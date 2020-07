Une expérience 360 pour la communauté d'affaires québécoise : découvrez l'édition 2020 de Cancerto!

MONTRÉAL, le 16 juill. 2020 /CNW Telbec/ - Cette année à peu près tout le Québec est en mode virtuel. Sauf le cancer, qui lui, est bien réel! La Fondation québécoise du cancer se doit de maintenir ses activités de collecte de fonds alors que le ministère de la Santé et des Services sociaux a reconnu et retenu ses services comme étant essentiels. C'est pour cette raison que l'édition 2020 de la série Cancerto de la Fondation québécoise du cancer aura et doit avoir lieu cette année.

Alors à situation exceptionnelle, soirées exceptionnelles.

Les soirées-bénéfice Cancerto de la Fondation ont été repensées et revisitées pour offrir une formule présentielle respectant les consignes de santé publique ainsi qu'un accès virtuel. Dans le lieu de l'événement ou à l'endroit de votre choix, vous pourrez profiter de spectacles musicaux rediffusés en direct vous assurant dans les deux cas, sécurité et confort. Retrouvez Guylaine Tanguay, l'Orchestre du Septième Art, Martin Fontaine, The Hellbound Hepcats et bien d'autres surprises, pour des soirées mémorables!

Grâce aux accès virtuels, la Fondation propose également cette année une expérience 360, pour vivre l'ensemble des Cancerto de la province par Webdiffusion en ayant ainsi son « entrée » aux spectacles de chaque région. Cancerto aux 4 coins du Québec, comme si vous y étiez!

La série Cancerto s'inscrit dans la campagne corporative de la Fondation menée à l'échelle de la province. Cette campagne est un apport considérable pour le mieux-être de tous les Québécois atteints et de leurs proches.

Le soutien et l'implication des gens d'affaires de la province est d'autant plus importante cette année que les revenus de la Fondation québécoise du cancer ont été énormément ébranlés par la crise, ce qui a un impact direct sur le maintien de ses services

L'an passé, la communauté d'affaires québécoise avait fait preuve d'une grande générosité envers les personnes touchées en menant une campagne corporative incroyable où plus de 1,1 M$ avaient été amassés.

Rappelons qu'au cours de la prochaine année, près de 55 600 Québécois recevront un diagnostic de cancer.

Joignez-vous aux gens d'affaires et aux amis de la Fondation québécoise du cancer à l'occasion de ces soirées qui depuis de nombreuses années permettent de faire la différence et d'offrir réconfort et espoir aux milliers de Québécois touchés par un cancer.

À propos de la Fondation québécoise du cancer

Depuis 40 ans, la Fondation québécoise du cancer consacre les fonds recueillis à soutenir au quotidien les milliers de Québécois atteints d'un cancer et leurs proches. Elle offre ainsi des programmes de bien-être physique et du soutien psychologique à travers ses Centres régionaux de Montréal, Québec, Sherbrooke, Gatineau, Trois-Rivières et Lévis, en plus de détenir le plus grand réseau d'hébergement de la province. Elle propose aussi de l'aide adaptée aux jeunes de 15 à 39 ans touchés par un cancer via son Programme à Félix. Enfin, par ses Services Info-cancer, la Fondation offre écoute, réponses et réconfort, partout au Québec.



Un Québécois sur deux fera face au cancer. Mais les deux auront besoin d'accompagnement. Nous sommes là pour les soutenir.

Services Info-cancer : 1 800 363-0063 | cancerquebec.com | Facebook : fqcancer

Fièrement accréditée Engagement qualité.

SOURCE Fondation québécoise du cancer

Renseignements: Juliette Grenet, Directrice, communications et relations publiques, Fondation québécoise du cancer, Tél. : 438 888-0897 | Courriel : [email protected]

Liens connexes

http://www.fqc.qc.ca/