Hausse de 4,8 % des tarifs d'électricité pour les trois prochaines années : le gouvernement refile la facture de sa promesse électorale aux PME

MONTRÉAL, le 31 juill. 2025 /CNW/ - La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) dénonce l'augmentation de 4,8 % les tarifs d'électricité des PME pour les années 2026 à 2028, afin de geler à 3 % la facture de la clientèle résidentielle.

« Nous avons calculé l'impact des hausses à venir et remis plus de 10 000 pétitions signées par des entrepreneurs demandant de ne pas politiser la question des tarifs d'électricité et de régler l'interfinancement. Le gouvernement du Québec a décidé de fermer les yeux, de se boucher les oreilles et de faire avaler la hausse par les PME », déplore François Vincent, vice-président pour le Québec à la FCEI.

Des factures qui vont exploser pour les PME

Selon les données de sondage de mai 2025 de la FCEI, la guerre commerciale avec les États-Unis entraîne pour 37 % des PME québécoises une diminution de leurs bénéfices et pour 32 % une baisse de leurs revenus totaux. C'est dans ce contexte de grande incertitude économique que les entreprises récolteront le plus gros de la facture des tarifs d'électricité.

Cette orientation défavorable aux entreprises s'inscrit en continuité avec l'action du gouvernement du Québec. En effet, de 2023 à 2028 les tarifs des PME auront augmenté de 29,6 %.

Augmentation des tarifs des PME

2023-2024 2024-2025 2025-2026 2026-2027 2027-2028 2028-2029 Total + 6,5 % + 5,1 % + 3,6 % + 4,8 % + 4,8 % + 4,8 % 29,6 %

« On demande à nos entrepreneurs d'être plus productifs, de tenir bon face à la guerre commerciale avec les États-Unis et les contre-tarifs qui les pénalisent. Comment les PME peuvent-elles tirer leur épingle du jeu quand le gouvernement du Québec impose la fiscalité la plus désavantageuse du pays et augmente la pression sur les coûts d'exploitation des entreprises en leur transférant la facture de la transition énergétique ? Ce n'est pas la bonne direction à prendre pour épauler nos PME et stimuler l'économie de nos régions » conclut M. Vincent.

