La FCEI salue l'entrée en vigueur prochaine du règlement sur les réservations fantômes

MONTRÉAL, le 3 juill. 2025 /CNW/ - La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) accueille favorablement l'entrée en vigueur prochaine, le 17 juillet, du règlement encadrant les « réservations fantômes », un enjeu de longue date pour les restaurateurs.

Les « no-shows » nuisent à la rentabilité des établissements : ils provoquent des pertes de revenus, du gaspillage alimentaire et un déséquilibre dans la planification des équipes des PME du Québec. En encadrant plus fermement cette pratique, le gouvernement répond à une demande forte de l'industrie. En effet, un sondage mené auprès de ces derniers a révélé que plus de la moitié des propriétaires de PME québécoises (53 %) et 77 % des propriétaires de PME dans le secteur de l'hébergement et de la restauration soutiennent que les propriétaires de bars et de restaurants devraient être autorisés à exiger un dépôt à l'avance pour les réservations.

La FCEI est heureuse d'apprendre que le règlement sur les réservations fantômes s'applique aux groupes de deux personnes et plus, alors qu'il visait auparavant seulement les groupes de cinq personnes et plus. De plus, les confirmations de réservation doivent désormais contenir un hyperlien permettant l'annulation facile, ce qui responsabilise davantage les consommateurs sans les pénaliser inutilement.

« C'est une excellente nouvelle, surtout pour les petits établissements qui subissent de plein fouet les effets des annulations de dernière minute ou des clients qui ne se présentent pas. Le fait d'inclure les petits groupes rend enfin la réglementation plus représentative de la réalité du terrain. Ce genre de mesure est à la fois pratique et équilibrée. Elle facilite les annulations sans friction, tout en permettant aux restaurateurs de mieux gérer leurs tables et leur personnel », souligne Vincent Pâquet, analyste principal des politiques pour le Québec à la FCEI.

Un pas dans la bonne direction, mais des améliorations sont encore possibles

Malgré ces avancées notables, la FCEI estime que le gouvernement aurait pu aller plus loin pour renforcer l'impact du règlement. Elle demandait que le champ d'application de ce règlement soit élargi à d'autres types de commerces touchés par les absences non justifiées (salons de coiffure, soins de santé privés, etc.), de permettre aux entreprises d'appliquer des frais plus élevés, mieux adaptés aux pertes réelles subies. Enfin, la FCEI demandait au gouvernement de mettre fin aux frais d'interchange sur les transactions par carte de crédit, notamment les remboursements ou pénalités liés aux annulations, qui alourdissent inutilement les coûts pour les commerçants.

« Ce règlement, même s'il est encore perfectible, envoie un signal clair : le respect des engagements des clients n'est pas une option. Le gouvernement du Québec est sur la bonne voie, et la FCEI espère que ces autres demandes seront envisagées dans un futur proche. », conclut M. Pâquet.

