d'un emploi sur cinq se trouve dans le secteur public québécois et un conflit de travail fait mal aux PME et affecte la prestation de services à la population.

« Le ministre du Travail, Jean Boulet, reçoit beaucoup de pression pour reculer sur son projet de loi. Celle-ci va sûrement s'accentuer. Mais, peu importe ce que diront les opposants, les résultats de sondage sont limpides et montrent que la population du Québec l'appuie. Il faut qu'il garde le cap pour protéger l'intérêt de la population, des PME et de l'économie », conclut Vincent.

Méthodologie :

Léger, Sondage sur les conflits de travail, sondage Web auprès de 1 005 répondants, données collectées du 14 au 17 mars 2025. À titre indicatif, un échantillon probabiliste de 1 005 répondants aurait une marge d'erreur présumée de ±3,09%, et ce 19 fois sur 20.

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 100 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions et 22 000 au Québec. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

