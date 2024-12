La communauté d'affaires du Québec s'unit pour une collecte inégalée de plus de 1,56 M$, au profit des Québécois touchés par le cancer

De Gatineau à Québec, en passant par Trois-Rivières, Sherbrooke et Montréal, le milieu des affaires a organisé une multitude d'événements et d'activités philanthropiques, unissant leurs forces pour atteindre cette somme exceptionnelle.

Au cœur de cette mobilisation se trouvait l'édition 2024 des soirées-bénéfice Cancerto, qui a réuni des milliers de philanthropes à travers la province. Ces événements, tenus d'octobre à décembre, ont été marqués par une solidarité sans faille et des prestations musicales envoûtantes de l'Orchestre du Septième Art, du Moodlight Band, de Royal 5 and the Generation, ainsi que de la formation Get UP!, pour ne nommer que quelques-uns des talents à l'affiche.

Le point culminant de la campagne a eu lieu le 11 décembre lors de la soirée Cancerto Montréal au Cabaret du Casino de Montréal. Présenté par Larivière et Massicotte, Pharmaciennes inc. - Pharmacie d'expertise, en collaboration avec Blue Aurora Solutions et avec le soutien de Pfizer, Merck, Genatec, Fonds Dynamique, Groupe financier Peak, Services financiers Eric F. Gosselin, et plusieurs autres partenaires de prestige, cet événement a permis d'amasser à lui seul 276 200 $. Les invités ont été ravis par les performances de Guylaine Tanguay, porte-parole bénévole de la Fondation, accompagnée pour l'occasion de Bruno Pelletier et Christian Marc Gendron.

Un soutien essentiel pour les Québécois touchés par un cancer

Les fonds récoltés tout au long de cette campagne serviront à appuyer les 67 500 Québécois qui reçoivent chaque année un diagnostic de cancer. Grâce à ces contributions, la Fondation québécoise du cancer pourra continuer d'offrir des services essentiels tels que l'hébergement, les thérapies complémentaires, les services Info-cancer ainsi que des programmes d'aide financière et juridique adaptés aux besoins des personnes atteintes.

« Au nom de la Fondation, de nos bénéficiaires et de leurs proches, je tiens à exprimer notre profonde gratitude envers la communauté d'affaires du Québec. Votre soutien permet à des milliers de Québécois d'accéder à des ressources indispensables qui améliorent leur qualité de vie et les accompagnent dans leur épreuve face à la maladie », a déclaré Marco Décelles, directeur général de la Fondation québécoise du cancer.

À propos de la série Cancerto

Depuis sa création, la série Cancerto a amassé près de 9 M$ à travers la province. Les fonds amassés ont permis à des milliers de personnes fragilisées par la maladie d'avoir recours à des services et à des programmes qui ont favorisé leur bien-être au quotidien. Présenté sous différents concepts dans les villes de Sherbrooke, Montréal, Québec, Gatineau et Trois-Rivières, Cancerto se veut un hymne à la vie qui allie spectacles variés, moments magiques et rencontres uniques pour rendre hommage au courage des personnes touchées par le cancer.

À propos de la Fondation québécoise du cancer

Depuis 45 ans, la Fondation québécoise du cancer consacre les fonds recueillis à soutenir au quotidien les milliers de Québécois atteints d'un cancer et leurs proches. La Fondation offre ainsi des thérapies complémentaires -- bien-être physique et soutien psychologique -- à travers ses Centres régionaux de Montréal, Québec, Sherbrooke, Gatineau, Trois-Rivières et Lévis, en plus de détenir le plus grand réseau d'hébergement de la province. De plus, elle offre des programmes d'aide financière et juridique aux personnes atteintes en situation de précarité. Elle propose aussi son Programme de soutien en entreprise lorsque le cancer frappe au travail et de l'aide adaptée aux jeunes de 15 à 39 ans touchés par un cancer via son Programme à Félix. Enfin, par ses Services Info-cancer, la Fondation offre écoute, réponses et réconfort, partout au Québec.

Un Québécois sur deux fera face au cancer. Mais les deux auront besoin d'accompagnement. Nous sommes là pour les soutenir.

Services Info-cancer : 1 800 363-0063 | cancerquebec.ca| Facebook : fqcancer

